Лидеры «Магнитки» подвели команду. Они не бились, удалялись и закономерно вылетели из плей-офф

«Авангард» одержал вторую крупную победу подряд и завершил серию в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Толчинский — 5 (Зернов), 4:19 — 0:1. Карпов — 2 (Кошелев), 26:19 — 1:1. Чинахов — 4 (бол., Толчинский, Костин), 30:16 — 1:2. Зернов — 2, 30:31 — 1:3. Буше — 4 (мен., Покка), 36:04 — 1:4. Емелин — 1 (Дедунов, Семенов), 58:12 — 1:5.

Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 40:00) — Грубец.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 43 (14+17+12) — 37 (15+15+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

28 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 5288 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Отсутствие стабильности — главная проблема «Металлурга» в плей-офф. На волне домашнего разгрома (7:1) магнитогорцы могли вкатывать омичей в лед в матче номер пять, но вместо этого получили болезненные 0:4 и оказались прижатыми к стенке. Пятничный результат не стал сенсацией. «Сталевары» только однажды в плей-офф выиграли два матча подряд — пятый и шестой с «Барысом».

Илья Воробьев после прошлого матча резко ответил на вопрос о шапкозакидательском настроении в коллективе. И я готов встать на сторону главного тренера уральцев. Неужели кто-то думает, что после крупной победы команда, где хватает кубковых бойцов — Мозякин, Кошечкин, Плотников, Пашнин, — выйдет на следующий матч погонять шайбочку? Категорично нет. Другой вопрос, что перенести победный настрой на шестой матч не удалось. «Магнитка» вышла деморализованной, будто сама «сгорела» 1:7, — беззубая атака, тусклое большинство. «Авангард» же направил эмоции в нужное русло и тактически уничтожил соперника. Хоккей не получился ярким, зато был эффективным.

Сегодня Воробьев продолжил верить в лидеров и оставил состав неизменным. Лишь только объединил во второй тройке Мозякина и Бека, воссоздав их связку из большинства. Матч начался так, словно «Авангард» играл дома и уступал в серии 2:3. Казалось, что только Кошечкин хотел продолжить сезон в Балашихе. Еще дважды на помощь Василию пришла штанга. Попытки «Металлурга» закрепиться в зоне оборачивались острыми контратаками омичей. Так «Авангард» и открыл счет. Видоизменное Воробьевым третье звено с Кошелевым, Расмуссеном и Карповым проморгало длинный пас Зернова на Толчинского.

В запасе «Магнитки» по-прежнему оставались энергичный Швырев и экс-защитник «Авангарда» Мартынов. Обоим было что доказывать. Тем не менее от ротации и идеи развести тройку Прохоркина, которая, если оставить за скобками четвертый матч, не забросила в серии ни одной шайбы, в «Металлурге» отказались. Самый опасный момент в первом периоде у «Сталеваров» создал 39-летний Мозякин — в ближнем бою Сергей не переиграл Грубеца.

Хозяевам архиважно было забить. Пока Кошечкин исполнял пируэты, отбиваясь от контрвыпадов гостей — «один в ноль» убегал Чинахов, опасно прорывался к воротам Зернов, — его партнеры пытались наверстать упущенное в атаке. Трудовой гол Максима Карпова должен был завести и взбодрить «Металлург», но вместо этого Плотников заработал ненужное удаление в чужой зоне, и «Магнитка» в очередной раз оценила убойное большинство омичей.

Долгожданная шайба в большинстве — Егор Чинахов забрасывает!! pic.twitter.com/pPuXOxg0CB — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 28, 2021

Через 15 секунд Зернов уже отличился сам (не без помощи Пашнина) и приблизил «Авангард» к финалу «Востока». «Металлург» был полностью дезориентирован. Хозяева чаще владели шайбой, больше времени проводили в зоне Грубеца, старались создавать моменты — все безрезультатно. И если омичи реализовали удаление Плотникова, то магнитогорцы штрафом Костина не воспользовались. Вместо того чтобы переломить ход матча, хозяева получили гол в меньшинстве от Буше. Причем Кошечкин справился с первым броском Рида, но на подмогу вратарю никто не подоспел. Эта фраза тезисно передает содержание двух последних матчей.

«Авангард» по ходу серии вскрыл проблемы «Металлурга», которые преследовали его на разных этапах регулярки. Невыразительное большинство против команд с плотной обороной, среднее меньшинство, трудности с выходом из зоны и упрямство тренерского штаба. Только в третьем периоде Воробьев перетряхнул звенья, перевел в первое Карпова, Голдобина — во второе, а Мозякина — в третье. Однако, когда «Магнитка» получила большинство, снова вернулся к прежним сочетаниям. Неудивительно, что очередной розыгрыш получился холостым.