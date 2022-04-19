Защитник, игравший в сборной России, пропустил три сезона. Работал охранником, официантом, а теперь снова решил вернуться в хоккей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

ЦСКА вышел вперед в серии против «Металлурга» в финале Кубка Гагарина, победив в Магнитогорске со счетом 3:1. Говорят, что в последние дни хоккеисты уральского клуба обсуждали между собой, кто все-таки подойдет к решающим матчам более подготовленным. Их команда дольше отдыхала, наверное, должна быть посвежее. Но армейцы, хоть и провели семь матчей со СКА, находились в тонусе. Какой фактор окажется более важным в понедельник? Видимо, второй.

Вряд ли первый матч финала попадет в какой-нибудь топ самых зрелищных в финальной серии за всю историю. Игра получилась довольно скучной, без какого-то нерва, хотя понятно, что игроки обеих команд были предельно сконцентрированны. Даже Илья Воробьев, хоть и метался по скамейке, но делал это без прежнего запала, быстро осознав, что ничего не поможет. Видимо, все-таки что-то ушло от «Металлурга», это надо искать и надо побыстрее найти нужный нерв. И дело даже не в каких-то тактических наработках.

Любые задумки не получались, все валилось из рук. Взять Андрея Чибисова, который в этом плей-офф играет бесподобно. То шайба с крюка соскочит, то рикошет неудачный. Играл много, а пользы не было. Хоккеистам ЦСКА очень нравится, когда у соперника нет козырей. Они-то свои могут продемонстрировать в любой день: никаких рискованных решений, насыщенная оборона, отсутствие свободных зон у своих ворот. С первого матча начал отрабатывать Антон Слепышев, у которого две результативные передачи. Но ничего в серии не поменялось, «Металлург» вообще все стадии плей-офф начинает с поражения, так что остается надеяться, что в среду команда разозлится и побежит. Хочется увидеть, как гости начнут с этим справляться. Усталость-то все равно есть.

Матч «Металлурга» и ЦСКА. ХК «Металлург»

Контракт

В Новосибирске руководство и тренеры встретились с журналистами, чтобы сообщить о последних новостях. Вряд ли они порадовали болельщиков, точнее, не все. Бюджет клуба чуть снизится, но это по сравнению с прошлым сезоном. А если вспоминать, что цены значительно повысились на все, что нужно клубу, денег будет гораздо меньше. Генеральный директор Кирилл Фастовский продлил контракт на два клуба. Вопросов к его работе очень много, только в нынешнем сезоне команда наконец вышла в плей-офф после длительной паузы. Но и продержалась там недолго, уступив «Салавату Юлаеву».

Некоторые решения менеджера вызывают вопросы, но нет уверенности, что кто-то будет работать более эффективно. Правда, это невозможно проверить, если владельцы клуба даже не пытаются что-то поменять, видимо, их все устраивает. И постоянная тренерская ротация, и трансферные ошибки. И пусть Фастовский оперирует не самыми большими суммами, постоянно ссылаться на это нельзя. Тем более есть примеры, как некоторые менеджеры показывают лучший результат и при более скромном бюджете. Впрочем, Фастовский умеет убеждать, что сделал максимум, а это даже важнее.

Пока известно, что клуб покинут Денис Бодров и Виктор Комаров, не будет и легионеров. Правда, все и так уже уехали, но был Джей Си Липон, который готов выступать где угодно, так как дома он все равно не получит больше денег. Однако в нем разочаровались. Удивило, что Андрей Мартемьянов еще не утвержден главным тренером, но, видимо, это технический вопрос.

Николай Белов. Федор Успенский, Фото архив «СЭ»

Возвращение

Известный защитник Николай Белов решил снова вернуться в Россию. Хоккеист подписал просмотровый контракт с «Бураном» из Воронежа. Смешно, но сезон-то уже завершен, команда Михаила Бирюкова проведет еще два выставочных матча перед отпуском, и вряд ли можно что-то показать за это время.

Николай уже несколько раз заканчивал карьеру. Один случай — самый яркий. Хоккеист работал охранником в клубе, откуда его вытащил Владимир Крикунов. Но тогда Николай был молод и полон сил. Проблемы начались после сезона 2017 года, когда он из-за тяжелой травмы пропустил целый год, а затем и еще один, так как не мог найти подходящего варианта. Внезапно после этого он уехал в Швецию, в команду второго дивизиона, и там тоже не обошлось без приключений. В ковидный сезон Николаю пришлось подрабатывать официантом, причем он перешел на эту должность с позиции мойщика посуды. Тогда у Белова возникли проблемы с возвращением, в России был карантин, а в скандинавской стране ничего не закрывалось.

В сезоне-2020/21 защитник вместе со своим клубом вышел в финал турнира, но уступил, так что у Белова есть серебряная награда. Ему всего 34 года, защитники в таком возрасте могут играть и в КХЛ, но всех менеджеров пугает два пропущенных сезона, а также выступления в не самой сильной лиге. Белов попытается вернуться на орбиту через ВХЛ, если просмотр в «Буране» будет удачным. Если вы забыли, то Николай выиграл Кубок Гагарина со СКА, его регулярно вызывали в сборную, но травмы помешали ему прогрессировать.