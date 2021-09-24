Русского форварда со страшным броском сравнивали с Овечкиным. Он провалился в Америке и пытается спасти карьеру в ВХЛ

История нападающего Дмитрия Соколова.

Опередил Капризова на ЮЧМ

Карьеру нападающего Дмитрия Соколова, некогда сильнейшего юниора страны 1998 года рождения, можно заносить в хоккейную хрестоматию и показывать в пример всем пацанам, которые торопятся уехать в Северную Америку.

В 15 лет воспитанник «Авангарда» разрывал первенство России в категории U-16, регулярно поднимался помогать командам, где играли пацаны постарше, и не вылезал из сборной России по своему году. Сейчас это кажется сюрреализмом, но тогда талантливого омича сравнивали с Александром Овечкиным. С детских лет его главным оружием был убойный бросок, а большая часть очков всегда была зашита в заброшенные шайбы. Если праворукий воспитанник «Динамо» превратил в свой офис левый круг вбрасывания, то леворукий Соколов облюбовал правый спот.

Казалось, что Соколова ждет безоблачное будущее. В 16 он дебютировал в МХЛ за «Омских Ястребов», настреляв внушительные для новичка 16 (13+3) очков, и по юниором шарашил так, что на ЮЧМ-2015 со сборной 1997 года стал третьим бомбардиром россиян, опередив по очкам Кирилла Капризова — выше чистого снайпера оказались только Денис Гурьянов и его земляк Дмитрий Жукенов.

Дмитрий Соколов в «Садбери».

Высоко оценивали потенциал сибиряка и в Северной Америке. В 2014-м скаутинговое агентство ISS поставила его на пятое место в раннем рейтинге лучших игроков драфта НХЛ-2016. Причем в раннем прогнозе россиянин обошел Пьера-Люка Дюбуа, Патрика Лайне, Клейтона Келлера, Мэттью Ткачака и Михаила Сергачева. Как вам такое?

Тогдашний босс «Авангарда» Владимир Шалаев радостно хлопал в ладоши, глядя на то, какой бриллиант сверкает у него в молодежке, и постепенно готовил ему место в основе. Однако Соколов не прельстился возможностью дебютировать за родной клуб в маске и после единственной неполной регулярки в МХЛ укатил в юниорскую лигу Онтарио, даже не став рассматривать предложение «ястребов».

Кошмар на драфте

В качестве места для развития несостоявшийся наследник Овечкина выбрал «Садбери» — одну из худших команд ОHL на тот момент. И на первый взгляд дела в Канаде у Соколова в преддрафтовый год складывались вполне неплохо, несмотря на отсутствие рядом вменяемых партнеров и больших талантов.

Дмитрий не вылезал со льда, сходу превратился в лидера «Вулвз» и закончил дебютный заокеанский сезон первым бомбардиром и снайпером команды. Но каково же было удивление российских журналистов, когда омский снайпер не просто свалился из топ-30, а чуть было вообще не пролетел мимо драфта. Раунды шли, клубы выбирали не самые очевидные варианты, а некогда один лидеров рейтингов по-прежнему сидел без традиционного комплекта из джерси и кепки. Лишь в 7-м раунде за пару десятков пиков до конца права застолбила «Миннесота» — в тот момент, когда сам проспект уже потерял всякую надежду.

Дмитрий Соколов празднует заброшенную шайбу. Фото vk.com/omsk_wings

— Соколов — большой талант. Безусловно, он заслуживал того, чтобы быть выбранным намного раньше, чем в 7-м раунде. Но в этом сезоне у него были проблемы с физической формой и лишним весом на протяжении некоторого времени. Это повлияло как на его игру, так и на рейтинги, — объяснял резкий обвал котировок россиянина генеральный менеджер «Уайлд» Чак Флетчер.

Не заглушил гол-машину омич и после драфта. Результативность Соколова, как и должно быть, росла от сезона к сезону, а в своей третьей регулярке он и вовсе стал лучшим снайпером OHL. По-настоящему забарахлила его пушка только на МЧМ в 2018-м, но тогда неудачное выступление вингера можно было списать на провальный в целом турнир для россиян.

Поэтому вряд ли кто-то мог предположить, что его карьера уже через год полетит в тартарары. Всему виной то, о чем уже говорил Флетчер — вместе с результативностью Соколова в Онтарио рос и его вес. Только вдумайтесь, в 20 лет при 183 сантиметрах роста Дмитрий весил около центнера. И, если верить самому хоккеисту, то процент жира в его организме начал стремительно увеличиваться на фоне бесконечных поражений в многострадальном «Садбери», над которым в те времена изгалялась все лига.

Камбэк в Омск

Отыграв три сезона в канадской юниорке, Соколов подписал трехлетний контракт новичка с «Миннесотой» и поехал пробовать на вкус взрослый хоккей в АХЛ. И поначалу тренеры фарм-клуба «Дикарей» действительно пытались использовать его как чистого наконечника. Но когда нападающий продолжил расти вширь, коучам «Айовы» не осталось ничего, кроме как превратить его в столба на чужом пятачке. Одних мощных кистей и крепкого корпуса оказалось недостаточно даже для того, чтобы стать лидером фарма. Три провальных сезона в АХЛ, всего 35 голов — и прошлой весной в «Уайлд» поставили на россиянине крест.

Дмитрий Соколов в составе «Омских Крыльев» в ВХЛ. Фото vk.com/omsk_wings

Все это время Дмитрия ждали в родном клубе, который за эти годы успел лишиться арены, переехать в Балашиху и взять Кубок Гагарина. Этим летом «Авангард» согласился протянуть руку помощи своему воспитаннику и дал ему просмотровый контракт. Однако зацепиться за основу команды Боба Хартли не самому динамичному нападающему с посредственным катанием оказалось практически нереально. Шансы, которые давал ему канадец на предсезонке, он растранжирил и в конце августа генменеджер «ястребов» Алексей Волков сообщил, что клуб не будет предлагать Соколову полноценное соглашение.

После отчисления несколько источников сообщали, что Дмитрий будет искать варианты в Европе и планирует высадиться в Швейцарии. Но место в стране часов и шоколада он не нашел и, сделав разворот на 180 градусов, вновь оказался в «Авангарде», подписав двусторонний контракт. И теперь реанимировать карьеру придется в ВХЛ через фарм-клуб сибиряков «Омские Крылья». Настал тот самый случай, когда нужно упасть на дно, чтобы от него оттолкнуться.

Впрочем, хет-трик Соколова во вчерашнем матче с «Ижсталью» дает надежду, что омич сумеет перезагрузиться даже в команде, упакованной вчерашними эмхаэловцами. Да и его вес визуально пришел в норму. И после того, как он эмоционально праздновал все три гола, в голову лезет только одна мысль — страсти и банального желания играть у этого парня полно. А, значит, довольствоваться местом во втором звене фарм-клуба Соколов точно не намерен.