Такому решению нет оправдания. КХЛ нарушила свой же регламент ради интересов сборной Китая

Обзор дня Алексея Шевченко.

Первая шайба

Егор Чинахов наконец открыл счет своим голам в НХЛ. В третьем периоде он с передачи Якуба Ворачека вышел один на один с голкипером «Детройта» и точно бросил. Теперь с плеч Егора упадет груз, ведь он никак не мог забросить первую шайбу. Самое удивительное, что уверенность в своих силах он потерял как раз в матче с «Детройтом», когда ему отдали на пустые ворота, а он попал во вратаря.

Ситуация с Чинаховым показывает, как же все-таки влияет на карьеру игроков доверие тренера. Два новичка из КХЛ сейчас стараются закрепиться в лиге, но у них разный путь. Василий Подколзин отличился уже трижды, но все не может убедить главного тренера доверять ему больше. Трэвис Грин придумывает какие-то отговорки про «постепенную адаптацию», делает ставку на других хоккеистов, а Подколзин в самые трудные моменты мерзнет на скамейке. При этом к Василию вообще нет никаких вопросов по работе, которую он выполняет на льду. Нападающий смело идет в единоборства, отлично отрабатывает в обороне, постоянно нацелен на то, чтобы поразить ворота соперников.

Если сравнивать его игру с игрой Чинахова, то видна разница, и она не в пользу бывшего форварда «Авангарда». Егор не так активен, часто ждет своего шанса, а не старается его добыть. Они совершенно разные по стилю игры. Чинахова как-то сажали на трибуну, чтобы он посмотрел на хоккей со стороны, а Василию не было нужды идти на трибуну, он и так все делает правильно. При этом если Чинахов попадает в заявку, то никто его искусственно не сажает в запас. Игровое время не такое и большое, но все распределено равномерно. В последних матчах Егора ставят во второе звено вместе с Коулом Силлинджером и Якубом Ворачеком, тренер просто ждал, когда наш форвард начнет приносить пользу, и не дергал его по пустякам. Наконец Чинахов забил, плюс у него уже четыре передачи. Кто знает, каким бы был сейчас Подколзин, попади он к нормальному тренеру.

Решение

КХЛ совершила очень грубую ошибку, разрешив Брэндону Ипу отбыть дисквалификацию попозже. Напомним, что в матче против «Авангарда» хоккеист грубо сыграл против Владимира Брюквина. Арбитры пропустили этот момент, но в СДК рассмотрели эпизод повнимательней и выписали форварду пропуск двух матчей. Ип должен был сидеть на трибуне в понедельник, когда его партнеры встречались с «Амуром», но лига внезапно решила отсрочить наказание. Причина довольно странная, нам совершенно непонятная. Дело в том, что по двум ближайшим матчам станет ясно, пустят ли китайцев на Олимпиаду. И Брэндон должен был помочь руководству ИИХФ составить положительное впечатление о кандидатах в сборную.

Но при чем тут КХЛ? Какое отношение лига имеет к национальной команде Китая, почему мы должны думать об их благополучии и идти на существенное нарушение регламента? Там вообще предусмотрена отсрочка? Если нет, то хабаровчане вполне имеют право попросить записать техническое поражение сопернику. КХЛ создает неприятный прецедент. Например, если какой-нибудь хоккеист получит дисквалификацию перед важными матчами, от которых зависит турнирное положение клуба, то он тоже может попросить отбыть наказание в другое время, когда цена игры будет не такой высокой? Как ему откажет КХЛ? На каком основании? Скажет, что китайская сборная важней интересов российских команд? Давайте вообще тогда все дисквалификации отбывать после сезона либо следить за календарем, выбирать не самые важные игры, и пусть хоккеисты их пропускают. Ну глупость же! Нет оправдания такому решению. Мы себя не уважаем, если идем на такие уступки. А как КХЛ будет оправдываться, если Ип в следующем матче (с «Амуром» все было нормально) травмирует игрока «Авангарда»?

Серия

«Металлург» потерпел третье поражение подряд в чемпионате, уступив «Трактору» в овертайме. Такое случилось впервые в сезоне, да о чем говорить, если к 1 ноября у команды было только два поражения. До паузы команда Ильи Воробьева оказалась слабей «Локомотива» и «Северстали», а теперь в серии буллитов уступила «Трактору». Кризис? Пока ничего подобного нет. Между вторым и третьим поражением прошла неделя, к перерыву в турнире хоккеисты уральской команды были морально опустошены, у них уже не было эмоций после рекордной для клуба серии, все ждали выходных.

В понедельник «Металлург» выглядел очень прилично, но сказались кадровые проблемы. Так, по разным причинам матч пропускали сразу четыре хоккеиста основного состава, не мог выйти на площадку вратарь Юха Олкинуора. Впрочем, Василий Кошечкин не давал повода сожалеть об этом. Российский ветеран отразил 45 бросков и выглядел бодрячком. Но дыры в защите, безусловно, сказались на результате. Однако «Металлург» не выглядел другим по сравнению с первыми двумя осенними месяцами. И тогда во время победной серии было видно, что в каких-то играх им везло, а сейчас удача отвернулась. Плюс никто не мог предсказать, что именно в этот день невнятно будут выглядеть Денис Зернов и Максим Карпов. Они не выпадали, но были неидеальны. Ну и самая главная причина продолжения серии поражений — соперник. «Трактор» — это очень сильная команда. Пожалуй, на этот момент турнира они выглядят лучше всех: мощь, давление, ни одного слабого звена. Когда встречаются два таких коллектива, то неудачу одного следует воспринимать спокойно, у нас же нет ничейных результатов.