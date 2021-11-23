Армейцы отгрузили восемь шайб в Нижнекамске.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:8 (1:2, 0:3, 1:3)

Голы: Е.А. Попов — 9 (Секстон, Галимов), 4:00 — 1:0. Марченко — 10 (Бардаков, Камалов), 10:51 — 1:1. Марченко — 11 (Морозов, Бардаков), 14:19 — 1:2. Грязнов — 1 (Гусев, Мичков), 22:45 — 1:3. Бурдасов — 13 (бол., Гусев), 33:08 — 1:4. Кузьменко — 12 (бол., Бурдасов, Гусев), 36:12 — 1:5. Гусев — 2 (Воробьев, Мичков), 44:52 — 1:6. Бардаков — 1 (Морозов, Марченко), 47:51 — 1:7. Кузьменко — 13 (Кемппайнен, Фантенберг), 53:58 — 1:8. Хафизов — 5 (бол.), 57:13 — 2:8.

Вратари: Судницин (Туохимаа, 47:51) — Николаев.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 19 (7+0+12) — 32 (9+13+10).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

23 ноября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».

«Нефтехимик» легко выбрать как главный сюрприз со знаком плюс в первой половине чемпионата. Команда с небольшим бюджетом и скромным по именам составом с приходом в межсезонье на пост главного тренера Олега Леонтьева прогрессирует. Нижнекамцы действуют агрессивно, не отсиживаются у своих ворот и бьются друг за друга в каждом эпизоде. После недавних побед в Екатеринбурге (4:3), Челябинске (1:0) и дома над «Локомотивом» (1:0) считать «Нефтехимик» за проходного соперника себе дороже.

На этот раз нижнекамцам сильно не повезло — он попал под горячую руку. СКА, впервые за время существования КХЛ проигравший шесть раз подряд, был очень зол и опасен. Хозяевам удалось быстро открыть счет в результате красивой контратаки, но дальше им пришлось с головой погрузиться на дно. Шансов против мотивированных армейцев в этот вечер, пожалуй, не было бы и у более мощных по составу команд.

Второй раз в чемпионате забил Гусев. До этого в 13 матчах он сумел отличиться заброшенной шайбой только против неказистого «Куньлуня». Было это месяц назад. Последние пять игр он и вовсе не набирал очков. Штаб СКА сделал напрашивавшуюся перестановку, и с Гусевым в тройке на позиции центрального нападающего выходил Воробьев. Уфимец — более тонкий и техничный игрок, всегда нацеленный на пас, чем агрессивный Комаров. Русский финн занял более подходящую для себя позицию на краю в силовом звене с Зыковым и Моисеевым.

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У другого нападающего, недавно вернувшегося из Северной Америки, дела пока идут так себе. Не случайно, что периодически Волкова подменял юный Мичков, которому в МХЛ уже нечего делать. Слишком легко даются там очки вундеркинду. Он после классного дебюта в первой сборной должен больше играть на взрослом уровне. Его две голевые передачи не тянут на шедевры, если на секунду забыть, что нападающему еще не исполнилось 17 лет.

Тому, кто полностью разгадает, на каких принципах формируются игровые сочетания в СКА, можно будет вручить престижную премию и поставить в один ряд с нобелевскими лауреатами. Игроки, вышедшие в четвертой тройке, попали в опалу. Но недавно Бардаков, Морозов и Марченко в составе фарм-клуба съездили в Курган и Верхнюю Пышму. Смотрелась эта троица в играх с «Зауральем» и «Горняком» здорово, перенеся полученную уверенность и на матч с «Нефтехимиком». Бардаков, ранее забивавший в последний раз в КХЛ еще в феврале в составе «Витязя», проводил с начала сезона всего третью игру за СКА. Как так можно относиться к молодым талантам и потом огорчаться, что они ждут первой возможности, чтобы умчаться в Северную Америку?

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Еще больше порадовал Марченко. Воспитанный одаренный нападающий, которого хвалят все, кто с ним общается, тоже выпал из доверия тренеров СКА. Игрок, которого всерьез летом рассматривали как кандидата на Олимпиаду, не заслужил к себе такого отношения. Марченко стабильно прогрессировал год за годом, очень здорово начал нынешний чемпионат, но как только чуть сбавил — тут же был наказан жестким урезанием игрового времени (меньше 10 минут за матч в нескольких октябрьских матчах), отправлением в запас и последующей командировкой в ВХЛ. Талантам, как известно, надо помогать. Сомневаюсь, что у нынешнего подхода со стороны армейского штаба есть счастливые перспективы.