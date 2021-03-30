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ЦСКА — СКА, эпизод V. Кто выйдет в финал Кубка Гагарина?

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 19:30
16 октября 2020 года. Москва. ЦСКА — СКА — 3:1. Евгений Тимкин и Сергей Андронов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября 2020 года. Москва. ЦСКА — СКА — 3:1. Евгений Тимкин и Сергей Андронов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Армейские команды встретятся в финале «Запада» в пятый раз за последние семь лет. Наш прогноз на серию.
29&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Мэт Робинссон (37-й номер), Антон Слепышев (9), Никита Сошников (44) и&nbsp;Марио Кемпе (23).ЦСКА ожидаемо в финале «Запада». Но «Локомотиву» все равно спасибо

Пересидеть ЦСКА в обороне невозможно

Плей-офф Западной конференции, ЦСКА и СКА для КХЛ стали такими же неотъемлемыми составляющими, как три поросенка в известной сказке. По отдельности их на данном этапе представить невозможно. Начиная с сезона-2014/15, эти клубы не пересекались в серии Кубка Гагарина всего дважды. Однажды удивил «Локомотив», который под руководством Алексея Кудашова весной 2017-го убрал с дороги ЦСКА, что стоило места работы Дмитрию Квартальнову. В прошлом сезоне неизбежному пересечению армейских «олигархов» помешало вторжение коронавируса. О такой «непредсказуемости» хочется выть серым волком, задаваясь вечным вопросом «за что?».

Рейтинги клубного хоккея сейчас находятся чуть выше статистической погрешности. Винить в этом можно многих, включая и руководство армейских команд. Хотя они в финал «Запада» пробились честно. Жаль, что и сейчас на бумаге интрига в предстоящей серии дышит еле-еле. ЦСКА потратил массу сил и нервов в семи играх с «Локомотивом». По сравнению с прошлыми сезонами команда стала уязвимее. Однако ярославцы при всем к ним уважении работали в стиле отбойного молотка и прямолинейно ломились напролом. СКА, как показали матчи с «Динамо», умеет правильно реагировать на внештатные ситуации и забирать свое за счет хитрых ходов. Только так можно противостоять и ЦСКА. Во встречной рубке, не жалея никого из живых, москвичам конкуренцию может навязать лишь «Ак Барс».

В сложной серии с «Локомотивом» тем не менее можно углядеть больше позитивных сторон для москвичей, чем кажется на первый взгляд. Преодоление трудностей по ходу плей-офф еще больше сплачивает коллектив и придает уверенности отдельным игрокам. Структурно ЦСКА выглядит понадежнее и умеет закрываться, плюнув на условности и включив «откат» с упором на простые решения с шайбой. Пересидеть или перебегать такого соперника, еще не растерявшего магию после выигрыша Кубка Гагарина два года назад, почти невозможно.

Владимир Крикунов.Четвертая тройка СКА переиграла тройку Шипачева. Поражение «Динамо» повесят на Крикунова?

Спецбригады решат многое, если не все

Сильная сторона петербуржцев — игра в большинстве (24,4 процента и общее пятое место среди участников плей-офф). Действия спецбригад никогда нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Серию с минским «Динамо» все-таки следует вынести за скобки. Она была хаотичной, так же как и многие действия СКА по ее ходу. Против Шипачева и К? армейцы смотрелись более цельно и сплоченнее, особенно с учетом более высокого статуса соперника. Команда Валерия Брагина реализовала численное преимущество во всех играх серии, кроме третьей, — в общей сумме 6 заброшенных шайб в 21 попытке. Это выше «средней температуры по больнице» с учетом того, что бело-голубые в первом раунде с «Северсталью» ни разу не пропустили в меньшинстве.

Есть еще один интересный факт. Чаще в текущем плей-офф в большинстве играли только хоккеисты «Металлурга» — 47 раз в 12 матчах, петербуржцы — 45, но в 10 играх. Из этой нехитрой статистики легко сделать вывод, что СКА заинтересован в максимально строгой манере работе арбитров. ЦСКА в 11 матчах имел 27 попыток реализовать лишнего, забросив при этом шесть шайб. К четвертому в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина месту по игре в меньшинстве (86,1 процента) команды Игоря Никитина надо относиться с уважением, но помнить о том, что «Локомотив» за весь сезон так и не решил до конца свои проблемы при действиях в формате «пять на четыре».

Слепышев, Сошников и Лайпсик по меркам КХЛ относятся к элитным форвардам, но в нынешнем плей-офф своими голами помогают ЦСКА лишь эпизодически. Как и у московского «Динамо», основная роль в атаке возложена на первое звено (Окулов — Шалунов — Мамин). Если снизить продуктивность этого сочетания хотя бы на треть, то зацепиться за серию петербуржцам будет полегче. Почему-то СКА по инерции считается молодой командой, но если брать основного вратаря и оборону, то серьезного опыта там выше крыше — почти всем уже по 28 лет как минимум. Только защитнику Бенгтссону через две недели исполнится «всего» 27. Тройка Марченко — Морозов — Подколзин хороша не по годам. В прошлом раунде блеснул Ткачев, рядом с ним есть прошедшие через многое Бурдасов, Кетов, который должен восстановиться после травмы, Вей, Кемппайнен. По сумме мастерства СКА даже немного превосходит соперника. Не уверен, что вдохновения двух-трех звезд команды хватит на целую серию.

В моих глазах петербуржцы только карабкаются на вершину, на которой твердо укрепились москвичи. Через год ЦСКА вряд ли станет сильнее. Скорее наоборот, с отъездом пары ведущих игроков в НХЛ сдаст позиции. Вот тогда эту команду можно будет свалить. Сейчас? Сомневаюсь, хотя прогнозирую малорезультативную серию из пяти-шести матчей с парой овертаймов. ЦСКА пойдет дальше.

Финал Западной конференции
ЦСКА (1) — СКА (2)
Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12, и 14 апреля.

Прогноз «СЭ»: 4-2.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 17484
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Кто фаворит Кубка Гагарина-2021?
ЦСКА
29.6%
СКА
6.8%
Динамо
10.2%
Локомотив
5.9%
Ак Барс
22.6%
Авангард
11.1%
Металлург
2.9%
Салават Юлаев
7.2%
кто-то другой
3.7%
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