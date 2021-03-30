Армейские команды встретятся в финале «Запада» в пятый раз за последние семь лет. Наш прогноз на серию.

Пересидеть ЦСКА в обороне невозможно

Плей-офф Западной конференции, ЦСКА и СКА для КХЛ стали такими же неотъемлемыми составляющими, как три поросенка в известной сказке. По отдельности их на данном этапе представить невозможно. Начиная с сезона-2014/15, эти клубы не пересекались в серии Кубка Гагарина всего дважды. Однажды удивил «Локомотив», который под руководством Алексея Кудашова весной 2017-го убрал с дороги ЦСКА, что стоило места работы Дмитрию Квартальнову. В прошлом сезоне неизбежному пересечению армейских «олигархов» помешало вторжение коронавируса. О такой «непредсказуемости» хочется выть серым волком, задаваясь вечным вопросом «за что?».

Рейтинги клубного хоккея сейчас находятся чуть выше статистической погрешности. Винить в этом можно многих, включая и руководство армейских команд. Хотя они в финал «Запада» пробились честно. Жаль, что и сейчас на бумаге интрига в предстоящей серии дышит еле-еле. ЦСКА потратил массу сил и нервов в семи играх с «Локомотивом». По сравнению с прошлыми сезонами команда стала уязвимее. Однако ярославцы при всем к ним уважении работали в стиле отбойного молотка и прямолинейно ломились напролом. СКА, как показали матчи с «Динамо», умеет правильно реагировать на внештатные ситуации и забирать свое за счет хитрых ходов. Только так можно противостоять и ЦСКА. Во встречной рубке, не жалея никого из живых, москвичам конкуренцию может навязать лишь «Ак Барс».

В сложной серии с «Локомотивом» тем не менее можно углядеть больше позитивных сторон для москвичей, чем кажется на первый взгляд. Преодоление трудностей по ходу плей-офф еще больше сплачивает коллектив и придает уверенности отдельным игрокам. Структурно ЦСКА выглядит понадежнее и умеет закрываться, плюнув на условности и включив «откат» с упором на простые решения с шайбой. Пересидеть или перебегать такого соперника, еще не растерявшего магию после выигрыша Кубка Гагарина два года назад, почти невозможно.

Спецбригады решат многое, если не все

Сильная сторона петербуржцев — игра в большинстве (24,4 процента и общее пятое место среди участников плей-офф). Действия спецбригад никогда нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Серию с минским «Динамо» все-таки следует вынести за скобки. Она была хаотичной, так же как и многие действия СКА по ее ходу. Против Шипачева и К? армейцы смотрелись более цельно и сплоченнее, особенно с учетом более высокого статуса соперника. Команда Валерия Брагина реализовала численное преимущество во всех играх серии, кроме третьей, — в общей сумме 6 заброшенных шайб в 21 попытке. Это выше «средней температуры по больнице» с учетом того, что бело-голубые в первом раунде с «Северсталью» ни разу не пропустили в меньшинстве.

Есть еще один интересный факт. Чаще в текущем плей-офф в большинстве играли только хоккеисты «Металлурга» — 47 раз в 12 матчах, петербуржцы — 45, но в 10 играх. Из этой нехитрой статистики легко сделать вывод, что СКА заинтересован в максимально строгой манере работе арбитров. ЦСКА в 11 матчах имел 27 попыток реализовать лишнего, забросив при этом шесть шайб. К четвертому в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина месту по игре в меньшинстве (86,1 процента) команды Игоря Никитина надо относиться с уважением, но помнить о том, что «Локомотив» за весь сезон так и не решил до конца свои проблемы при действиях в формате «пять на четыре».

Слепышев, Сошников и Лайпсик по меркам КХЛ относятся к элитным форвардам, но в нынешнем плей-офф своими голами помогают ЦСКА лишь эпизодически. Как и у московского «Динамо», основная роль в атаке возложена на первое звено (Окулов — Шалунов — Мамин). Если снизить продуктивность этого сочетания хотя бы на треть, то зацепиться за серию петербуржцам будет полегче. Почему-то СКА по инерции считается молодой командой, но если брать основного вратаря и оборону, то серьезного опыта там выше крыше — почти всем уже по 28 лет как минимум. Только защитнику Бенгтссону через две недели исполнится «всего» 27. Тройка Марченко — Морозов — Подколзин хороша не по годам. В прошлом раунде блеснул Ткачев, рядом с ним есть прошедшие через многое Бурдасов, Кетов, который должен восстановиться после травмы, Вей, Кемппайнен. По сумме мастерства СКА даже немного превосходит соперника. Не уверен, что вдохновения двух-трех звезд команды хватит на целую серию.

В моих глазах петербуржцы только карабкаются на вершину, на которой твердо укрепились москвичи. Через год ЦСКА вряд ли станет сильнее. Скорее наоборот, с отъездом пары ведущих игроков в НХЛ сдаст позиции. Вот тогда эту команду можно будет свалить. Сейчас? Сомневаюсь, хотя прогнозирую малорезультативную серию из пяти-шести матчей с парой овертаймов. ЦСКА пойдет дальше.

Финал Западной конференции

ЦСКА (1) — СКА (2)

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12, и 14 апреля.



Прогноз «СЭ»: 4-2.