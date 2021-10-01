Из хоккеистов в пранкеры. Талантливый нападающий завершил карьеру из-за тренерского отношения, а теперь его посты комментирует Бузова

Интервью бывшего игрока ЦСКА Никиты Попугаева.

Несколько лет назад экс-нападающего ЦСКА, «Амура» и «Нефтехимика» Никиту Попугаева называли одним из самых талантливых хоккеистов страны 1998 года рождения. К 22 годам воспитанник «Динамо» успел поиграть в одной команде с Брэйденом Пойнтом, провести два сезона в системе «Нью-Джерси», забить в плей-офф за ЦСКА Игоря Никитина и оказаться на другом конце страны.

Прошлый сезон москвич начинал в родном «Динамо», но по ходу регулярки был обменян в «Нефтехимик» и минувшей весной продлил контракт с нижнекамцами. Однако уже в августе форвард покинул клуб из Татарстана и несколько дней назад неожиданно для всех завершил игровую карьеру, решив стать пранкером. В интервью «СЭ» Никита рассказал о решении уйти из хоккея, новой сфере деятельности и взаимоотношениях с российскими тренерами.

Русские тренеры придерутся до любой мелочи и просто поставят крест

— Наверное, самый главный вопрос сейчас — почему вы решили завершить игровую карьеру?

— Наверное, наши русские тренеры сподвигли на это. Пропало какое-либо желание выходить на лед, что-то кому-то доказывать. Ведь в России, как бы ты ни старался, какие бы результаты ни показывал на предсезонных сборах, ты не будешь играть только потому, что у тебя не тот агент. Да и потом как-то не так зашел в раздевалку. Улыбка какая-та не такая, пукнул где-то... Придерутся до любой мелочи и просто поставят крест.

Вообще, мне кажется, что детей хоккеистов недолюбливают. Многие именно в моем возрасте закончили — Марат Фахрутдинов, Никита Крамской, Алексей Ткачук, Игорь Болдин и другие. Они все подавали надежды!

— Где особенно остро ощущали придирки со стороны тренеров?

— В Нижнекамске. Подписал контракт этим летом. Все хорошо. Сборы. Сдаем тесты — по их показателям я был лучший в команде. Приехал реально готовым к сезону. Потом получил небольшое повреждение голеностопного сустава — с трудом наступал на ногу. Тренер врывается в раздевалку и перед всеми начинает говорить, что симулянты ему не нужны. При этом все видели результаты МРТ, знали о консультациях доктора.

Чуть позже захожу, спрашиваю: «Тренер, я вам не нужен?» Мне отвечают: «Нет-нет! Ты что? Мы рассчитываем на тебя! Ты у нас в обойме!» Через два дня звонок отцу и агенту: «Ваш товарищ нам не нужен. Либо поедете в ВХЛ, либо ищите другие варианты в КХЛ». После этого я и принял решение, что пора.

— Насколько тяжело оно далось?

— Решение далось легко. Вот честно — уже в свои 22 года прошел через многое, и ни к чему это не привело. Знаете, в последние пять лет было какое-то мучение от игры. И ты ничего с этим не можешь поделать. Кто-то за этим стоит? Не знаю. Возможно.

Хотел бы сейчас публично извиниться за то, что подвел всех: мама, папа, сестра — все в меня столько вложили. Очень жаль, что я не оправдал их ожидания. Конечно, никто не одобряет это решение и никогда не одобрит. Но я принимаю его сам и хочу себя попробовать в новом направлении.

— Складывается впечатление, что завершение карьеры ударило по вашим отношениям с семьей.

— С семьей все будет хорошо. Ведь на то она и семья. Никогда не откажусь от них. И они от меня.

— Однако предложения в это межсезонье были.

— Да, были варианты, но, повторюсь, в свои 22 года я уже везде побывал: Хабаровск, ЦСКА, Америка, «Динамо», Нижнекамск. Решил, что уже не могу менять каждый год клуб, это ведь каждый год новые коллективы и много всего другого. Знаете, как это тяжело...

— Есть вероятность, что со временем можете передумать?

— Нет, профессионально играть я больше не буду. Пока есть возможность сделать это на публику, хотел бы выразить благодарность своим родителям за все то, что для меня сделали. Ведь это большой труд. Простите, что не реализовал себя.

Хотел бы сказать большое спасибо всем ребятам, с кем играл, с кем знакомился, с кем бился бок о бок. Желаю всем только удачи и достижения своей цели! Хотел бы сказать большое спасибо персоналу, с кем удалось поработать. А еще выразить благодарность одному тренеру — Александру Николаевичу Титову. Больше, к сожалению, никому из тренеров сказать спасибо я не могу. Не могу не сказать спасибо болельщикам — без вас игра была бы не такой яркой.

Решил попробовать себя в блогерской теме. Как бы сказал отец, в клоунской

— Уже появилось понимание, чем будете заниматься дальше? Судя по инстаграму, вы ушли в пранки.

— Да, как уже все поняли, решил себя попробовать в блогерской теме. Как бы сказал отец, в клоунской (смеется). В основном буду снимать пранки, смотреть на реакцию людей. При этом некоторые ролики будут в лайв-формате.

— Сейчас ведь полно пранкеров. Кто больше всего нравится?

— Лучшие ролики будут только у одного человека — @npopugaev. И равняться на кого-то не стану! Делаю то, что нравится!

— Бросается в глаза, что под вашими постами оставляет комментарии Ольга Бузова.

— Да, знаком с Олей. Шикарная девушка!

— Скауты часто отмечали, что, несмотря на большие габариты, вы любите играть креативно, не боитесь обыгрывать один в один. Почему так и не удалось заиграть на взрослом уровне?

— В Канаде у меня были очень неплохие результаты. И да, там был креатив. Но когда вернулся в Россию, его с легкостью убили. Вроде вернулся в ЦСКА. Первая игра — отдал голевой пас. Представляете, да? Парню 19 лет —дебют, эйфория, поймал кураж. И с таким же успехом я на следующий день был отправлен в ВХЛ играть за «Звезду». Это нормально?

Потом первая игра плей-офф. Забил гол — переполняют эмоции, отличное настроение, готовлюсь на завтрашнюю игру. И тут вижу — в составе меня нет. Даже больше говорить насчет этого ничего не хочется.

— Некоторые ломаются после того, как не попадают на МЧМ. Как на вас повлияли слова Валерия Брагина, который как-то сказал, что вам рано играть на турнире такого уровня?

— По поводу МЧМ сказать ничего не могу. Меня вызывали в сборную на Суперсерию, но я сам виноват — не очень хорошо себя там проявил. Был не в форме.

— Можно ли сказать, что ранний отъезд в CHL не пошел на пользу?

— Об отъезде в Канаду не жалею. Получил там колоссальный опыт, как в игровом, так и в бытовом плане. Затем задрафтовался в «Нью-Джерси» — к сожалению, попал в организацию, где, по моему мнению, в последнее время русским игрокам тяжело пробиться в основу.

Могу сказать, что в Канаде меня очень сильно подкосил обмен, когда меня обменяли из «Мус Джо» на четырех игроков в «Принс Джордж». Не знаю, что случилось, но просто пошел спад. Ведь до этого в «Мус Джо» я в первой половине сезона шел на первом месте в списке бомбардиров всей лиги. Очень жаль, что получил тот обмен.

— В «Мус Джо» вы играли с Брэйденом Пойнтом и Бреттом Хауденом. Какие впечатление остались от игры с ними?

— В первую очередь это прекрасные ребята вне льда. Играть с ними было прекрасно. Знаете, самое главное — быть хорошим человеком. Только тогда ты сможешь найти взаимопонимание с другими.

— Никогда не задумывались, почему у многих ребят из сборной 1998 года рождения так тяжело складываются дела во взрослом хоккее? Соколов, Абрамов, Рубцов...

— Трудно что-то говорить про кого-то, когда не понимаешь, что случилось с самим собой. Ты никогда об этом не узнаешь — почему, что, как. На словах одно, а на деле — другое.