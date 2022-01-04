Теперь он будет руководить командой как тренер официально — по данным «СЭ», Валерий Брагин будет его ассистентом.

Единственный матч вторника в КХЛ неожиданно наполнился глубочайшим смыслом, которого от противостояния «Куньлуня» и СКА в подмосковных Мытищах нельзя было ожидать даже в теории.

Авантюра, помешательство, отчаянный ход — безумная на первый вид новость о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером петербургского клуба, затмевает все, что произошло в хоккейном сообществе за три дня нового года. Интересных информационных поводов за этот краткий отрезок было достаточно. Однако припомнить случай, когда функционер, который еще недавно занимался оперативным управлением всей хоккейной индустрией великой спортивной державы, добровольно полез под пулеметы, у меня не получается даже с подсказками опытных коллег.

В действительности ничего не изменилось. Нынешняя рокировка юридически лишь узаконила то, о чем давно говорили в хоккейном мире. Валерий Брагин фактически был лишь одним из советников и не вмешивался в ключевые решения, которые оставались за Ротенбергом. Безостановочная ротация основного состава, порой странные расстановки в звеньях и парах защитников, обмены, показательные ссылки в фарм-клуб — это дело рук Романа. Он принимал активное участие в тренировочном процессе и еще в прошлом сезоне занял место на скамейке. Тогда весь штаб сидел на больничном, восстанавливаясь после коронавируса. Видимо, новый опыт пришелся Ротенбергу по вкусу.

Роман Ротенберг и Валерий Брагин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Один из моих хороших знакомых после того, как впервые и вынужденно очутился на тренерской скамейке, сравнил свое пребывание там со спуском в шахту. Колоссальный стресс каждый день, безвозвратно уничтоженные нервные клетки, хронический недосып и огромная ответственность — получать такие подарки далеко не все готовы даже за большую зарплату. Зачем же с головой в в пучину ринулся Ротенберг?

Недавно он проиграл первую фазу аппаратной войны за влияние в российском хоккее. Его полностью отодвинули от формирования олимпийской сборной. Контроль над СКА и молодежкой пока сохранился. Но ситуация очень зыбкая. Для того, чтобы остаться в обойме и не быть списанным на берег старшими товарищами, надо действовать. Причем эффективно. Официальный переход на должность главного тренера можно было бы назвать жестом отчаяния. Это тот самый случай, когда заядлый игрок ставит в рулетке все последние деньги на «зеро» и верит в чудо.

Ротенберг тем не менее искренен в своей попытке реализовать себя как тренер и доказать остальному миру, что ничего сверхъестественного в данной профессии нет. Его энтузиазм можно понять. Все базовые потребности, о которых мечтают 99 процентов населения Земли, он давно для себя удовлетворил и хочет чего-нибудь необычного, дающего ядерную дозу адреналина.

В идеальном мире тренеру начинать надо с детей или юношей, набить шишки, получить ценный опыт, сделать для себя выводы. Времени проходить все уровни у человека его статуса нет — в драку надо вписываться здесь и сейчас. Не уверен, что даже выигрыш Кубка Гагарина в корне изменит ситуацию для Ротенберга в политическом плане.

Зато интересно посмотреть, как отреагируют другие тренеры со стажем и достижениями, если их поставит на место отчаявшийся дебютант. Только ради такой картины было бы любопытно увидеть выход СКА в финал плей-офф как минимум. Этот сюжет стал бы эпохальным во всех смыслах.