Большое интервью новой надежды России — Матвея Мичкова.

Почему не играет в ВХЛ

— Вы записали ответное видеопослание Александру Овечкину?

— Меня уже спрашивали по этому поводу. Я ответил, что было очень приятно получить такие поздравление и напутствие. На матч с финнами вышел очень замотивированным, хотелось выиграть.

— Вы-то сами поддержали Овечкина?

— Видео пока что ему не отправил.

— Вы первый игрок, вызванный в национальную сборную из команды МХЛ «СКА-Варяги». Как провожали партнеры по команде?

— Я-то уезжал из «СКА-1946», за который провел две игры против «Амурских Тигров», поэтому до проводов дело не дошло. (Улыбается.)

— Применительно к вашей игре говорят о постепенном развитии. Но, может, вы объясните, почему не играете в ВХЛ?

— Я точно не знаю почему. В системе СКА много команд, в которых можно играть. Тренерский штаб решил, что для меня будет лучше выступать в МХЛ, поэтому и перевели в «СКА-Варяги». Я там играл с большим удовольствием. Моя задача — показывать хороший хоккей внезависимости от того, в какой команде нахожусь. Надо выходить на лед и доказывать, что могу и умею.

— Ваши будущие партнеры по молодежной сборной Иван Мирошниченко и Никита Чибриков уже играют в ВХЛ. Неужели нельзя попросить, чтобы и вам дали шанс показать себя на этом уровне?

— Очень рад за Мирошниченко и Чибрикова, слежу за ними. Но не мне решать, где я буду играть. Куда меня ставят — значит, так и нужно. Выхожу, играю, выполняю поставленную задачу, приношу пользу команде, стараюсь забивать и отдавать голевые передачи.

— У вас же есть внутренние вопросы, поскольку предсезонку начинали в клубе КХЛ. Потом даже забили в первом официальном матче против взрослых игроков уже в регулярном чемпионате, но теперь снова играете в МХЛ. Как вам это объясняют?

— Безусловно, объясняют тем, что мне нужно больше игровой практики. В МХЛ я получаю по 20-25 минут для того, чтобы набираться уверенности с опытом и больше забивать. Это необходимо. Уже потом, выходя в КХЛ минут на восемь, я бы старался по максимуму совершать полезные действия для своей команды.

— В ВХЛ вы бы тоже играли немного и не получали нужной уверенности, которая сейчас есть в молодежной команде?

— Конечно, там собраны ребята постарше. Другим хоккеистам тоже нужно играть и получать свой объем времени, к которому они уже привыкли. Мне как самому молодому дают меньше игрового времени, и за этот срок нужно принести как можно больше пользы.

Дебют в сборной и КХЛ

— В матче с финнами у вас была именно такая ситуация. Что оказалось самым интересным и сложным?

— Не совсем доволен своими действиями, поскольку команда проиграла 0:3. Но первая смена у меня была хорошей, потому что и шайбу сразу удалось потрогать, и бросок хороший сделал. Когда вышел во второй раз, то чувствовал себя уже поувереннее, и далее это продолжилось с каждой следующей сменой. Старался добавлять и где-то играл больше на партнеров. Надо было, чтобы и они уверенность почувствовали, и шайбу потрогали, и чаще находились в игре.

— Многим молодым игрокам после КХЛ и тем более сборной не так интересно снова выходить в МХЛ, падают мотивация и концентрация. Как вы для себя решаете этот вопрос?

— Если игрока спускают из КХЛ в МХЛ, то он и там должен показывать свой уровень, убеждая, что его ранее не просто так подняли в основную команду. Нет такого, что ты вышел и для тебя игра неважная. В любом матче надо играть на максимум.

— Когда вас спускали в молодежку, то вы забивали в каждой игре, кроме второго матча против «Сахалинских Акул». Как им удалось отскочить?

— Первую игру против них я пропустил. Не знаю даже, что не получилось. Самое главное, что в том матче мы победили. Удалось сделать две хорошие передачи на партнеров. Рад, что Иван Демидов забил свой первый гол в МХЛ, — я поучаствовал в той атаке.

— Вы уже достигли такого уровня, что в МХЛ подходят и расспрашивают о том, как идут дела в СКА, например, у Марченко?

— Особо никто не спрашивал, не интересовались этим.

— Что почерпнули для себя в тренировочном процессе, поиграв в КХЛ?

— Когда приходишь в КХЛ, то сразу чувствуется, насколько высокий там уровень мастерства, люди собраны опытные. Они совсем по-другому относятся к делу, у них более профессиональный подход, чем в молодежной лиге. Приходят на разминку и заминку пораньше. Эта атмосфера сразу ощущается, стараюсь тянуться за ними.

— Когда-то говорили, что вам импонирует Гусев. Пообщались с ним в СКА?

— Это стало бы отличным опытом для меня, но пока такой возможности не было.

Конфликт с Мирошниченко

— Главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов говорил, что провел специальную беседу, чтобы уладить ваш старый конфликт с Мирошниченко.

— Это была первая тренировка, мы там немножко повздорили. Но после ее окончания пожали друг другу руки, и больше ничего такого между нами не было. Я очень хорошо отношусь к Ване Мирошниченко. И если будем драться между собой, то как жить дальше? Играя за сборную России, мы выполняем с ним одну задачу.

— Вы сами к этому пришли или Филатов убедил с тем, что пора заканчивать?

— Сами. Так получилось, что подрались, где-то показали свой характер, а потом уже нормально стали относиться друг к другу.

— Кубок Глинки — все-таки предсезонный турнир, а не юниорский чемпионат мира. Что полезного извлекли из этой победы?

— Очень здорово, что нам удалось выиграть этот турнир. Он получился для нас тяжелым, несмотря на крупный счет. Некоторые люди перед Кубком Глинки не катались по два месяца. Кто-то даже три. Пауза была очень длинной. Я, например, не катался два месяца, поэтому для меня сборы получились очень тяжелые. Хорошо, что удалось занять первое место.

— Свой лучший хоккей сборная показала, когда вас с Мирошниченко развели по разным звеньям. Можете объяснить, что произошло?

— Тренеру виднее. Раз так сделал, то посчитал эту перетасовку нужной. По отдельности мы принесли больше пользы команде. И наше звено отличилось, и тройка, в которой Ваня играл. В итоге мы победили — это самое главное.

Медные трубы и личная жизнь

— Известный в прошлом хоккеист Максим Сушинский посоветовал теперь вам больше ничего о себе не читать.

— Совсем не читать — это сложно. Я все равно сижу в инстаграме, соцсетях. Где-то отзывы попадаются, их приходится читать. Но я к ним нормально отношусь. Особо не обращаю внимания на то, что пишут. Там сколько людей — столько и мнений. Моя задача — выходить на лед, показывать, что я умею, и слушать своего тренера.

— Не надоело, когда постоянно о вас говорят как наследнике Овечкина, Кучерова и далее по списку?

— Я отношусь к этому спокойно.

— На людей, которые пишут, что ваш потолок — третье звено, как реагируете?

— Мне так каждый год говорят. Еще с 11 лет. Типа годик пройдет и я сдуюсь. Моя задача — не обращать на это внимания и идти к своей цели, тренироваться, чтобы каждый день становиться еще сильнее в плане хоккея.

— Вы летом отдыхали в Перми, там что-то изменилось с хоккеем?

— Когда я приезжаю туда, то не хоккеем занимаюсь. Надо пообщаться с родственниками, которых давно не видел. Стараюсь проводить больше времени с ними. Что касается хоккея, то слежу за «Молотом», который сейчас играет в ВХЛ. Вижу, что команда реально движется только вперед. Мне нравится, как она играет. Еще некоторых ребят из «Локомотива» туда перевели. Считаю, что они в Перми здорово раскрываются.

— Чем вы занимаетесь летом, есть ли какое-то хобби?

— Я стараюсь побольше времени с друзьями проводить. С ними мы любим на велосипедах кататься и в футбол играть. Вот так каждый день и проходит. Бывает, провожу летом время в бросковой зоне.

— Подождите. Бросковая зона — это уже не отпуск.

— Почему? Как без этого? Без хоккея летом все равно тяжело.

— Друзья из хоккея?

— Не только. Но чаще провожу время именно с теми друзьями, которые из хоккея — из «Молота».

— Получается, 95 процентов вашей жизни посвящено хоккею.

— Летом еще очень сильно люблю в футбол играть.

— На какой позиции?

— Везде. Когда приходишь во двор, то там никто не смотрит на позицию.

— По ходу сезона у вас находится время вне хоккея, чтобы ходить в клубы, музеи или куда-то еще?

— Клуб — сразу нет. Люблю больше времени проводить дома, полежать и посмотреть какой-нибудь фильм интересный или сериал. Я не особый любитель музеев и клубов.

— Нам рассказали, что младший брат Прохор совсем не похож на вас и увлекается рисованием. Как в одной семье выросли два разных по натуре человека?

— Даже не знаю, как это объяснить. Поначалу брата тоже пытались приучить к хоккею. Но ему не понравилось. Я рад, что он нашел себя в другой сфере и очень здорово рисует.

— На чем именно специализируется?

— Может все что угодно нарисовать — и мой портрет, и граффити какое-нибудь красивое.

Драфт и конкуренты

— Вернемся к хоккею. Следите за тем, как играют ваши главные конкуренты за первый номер драфта-2023 — канадец Бедард и словак Дворски?

— Я слежу за всем, что происходит в хоккее. Играет хоккеист 2004 или 2005 года рождения — мне это всегда интересно. Когда есть время, то слежу за своими сверстниками, которые выступают в других лигах. Дворски и Бедард — хорошие нападающие. В дальнейшем против них все равно придется выходить. Где-то даже разбираю их игру, чтобы, когда придет время, подсказать партнерам, как против них действовать в той или иной ситуации. Вратарям — как они бьют буллиты.

— Известно, что вы максималист во всем. Не обидно, что из-за пятилетнего контракта со СКА шансы быть выбранным под первым номером на драфте НХЛ снизились?

— Когда я подписывал контракт, то не думал о драфте, и сейчас о нем тоже не думаю. Мне это неважно. Надо показывать все лучшее, что умеешь, и приносить пользу своей команде. Это важнее.

— Агенты и скауты из Северной Америки часто с вами общаются?

— Я ни с кем из североамериканских агентов не общаюсь. И со скаутами — тоже. Даже их не знаю.

— КХЛ, первая сборная, впереди вас, скорее всего, ждут молодежный и юниорский чемпионаты мира — для 17-летнего юноши это многовато. Есть у вас в данной связи особый тренировочный режим?

— Конечно, ко мне очень бережно относятся в плане нагрузок и за всем внимательно следят. На листочках каждый пункт расписан. Мне нравится такой подход. Люди все за тебя продумывают. Остается только выходить и делать то, что они требуют.

— Дают дополнительные выходные, говоря, чтобы вы не приходили на лед?

— Когда я был в первой команде СКА, то тренировки были по желанию в зависимости от того, как себя игрок чувствует и что считает нужным делать. В МХЛ у нас бывает по два-три выходных. Этого достаточно, чтобы восстановиться.

— Как проходит переход из «СКА-Варяги» в «СКА-1946»?

— Ничего сложного. Минутное дело. Форму собрал, сделал два шага и закинул ее в другую раздевалку. Вот и все. Бывает, что ребята, которых перевели на одну игру, переодеваются там же, где и раньше. Но меня отправили к «Варягам» на шесть матчей, поэтому я полноценно переехал в другую раздевалку.

— Финнам не нравится, когда на Кубок Карьяла приезжает российская молодежка. Может, с их стороны в матче была какая-то агрессия?

— Нет, я даже удивился, что финны играли очень дисциплинированно и не грязно, показав хороший хоккей. Видимо, люди там собраны опытные, которые отлично понимают, что неважно, кто против них выходит. Финны сыграли так, как умеют, и реализовали свои моменты. Действовали на мастерстве.

— Поражение 0:3 связано с тем, что сборная России не успела как следует потренироваться и имела только одну сыгранную связку Тертышный — Абрамов?

— Нам не хватило реализации моментов, которые у нас все же периодически возникали. Мы сыграли слишком недисциплинированно.

Могу сыграть и в центре

— С учетом острого дефицита качественных центрфорвардов в российском хоккее не было желания попробовать себя на этой позиции?

— Меня пробовали в центре, когда я еще был в «Локомотиве». Провел в этой роли несколько игр и проявил себя неплохо. Против сильных команд крайнему нападающему приходится сложнее потому, что у него остается меньше времени на принятие решений — защитник тебя сразу к борту прижимает. В центре действуешь более разносторонне, поскольку у тебя после приема шайбы больше времени. Удобнее было играть против таких команд, как ЦСКА. Но только встречались с соперником классом пониже, тренер снова возвращал меня на край. Если сейчас поставят в центр — смогу там сыграть.

— Вы не удивились, когда Данилу Юрова в «Магнитке» тоже стали пробовать на позиции центрального?

— Нет, конечно. То же самое.

— Вы говорите, одно и то же. Но это совершенно разные позиции и функции!

— Для меня не так важно — защитник или центр. Я за годы выступлений, глядя на своих партнеров, понял, как нужно играть на этих позициях. Все слушаю, на всех смотрю. Я знаю, что надо делать, если меня поставят в центр.

— Как же вбрасывания?

— У меня будет своя методика. (Улыбается.)

— Расскажите.

— Поставят — увидите. Мне проще показать, чем объяснить. Скажу только, что клюшку буду держать обычным хватом. Можно научиться. Когда приезжаешь в сборную, то там есть специальный тренер, отвечающий за вбрасывания.

— В МХЛ вы в основном играли против слабых команд. Это случайно так получилось?

— «СКА-1946» играл на Дальнем Востоке, а меня отправили в «СКА-Варяги» на домашнюю серию, чтобы я далеко не ездил. Сила соперников зависела только от текущего расписания. Тот же МХК «Спартак» я не считаю слабой командой.

— Вы же забили ему сумасшедший буллит?

— Нет, обычный.

— По сравнению с прошлым годом в МХЛ играть вам стало гораздо легче?

— Есть такое. Но это связано с тем, что мне стали больше доверять в команде и дают больше игрового времени. Вот и чувствую себя увереннее, чем в прошлом году.

— Теперь в «СКА-Варягах» играют ребята моложе вас. Кого из них можете выделить?

— Все парни талантливые и если продолжат работать так, как делают сейчас, то у них большое будущее. Могу сказать это и про Недопекина, и про Низовцева, и про Демидова.

— Они у вас как старшего товарища просят совета?

— В первый день, когда я только пришел, то они немного стеснялись. Потом ближе познакомились, стало все нормально, принялись договариваться. Люди стали спрашивать, как лучше открыться и куда мне давать шайбу. За счет коммуникации с каждым матчем наша тройка улучшала свою сыгранность.

— Вас не просили в силу возраста не лезть в драки после того, как в предсезонном матче едва не сцепились с защитником «Сочи» Мищенко, который атаковал вашего партнера Свечкова?

— Нет, мне ничего не говорили. В том моменте против нашего игрока действовали слишком жестко. У меня была возможность тоже сыграть в тело, причем без грубости. Я так и сделал — с головой и без удаления. Самое главное, что в пределах правил. Мищенко встал, посмотрел, что я еще в маске играю, и уехал. Но если пришлось бы драться, то у меня не было бы выбора. Пока маска дает преимущество.

— В СКА собрано столько игроков, что вам будет сложно рассчитывать даже на постоянные семь-восемь минут. Понимаете это?

— Понимаю.

— Что делать?

— Учиться за эти семь-восемь минут забивать по максимуму и отдавать много передач. Удастся это сделать — с каждой следующей игрой будешь получать больше доверия. Но его у тренеров и руководства сначала надо заслужить. Все зависит от меня.