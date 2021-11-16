Российский новичок забил первый гол в НХЛ. Американские болельщики уже от него без ума

Классный матч Егора Чинахова.

«Коламбус», который выбрал Егора Чинахова в первом раунде драфта-2020, видит в россиянине большое будущее. 20-летний нападающий выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина и летом отправился в Северную Америку покорять новые горизонты. Теперь он играет во втором звене с Коулом Силлинджером и Якубом Ворачеком, получает игровое время в большинстве и приличный кредит доверия от тренерского штаба. Восемь матчей Егор не мог поразить ворота соперников, хотя для этого было немало отличных возможностей. Сегодня в игре против «Детройта» Чинахов наконец-то сумел отличиться и помог команде вырвать победу в самой концовке встречи.

За четыре минуты до окончания третьего периода «Ред Уингз» вели со счетом 3:2, но хозяева площадки не собирались уступать в третьей игре подряд. Российский нападающий получил мастерскую передачу от Ворачека и в одиночку убежал на встречу с Томасом Грайссом. Болельщики «Коламбуса» пристально следили за действиями Чинахова в каждом матче, активно обсуждали в твиттере его игру и с нетерпением ждали, когда форвард забросит дебютную шайбу. Теперь все могут выдохнуть с облегчением. В том числе и Егор, на которого, кажется, вся эта ситуация и чрезмерное внимание стали немного давить.

«Блю Джекетс» после шайбы россиянина почувствовали запах крови, побежали в атаку, а Зак Веренски вывел команду вперед. «Детройт» не смог оправиться от такого нокдауна в самой концовке, да и времени на это уже практически не было. Александр Тексье броском по пустым воротам установил окончательный счет в матче.

Первой звездой встречи был признан Чинахов, который сегодня помимо гола отметился еще и передачей. В концовке второго периода Грайсс справился с броском Егора, но отбил шайбу перед собой. Этим воспользовался Адам Боквист, впервые отличившийся за «Коламбус».

Чинахов после игры подарил свою клюшку ребенку на трибунах и окончательно стал новым героем болельщиков «Блю Джекетс». Теперь в его активе 4 (1+3) набранных балла. Сегодняшний матч должен придать уверенности форварду, но расслабляться не стоит. Когда в состав вернутся Патрик Лайне и Макс Доми, уровень конкуренции возрастет в разы. На данный момент у форварда есть все для того, чтобы прогрессировать. В том числе и поддержка партнеров. Достаточно посмотреть, как искренне радовался за Егора его коллега по звену Силлинджер и какая атмосфера царила в раздевалке после игры. Россиянина поздравили, вручили традиционный головной убор лучшего игрока матча, а Чинахов уверенно продемонстрировал знания языка: «Good job. Good work. Good goal next». Талант и бросок есть, но над английским все-таки еще придется немного поработать.

? NOTHING LIKE A CELLY WITH SILLY ? pic.twitter.com/jC9wW8KuxH — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 16, 2021