Обзор дня Алексея Шевченко.

Вылет

Ярославцы были очень близки не только к медалям, но и к финалу Кубка Гагарина. Уверен, что в серии со СКА у команды были бы высокие шансы. Для этого требовалось идеально провести седьмой матч с ЦСКА, однако команда не выдержала психологически. Согласен с Андреем Скабелкой, что это была худшая игра команды в плей-офф. Хотя, вероятно, учитывая значимость, она бы была в верхних строчках рейтинга по всему сезону.

Тем не менее, как и в случае с «Металлургом», причины вылета чисто спортивные. Ярославцам просто не хватило опыта в нужный момент, но уже в следующем сезоне они будут гораздо сильней. Надеюсь, не будет никаких больших изменений, Андрей Скабелка продолжит работу, причем над ним не будет висеть угроза увольнения. Белорусский специалист провел один из своих лучших сезонов, и к нему нет никаких вопросов.

Зато есть претензии к хоккеистам. Трудно выигрывать с Антоном Ландером, который за два сезона не набрал в плей-офф ни одного очка, получая 85 миллионов рублей в год. Неожиданно слабо отработал Атте Охтамаа, причем именно в серии против армейцев. До этого к нему не было вопросов, во время гладкого чемпионата он был одним из лучших. Но уже второй день подтверждается мой тезис о том, что приглашение легионеров в КХЛ — это чистая лотерея. И любой клуб, несмотря на бюджет, может привезти совершенно «левых» иностранцев. В следующем сезоне ждем от «Локомотива» большего подключения молодых игроков, тем более в МХЛ полно крутых хоккеистов, которых можно довести до нужного уровня. Плюс надо как-то вырабатывать уверенность в себе, но такие серии, как с ЦСКА, дают необходимый опыт.

Финал

И в Западной конференции в финал вышли первая и вторая команда по итогам регулярного чемпионата. Основа всего спорта — непредсказуемость, но это не про КХЛ. Кажется, что в серии ЦСКА — СКА у питерского клуба есть небольшое преимущество. Они больше отдыхали, не тратили нервы, а игра стала налаживаться, причем все хвалили то, как они разобрались с «Динамо» тактически. Но команда Владимира Крикунова совершенно не напоминает коллектив Игоря Никитина, тут понадобится нечто большее. И я не уверен, что у СКА есть то, что станет сюрпризом для соперника.

Столичная команда показала, что она может быть разной в каждый конкретный день. Игроки ЦСКА способны навести ужас, как было в серии с «Локомотивом» (помните победу — 4:1), могут быть терпеливыми (помните победу над «Спартаком» — 1:0), могут действовать рационально и прагматично все 60 минут (яркий пример — седьмой матч против «Локомотива»). При этом у них стабильный состав, хоккеисты, которые знают, что делать, а также отличное звено Мамин — Шалунов — Окулов.

Чем могут взять питерцы? Они более изобретательны в атаке — это может стать серьезным фактором, только ЦСКА в этом сезоне легко разбирался с представителями разных стилей. Питерцы могут надеяться на свое большинство. Те же ярославцы своими шансами в большинстве пользовались редко, а у СКА исполнители посильней. На это вся надежда, но вряд ли серия все-таки будет очень долгой.

Слух

Нападающий Дмитрий Кугрышев в ближайшее время официально сменит команду. Он перейдет из «Салавата Юлаева» в московское «Динамо». Уверен, что менеджеры бело-голубых считают, что хоккеист усилит второе звено (если получится сохранить первое). Их надежды вполне понятны. Есть такие хоккеисты в лиге, которые находятся в обойме, считаются игроками приличного качества, у них всегда большой контракт и хорошие предложения. И никто не смотрит на то, что всю карьеру они провели в сильных клубах, а те, обладая хорошими возможностями, не предпринимают никаких усилий, чтобы сохранить спортсмена.

Дмитрий Кугрышев — из таких. Действительно неплохой нападающий, как-то набрал почти 50 очков в Новосибирске, но это было семь лет назад. И нельзя сказать, что у Дмитрия были откровенные провалы в дальнейшем: регулярно подбирался к отметке в 30 очков, чаще всего забрасывал больше 10 шайб. Но от него легко отказались ЦСКА, «Авангард», а теперь и уфимцы. Нынешний сезон получился плохим, а 9+22 скрывают длительные серии без заброшенных шайб, большое количество матчей, когда он вообще заметен не был. Дмитрия берут, чтобы он усилил второе звено сильного клуба, но и в «Салавате Юлаеве» он был во втором звене, а команда сыграла плохо. Но, может быть, в новой команде получится. Сразу после переходов Дмитрий нормально проводил первый сезон, а то, что он нестабилен, — так это не самый страшный недостаток. Стабильных хоккеистов вообще в лиге очень мало.