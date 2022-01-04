Главные этапы хоккейной биографии ньюсмейкера дня.

«29 лет в хоккее»

Пресс-конференции Романа Ротенберга — отдельный вид искусства и сборник цитат. Когда в прошлом сезоне часть игроков и тренеров СКА выкосил коронавирус, Роман рулил командой на лавке и общался с корреспондентами после матчей. Одна из его фраз стала настоящим мемом. Ротенберг ответил всем, кто считает его некомпетентным хоккейным руководителем.

— Ситуация сложилась так, что пришлось встать на скамейку. Но я с трех лет в спорте. У меня отец — тренер. Всю жизнь живу спортом. А в хоккее я уже 29 лет. Понимал всю ситуацию, был уверен в этих хоккеистах. Мы готовили их долгие годы, — сказал после матча Роман Ротенберг.

Отец — Борис Ротенберг — мастер спорта по дзюдо. Роман ездил с отцом на сборы, участвовал в занятиях. Когда ему было 10 лет, семья по программе репатриации переехала из Ленинграда в Финляндию.

Хоккеем главный тренер СКА увлекся уже в Хельсинки. Для профессионального уровня считался «переростком», но нашел команду и проводил все свободное от учебы время на катках. Гонял шайбу и улучшал катание — основной элемент, в котором отставал от сверстников.

— К 15 годам я уже начал догонять и обгонять всех, потому что сам по себе тренировался по 6 часов. Тренировки у нас были 3-4 раза в неделю. Потом я попал в колледж, где по утрам были ледовые тренировки, затем школа, образование, вечером с командой — зал, лед. Там была вся инфраструктура. Были два катка, бассейн, манеж, то есть была уже серьезная возможность тренироваться, можно было развиваться при желании, — вспоминал Роман в интервью РИА «Новости».

В 15 лет Ротенберг ездил на просмотр в команду СКА 1981 года рождения. Роман хотел остаться в Санкт-Петербурге, но мама не видела сына в спорте и настояла на возвращении в Хельсинки. Когда после колледжа пришло время выбирать между «шайбой» и образованием, Ротенберг (с подачи мамы) остановился на учебе. Хотя не скрывал, что рассматривал вариант уехать играть в хоккей в Канаду. Вместо этого он взял билет до Англии, где поступил в European Business School London на факультет международного бизнеса. А позже — получил степень магистра по предпринимательскому менеджменту. Вместо профессионального хоккеиста семья Ротенбергов пополнилась дипломированным специалистом в сфере экономики.

Знакомство с Медведевым

Поворотный момент в карьере Ротенберга (и всего российского хоккея) — собеседование в «Газпромэкспорте», куда он записался по совету отца. После защиты диплома он мог остаться в Лондоне, ему предлагали должность в банке Barclays. Английский быт и традиционное чаепитие в пять вечера Роман променял на возможность построить карьеру дома — в России. Нет ничего удивительного в том, что его тянуло на родину, где в то время процветал семейный бизнес. Однако устраиваться под крыло дяди и отца Ротенберг не хотел — считал, что семейные связи приведут к предвзятому отношению в компании.

В «Газпромэкспорте» Ротенберг познакомился с другими поклонником хоккея — Александром Медведевым. Роман осознал, что его будущий начальник любит «шайбу» не меньше денег, когда увидел в его кабинете несколько клюшек. Недавнего выпускника устроили в департамент коммуникаций, но за контакты с внешним миром он отвечал недолго.

Медведев в те годы был погружен в создание новой лиги — КХЛ. Коллеги посоветовали подключить к проекту молодого менеджера. Пригодились и английское образование, и финская хоккейная школа. С 2008 года Роман получил пост заместителя генерального директора «КХЛ-Маркетинг». С создания новой лиги началась новая жизнь и для Ротенберга, власть и полномочия которого расширялись год за годом.

СКА, «Красная машина»

В 2011 году Роману предложили должность вице-президента по маркетингу в СКА. Тогда еще Ротенберг не отвечал за комплектование состава, не диктовал установки тренерам в наушник, а лишь управлял неспортивными операциями: договаривался о трансляциях с телеканалами, увеличивал прибыль от атрибутики и поднимал интерес болельщиков к команде.

За несколько лет армейцы создали собственный бренд. Мерч разлетался как горячий чай на «Зимней классике». Матчи СКА превратились в настоящий праздник хоккея для всей семьи — от шоу перед игрой до активностей в перерывах. Ротенберг стремился к окупаемости клуба, если не брать в расчет зарплаты хоккеистов. Маркетинговые успехи способствовали росту авторитета Романа. Ослабевало влияние Медведева, а новый президент Геннадий Тимченко не вникал во все оперативные процессы. Все закончилось тем, что с сезона-2014/15, когда СКА выиграл первый Кубок Гагарина, Ротенберг принимал ключевые вопросы по составу и тренерам самостоятельно.

Узурпировавший власть в СКА Роман не остановился на клубной должности. Он шел к контролю всего российского хоккея. В декабре 2014 года его назначили первым вице-президентом ФХР по взаимодействию с клубами КХЛ, которую чуть раньше возглавил Дмитрий Чернышенко. Ротенберг сохранил свой пост в СКА, который весной выиграл первый Кубок Гагарина. А сборная с генменеджером Андреем Сафроновым провалилась в финале чемпионата мира с канадцами (1:6). Разгромное поражение, уход команды с гимна, скандалы с журналистами и неоднозначные высказывания в СМИ — всеми этими действиями Сафронов и подписал себе приговор. Его должность упразднил новый председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, а обязанности переложили на тренера Олега Знарка.

Все, что выстраивается в один ассоциативный ряд с программой «Красная машина», — детище Ротенберга. От одежды и атрибутики до методики подготовки хоккеистов. Об эффективности программы (сейчас или в будущем) глава штаба сборной говорил по поводу и без. С 2016 года началась масштабная консолидация усилий Романа по достижению успехов в СКА и сборной. Сильный клуб — сильная сборная. СКА превратился в базовый клуб, забирая всех потенциальных кандидатов в национальную команду.

Высшее достижение Ротенберга — золото Олимпиады в Пхенчхане. Сложно представить, что произошло бы в российском хоккее, если бы Никита Гусев не сравнял счет в конце третьего периода финала. Вероятно, Романа отодвинули бы от сборной еще тогда и никакой диплом не помог бы стать тренером в будущем. Благодаря Гусеву и Капризову Ротенберг остался за рулем «Красной машины», а после вылета СКА в плей-офф уволил тренера-чемпиона Знарка и окончательно включил диктаторский режим.

Диплом и важнейший результат

Тренеры, приглашенные после Знарка в клуб или сборную, получали все меньше реальных полномочий. Де-факто всем управлял Ротенберг. Сегодня он принял команду и огонь негатива на себя официально. Помог в этом полученный в мае 2019 года диплом Высшей школы тренеров омского СибГУФК.

Рокировка на лавке армейцев не изменит их рисунок игры, не перераспределит время между хоккеистами и звеньями. Изменилась только должность Ротенберга. Теперь он не глава штаба, а главный тренер. Брагин, от которого требовалось только аккуратно ответить на вопросы журналистов на пресс-конференциях, переведен в помощники. Смелый ход Романа — попытка доказать окружающим, что не зря он просмотрел «800 матчей с 2014 года». Он медленно, но верно шел к этому: учился в ВШТ, спустился из ложи на скамейку, познал прелести работы главным тренером год назад, когда заболел Брагин.

СКА и молодежная сборная России — два лагеря, которые остаются под контролем Ротенберга. От управления олимпийской командой его отодвинули — возможно, он даже не полетит в Пекин. За состав и оперативные вопросы отвечают люди Алексея Жамнова. Видимо, Роман понял, что после срыва МЧМ (а можно еще вспомнить фиаско в четвертьфинале ЧМ-2021) важность результата СКА в плей-офф возросла. Волна критики, которую породит ранний вылет, может снести его и с занимаемой должности в клубе. Для сохранения власти требуются решительные меры. Взять всю ответственность и закрепить полномочия официально — или шаг к большому успеху, самоутверждению и возвращению прежней силы, или к величайшему фиаско, когда невозможно будет прикрыть себя Брагиным, Воробьевым или Кудашовым.