«Магнитка» снова рано вылетела из плей-офф. Что делать с Воробьевым и останутся ли ветераны?

Разбираем сезон магнитогорцев.

Хартли переиграл Воробьева

«Авангард» и «Металлург» подарили самую интригующую серию на «Востоке». Матчи с разгромными счетами сменялись нерезультативными. Инициатива переходила от одной команды к другой, и предсказать, кто возьмет следующую игру, никто не мог. Представляю, в каком гневе были букмекеры. Все шло к тому, что после разгрома 7:1 «Магнитка» должна вкатывать омичей в лед в матче номер пять, но вместо этого она получила болезненные 0:4.

Крупная домашняя победа погрузила «сталеваров» в турбулентность, выхода из которой они так и не нашли. Два ключевых матча в серии — пятый и шестой — «Металлург» отдал с общим счетом 1:9. Показал ли что-то сверхъестественное «Авангард»? Нет. План омичей до безобразия прост: отодвигать соперника к бортам в своей зоне, срывая попытки позиционок уральцев, ловить на контратаках и, забросив две-три шайбы, грамотно сыграть по счету.

Когда у команды что-то идет не так, от тренерского штаба ждешь смелых решений. У «Авангарда» сработала замена Бобкова на Грубеца после первого матча. Просидевший с 18 февраля в запасе чех стал икс-фактором серии. Шимон не творил чудес, но действовал надежно и не пускал «бабочек». С обороной «Авангарда», блокирующей по 20-25 бросков за матч, этого достаточно для положительного результата. «Магнитка», имея возможности для ротации состава, ими не воспользовалась.

Речь сейчас не о голкиперах. Рокировка Кошечкина и Олкинуоры — все равно что выбирать в кофейне между латте и капучино. Напитки по наполнению очень похожи, и, если вы не гурман арабики и робусты, не всегда с ходу отличите латте от капучино. Аналогично и здесь. Оба вратаря провели хороший плей-офф — нет никаких претензий ни к Василию, ни к Юхе. Остается загадкой, почему уральцы не придали свежести сочетаниям за счет скучающих в запасе Егора Мартынова, Игоря Швырева, Никиты Хлыстова, Владислава Семина.

Ротация напрашивалась как минимум в четвертой, сдерживающей тройке, чтобы сохранять плотность и не рассыпаться под давлением. Например, дать отдохнуть тому же Кулемину, выпустив энергичного Швырева, который может и в центре сыграть. В регулярке на точке Игорь действовал эффективнее Расмуссена. 5 минут и 1 секунда — ровно столько времени тренерский штаб «Магнитки» доверил в серии с омичами своим лимитчикам Николаеву, Юрову и Рожкову. Даже в безнадежных ситуациях, когда все шло не по плану, молодых парней мариновали на лавке. А вспомните, с каким огнем в глазах на свои три смены в четвертом матче вылетел Данила Юров. Чтобы забить, ему потребовалась всего минута и 33 секунды — странно, что дальше Воробьев отказался рисковать с молодежью.

До последнего Илья Петрович верил в связку Прохоркина с Плотниковым и Голдобиным. Они провели крутую серию с «Барысом», но против «Авангарда» растворились на льду. Им доверяли большинство, достаточно времени в равных составах — все вхолостую. О чем речь, если 39-летний Мозякин набрал в серии столько же очков (5), сколько и вся номинально первая тройка «Металлурга».

С маниакальным упорством Воробьев держал в ведущем звене Голдобина, хотя было заметно, что игра у него совершенно не идет. Николая надо было или перевести в другие тройки, или посадить совсем. Теперь-то понимаешь, что не зря ЦСКА расстался со своим воспитанником. Под давлением нападающий поник, избегал силовой борьбы и показал, что системный хоккей — не для него. Только в третьем периоде заключительного матча Илья Петрович перетряхнул звенья, но в большинстве снова воссоединил Прохоркина и Ко. Никакого профита от этого не последовало. Что это, если не тренерский просчет?

Ветераны не подвели

Поразительно, но именно Мозякин и Кошечкин стали одними из лучших игроков «Магнитки» в плей-офф. Без Василия счет в шестой игре был бы унизительным уже после первого периода. Многие поторопились списать голкипера по итогам неудачного дебюта с «Барысом», когда он пропустил три шайбы за 15 минут. Но затем Василий собрался, выиграл ключевой пятый матч в Нур-Султане и на подъеме вошел в серию с омичами. Именно с Кошечкиным «Магнитка» одержала две победы, именно он давал партнерам надежду на успех в остальных играх. Вины вратарей «Металлурга» в поражении нет.

Мозякин — лучший бомбардир команды в плей-офф. Не Прохоркин и не Плотников, а 39-летний капитан, которого отправляли на заслуженный отдых еще прошлой весной. Из-за потолка зарплат Сергей подвинулся по деньгам, но свои 50 миллионов он отработал. Нападающий остался лидером команды, забивал важные голы, привносил чуждый некоторым партнерам креатив в большинстве. Не обошлось без индивидуальных ошибок, но наивно ждать, что в 39 лет нападающий будет порхать как в чемпионские сезоны — 2014 и 2016. По скорости Мозякин уступал молодым, но чтение игры никуда не делось. В таком возрасте важно правильно подводить себя к матчам. Как рассказал Воробьев, Мозякин готовился к плей-офф по индивидуальной программе. И это правильно.

Контракты Кошечкина и Мозякина истекают 30 апреля. Предложит ли руководство «Металлурга» им новые соглашения, да и есть ли желание у игроков остаться в клубе — вопросы, на которые пока нет ответа. Плей-офф показал, что и Василий, и Сергей готовы как минимум сезон держать уровень КХЛ. Конечно же, все упрется в деньги. Считаю, что они заслужили новые контракты на 20-25 миллионов. Переподписав Кошечкина и Мозякина, «Металлург» сохранит сильнейший вратарский тандем в лиге и кубкового бойца, который поможет команде весной. А высвободившихся денег хватит, чтобы найти качественного иностранца и крепкого защитника в топ-4.

Слабая селекция

Летом в «Магнитке» расправились с наследством Геннадия Величкина, оптимизировали бюджет и более чем наполовину обновили состав. В селекции Воробьев получил полный карт-бланш — немногие тренеры в лиге владеют таким ресурсом. Сначала в «Металлурге» расстались с кубковыми бойцами, которые имели вес в раздевалке, — это те же Тимкин и Бирюков. На смену Илья Петрович пригласил игроков, знакомых ему по работе в СКА: Прохоркина, Плотникова, Карпова, Земченка, Семина. Из Санкт-Петербурга переехал и тренер по ОФП Денис Коротышев. Новый костяк, новые лидеры, но изменения не привели к большим успехам. Проход первого раунда с бюджетом и амбициями «Магнитки» — не то достижение, которым можно гордиться. Задача на сезон не выполнена.

Очевидно, что летом в клубе делали ставку на оперативный результат. Пригласили уже сформировавшихся игроков в зрелом возрасте, чтобы те шли за новыми победами. Но в итоге все обернулось заменой одних тускнеющих звезд на других. Который сезон в «Магнитке» не угадывают с легионерами. По бутылке шампанского каждому из селекционного отдела «сталеваров» можно вручить за переходы Бека и Олкинуоры. Юхо — один из самых надежных вратарей лиги. Тэйлор — второй бомбардир команды в плей-офф и системообразующий игрок в большинстве. Их поперечные передачи с Мозякиным напоминали славные времена доминирования в КХЛ тройки Коваржа.

Остальные решения вызывают вопросы. Поторопились в «Металлурге» расстаться с Юхо Ламмикко и Харри Песоненом. Да, к финнам были объективные претензии, они не оправдали авансов, которые им выписали летом. Но заметьте, как Песонен удачно вписался в систему «Ак Барса», где ему нашли применение, а Ламмикко не затерялся в основе «Флориды». Опять же, когда команде требовалось усиление на легионерскую позицию, в клубе пошли по простому пути — подписали уже известных по КХЛ Расмуссена и Хольма и не рискнули исследовать внешний рынок.

Почему-то «Авангард» нашел в АХЛ тех же Каски и Буше, а «Металлург» пригласил «сбитых летчиков». Загадкой для меня остался приезд Майкла Пелино — давнего товарища Воробьева, с которым они выигрывали два Кубка Гагарина, — по ходу регулярки. Его приглашение казалось сигналом SOS от идущего ко дну штаба. Канадский специалист положительно повлиял на коллектив — например, при нем ожил Бек — и, по сути, спас Воробьева от возможной отставки в ноябре-декабре.

Вылет «Магнитки» — результат не только тактических и игровых ошибок, но и стратегических. В погоне за сиюминутным результатом руководство клуба не заложило фундамент, не сформировало базу, от которой будут отталкиваться в дальнейшем. А идея с приглашением опытных игроков провалилась. У девяти хоккеистов основы 30 апреля истекают контракты. Помимо Кошечкина и Мозякина, это легионеры Нестрашил, Расмуссен и Хольм, потерявшийся с «Авангардом» Голдобин, молодой защитник Николаев и Земченок с Неколенко. Костяк у команды сохранится, но для больших дел летом скаутам нужно серьезно потрудиться. Например, найти легионеров посильнее, чем были в команде в этом сезоне.

Как показала серия с «Авангардом», обороне не хватает мобильности, а в большинстве, кроме Яковлева, некому разыгрывать на синей линии. Заканчивается контракт и у Ильи Воробьева. Доверят ли ему команду на следующий сезон, зависит от прямого решения президента клуба Виктора Рашникова. Готов ли он ждать и наблюдать, как его детище топчется на месте, или пойдет на кардинальные перемены — узнаем в ближайшее время.