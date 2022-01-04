Все к этому и шло. Ротенберг уже давно главный тренер СКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

Роман Ротенберг официально становится главным тренером СКА. Валерий Брагин переводится на должность помощника. Никто особо и не удивился. Если кто-то наблюдал за скамейкой команды в этом сезоне, то должен был заметить, что там давно уже все поменялось. На пресс-конференции ходил Валерий Брагин — только так мы и понимали, у кого какая должность.

Первая реакция — все к этому и шло. Брагин, к сожалению, вообще не тянул на позицию, которую занимал. Про это говорил и раньше, а в последние пару лет убедился окончательно в своей правоте. Ротенберг, видимо, простояв с самого начала сезона на скамейке, до конца осознал, что все идет в никуда, и решил взять ответственность на себя. Мог бы, конечно, спрятаться в ложе, дождаться провала, а потом свалить проблемы на тренера, который подвел. Но это слишком простой путь. В других клубах менеджеры так и делают, считая виновным в проблемах кого угодно, только не себя. Безусловно, он совершает рискованный шаг. Теперь к СКА будет еще более повышенное внимание, чем раньше. Любое поражение, малейшая неудача — начнется бог знает что. Но я как-то спрашивал у Романа Ротенберга, как он относится к комментариям под любой новостью про него. Оказалось, что уже давно спокойно. Впрочем, если все читать и принимать близко к сердцу, то можно сойти с ума.

Был недавно на тренировке «Тюменского легиона» — худшей команды МХЛ. Там тоже люди живут и улыбаются, несмотря на то, что набрали только 6 очков за сезон. Но ходить и убиваться, что ли, каждый день? Вот и Роман Ротенберг уже закалился в этом смысле. Хватит ли знаний? Ну, он там не один остается, помощники тоже будут работать. Во вторник питерский клуб играет в Мытищах, там состоится полноценный дебют нового тренера.

Кризис

«Торпедо» накануне усугубило свои проблемы. Команда Дэвида Немировски не смогла набрать ни одного очка в Нижнекамске и, хотя вела в счете, уступила в основное время со счетом 1:2. И самое плохое, что основной конкурент нижегородцев выиграл. Минчане приехали в Череповец с одним вратарем, но обыграли злую «Северсталь» — 5:3. И до возобновления турнира в КХЛ позиции «Торпедо» были непрочные. Календарь гораздо хуже, чем у конкурента, гостевых встреч больше. Надо было приложить много сил, чтобы попытаться догнать белорусский клуб. Например, постараться взять какие-то очки против фаворитов. И уж точно забирать свое у команд среднего уровня. Не получается.

Главный тренер сетует на проблемы со здоровьем у хоккеистов. К сожалению, он не сказал, сколько человек играло с температурой, но при этом посчитал, что недомогание — главный фактор поражения. Я что-то забыл, а разве прекратили измерять температуру при входе на стадион? Не поставили ли гости в тяжелое положение нижнекамцев, появившись на льду в таком состоянии? Тесты на вирус дали, видимо, отрицательный результат, но с этими тестами вообще все запутано. И совсем непонятно, зачем было выпускать больных игроков на матч? На что надеялись тренеры в клубе? «Нефтехимик» обыгрывал и сильных соперников, которые были в оптимальном состоянии, так что ничего странного нет в том, что они взяли два очка против больных, по версии Немировски, игроков. Нельзя проверить, говорил ли Дэвид правду. Но хоккей в исполнении нижегородцев ужасный, отрицать это трудно. И иногда он был таким в декабре, хотя тогда, видимо, были все здоровы. Кажется, что даже хоккеисты смирились с провалом.

Поражение

«Локомотив» проиграл «Динамо» на своей площадке. На дворе уже январь, у Игоря Никитина было много времени, чтобы что-то изменить, но вряд ли кто-то может назвать хоть пару позитивных улучшений. Да, кризис начался при Андрее Скабелке. Считалось, что основные проблемы — в психологии. Белорусский специалист был слишком недоверчив к хоккеистам, сам был на нервах, отсюда и довольно невзрачная, нервная игра «Локомотива», что при таком подборе хоккеистов недопустимо. Никитин пришел в клуб с другим поведением, но эмоций хоккеистов после смены тренера хватило ненадолго. Команда решила проблему попадания в плей-офф, но только потому, что девятый клуб конференции слишком низко опустился.

Однако от ярославцев ждут совершенно не этого. В клубе каждый год начинают поход за кубком, но все время проваливаются. Нет игры, нет результата. Очевидно, что ярославцы могут подняться лишь на пятое место в таблице, но при таком состоянии больше верится в то, что их обгонит «Спартак» или даже минское «Динамо». Возможно, игра против «Динамо» московского — не самая показательная. И моменты создавали, и действовали неплохо, но не победили.

И, видимо, у Игоря Никитина нет ответа на вопрос, что происходит. Все чаще и чаще приходит мысль, что основные успехи бывшего тренера ЦСКА связаны не с его талантами, а с тем, что у клуба были неограниченные финансовые возможности. Одно дело — иметь возможность переводить Кирилла Капризова в четвертое звено или оставлять его в запасе, и совсем другое — рассчитывать только на два звена. В лазарете только Максим Шалунов, но и с ним у клуба было не все в порядке в игре. Ах да, еще могут приехать Брэндон Гормли и Брэндон Козун. В какой они форме — не совсем понятно. Пока ощущение, что руководство «Локомотива» опять промахнулось. Но это как раз и не является сенсацией.