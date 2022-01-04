Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной

Ситуация в СКА не должна больше сильно влиять на российский хоккей.

Роман Ротенберг уже давно уверился, что понимает в хоккее больше тренеров, с которыми он работает. И для чистоты сравнения он просто обязан был поработать в этой роли сам — иначе как мы узнаем, что он был не прав? Или даже прав — кто знает!

Проблема была в другом: до осени Ротенберг принимал все ключевые оперативные решения, которые касаются главной сборной страны. И пока дело не дошло до подготовки к Олимпиаде, никто его не ограничивал, что привело к психологическому состоянию полнейшей уверенности в собственной правоте — и в некомпетентности всех остальных.

Убираем тренера — олимпийского чемпиона? Пожалуйста. Увольняем тренера, который проработал сезон и даже на ЧМ не съездил из-за ковидной отмены турнира? Нет проблем. Заводим в штаб непонятных людей и без объяснения причин их ротируем? И это нормально.

Вообще никто не удивился бы, если бы после провала на чемпионате мира в Риге Валерия Брагина отправили в отставку или, как сейчас, опустили до ассистента, а Ротенберг решил возглавить сборную сам. Тем более что варианты он исчерпал, успев уволить почти всех достойных кандидатов из КХЛ или даже поругавшись с ними. Примирение со Знарком и попытка пропихнуть его вместо Брагина были необходимы, так как запахло переворотом, который в итоге и случился. Предлагать себя Роман не мог, так как претензии к нему сверху и заключались в излишнем участии в работе штаба.

Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Эту революцию можно воспринимать позитивно или негативно, но точно одно: она спасла сборную Россию от потенциального сценария, который случился сегодня со СКА. Сценария, который мог бы совершенно обесценить должность главного тренера национальной команды.

При всех проблемах в российском футболе там фигура ГТ всегда на первом плане — это серьезный человек со статусом и опытом, который за все отвечает. За четыре года после Пхенчхана такой формат в хоккее оказался почти разрушен благодаря Ротенбергу. Если бы он сам стал главным тренером, сюрреализм достиг бы апогея. К счастью, всего этого не случилось.

Эксперименты в СКА, который больше не завязан с национальной сборной и перестал быть базовым клубом, — локальная история. Да, в КХЛ и Суперлиге такой ситуации не припомнить — она все равно историческая. Но, во-первых, она вряд ли навредит СКА, в котором роль Брагина и неформально уже давно свелась до ассистентской. Во-вторых, даже если это случится и питерцы, например, вылетят в первом раунде плей-офф, российский хоккей в целом точно никак не пострадает.

Ротенберг наконец сможет попробовать самолично воплотить все разговоры о «Красной машине» и советском хоккее в жизнь — тренеры других взглядов вроде Брагина уже никак не будут ему мешать, раз он теперь главный на скамейке.

В успех такого проекта верится гораздо меньше, чем в неудачу, но возможные негативные последствия не должны пойти дальше СКА, а сам сюжет для плей-офф КХЛ точно добавит яркости теряющему интерес виду спорта.

Так что, повторюсь, хорошо, что это произошло не в сборной России. От остального нашему хоккею хуже точно уже не будет.