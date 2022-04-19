Защитник, игравший в сборной России, пропустил три сезона. Работал охранником, официантом, а теперь снова решил вернуться в хоккей
Обзор дня Алексея Шевченко.
Матч
ЦСКА вышел вперед в серии против «Металлурга» в финале Кубка Гагарина, победив в Магнитогорске со счетом 3:1. Говорят, что в последние дни хоккеисты уральского клуба обсуждали между собой, кто все-таки подойдет к решающим матчам более подготовленным. Их команда дольше отдыхала, наверное, должна быть посвежее. Но армейцы, хоть и провели семь матчей со СКА, находились в тонусе. Какой фактор окажется более важным в понедельник? Видимо, второй.
Вряд ли первый матч финала попадет в какой-нибудь топ самых зрелищных в финальной серии за всю историю. Игра получилась довольно скучной, без какого-то нерва, хотя понятно, что игроки обеих команд были предельно сконцентрированны. Даже Илья Воробьев, хоть и метался по скамейке, но делал это без прежнего запала, быстро осознав, что ничего не поможет. Видимо, все-таки что-то ушло от «Металлурга», это надо искать и надо побыстрее найти нужный нерв. И дело даже не в каких-то тактических наработках.
Любые задумки не получались, все валилось из рук. Взять Андрея Чибисова, который в этом плей-офф играет бесподобно. То шайба с крюка соскочит, то рикошет неудачный. Играл много, а пользы не было. Хоккеистам ЦСКА очень нравится, когда у соперника нет козырей. Они-то свои могут продемонстрировать в любой день: никаких рискованных решений, насыщенная оборона, отсутствие свободных зон у своих ворот. С первого матча начал отрабатывать Антон Слепышев, у которого две результативные передачи. Но ничего в серии не поменялось, «Металлург» вообще все стадии плей-офф начинает с поражения, так что остается надеяться, что в среду команда разозлится и побежит. Хочется увидеть, как гости начнут с этим справляться. Усталость-то все равно есть.
Контракт
В Новосибирске руководство и тренеры встретились с журналистами, чтобы сообщить о последних новостях. Вряд ли они порадовали болельщиков, точнее, не все. Бюджет клуба чуть снизится, но это по сравнению с прошлым сезоном. А если вспоминать, что цены значительно повысились на все, что нужно клубу, денег будет гораздо меньше. Генеральный директор Кирилл Фастовский продлил контракт на два клуба. Вопросов к его работе очень много, только в нынешнем сезоне команда наконец вышла в плей-офф после длительной паузы. Но и продержалась там недолго, уступив «Салавату Юлаеву».
Некоторые решения менеджера вызывают вопросы, но нет уверенности, что кто-то будет работать более эффективно. Правда, это невозможно проверить, если владельцы клуба даже не пытаются что-то поменять, видимо, их все устраивает. И постоянная тренерская ротация, и трансферные ошибки. И пусть Фастовский оперирует не самыми большими суммами, постоянно ссылаться на это нельзя. Тем более есть примеры, как некоторые менеджеры показывают лучший результат и при более скромном бюджете. Впрочем, Фастовский умеет убеждать, что сделал максимум, а это даже важнее.
Пока известно, что клуб покинут Денис Бодров и Виктор Комаров, не будет и легионеров. Правда, все и так уже уехали, но был Джей Си Липон, который готов выступать где угодно, так как дома он все равно не получит больше денег. Однако в нем разочаровались. Удивило, что Андрей Мартемьянов еще не утвержден главным тренером, но, видимо, это технический вопрос.
Возвращение
Известный защитник Николай Белов решил снова вернуться в Россию. Хоккеист подписал просмотровый контракт с «Бураном» из Воронежа. Смешно, но сезон-то уже завершен, команда Михаила Бирюкова проведет еще два выставочных матча перед отпуском, и вряд ли можно что-то показать за это время.
Николай уже несколько раз заканчивал карьеру. Один случай — самый яркий. Хоккеист работал охранником в клубе, откуда его вытащил Владимир Крикунов. Но тогда Николай был молод и полон сил. Проблемы начались после сезона 2017 года, когда он из-за тяжелой травмы пропустил целый год, а затем и еще один, так как не мог найти подходящего варианта. Внезапно после этого он уехал в Швецию, в команду второго дивизиона, и там тоже не обошлось без приключений. В ковидный сезон Николаю пришлось подрабатывать официантом, причем он перешел на эту должность с позиции мойщика посуды. Тогда у Белова возникли проблемы с возвращением, в России был карантин, а в скандинавской стране ничего не закрывалось.
В сезоне-2020/21 защитник вместе со своим клубом вышел в финал турнира, но уступил, так что у Белова есть серебряная награда. Ему всего 34 года, защитники в таком возрасте могут играть и в КХЛ, но всех менеджеров пугает два пропущенных сезона, а также выступления в не самой сильной лиге. Белов попытается вернуться на орбиту через ВХЛ, если просмотр в «Буране» будет удачным. Если вы забыли, то Николай выиграл Кубок Гагарина со СКА, его регулярно вызывали в сборную, но травмы помешали ему прогрессировать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -