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«Не понимаю, почему он губит свою молодость и карьеру». Талант «Авангарда» звал на бой тренера и сломал руку таксисту в пьяной драке

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 11:00
Артур Лаута. Фото ХК «Авангард» Артур Лаута. Фото photo.khl.ru Артур Лаута (справа). Фото ХК «Авангард»
Артур Лаута. Фото ХК «Авангард»
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Омич Артур Лаута мог стать звездой, но по неизвестной причине сам все испортил.

Омский хоккей знает немало талантливых воспитанников, которые так и не реализовали весь свой потенциал на уровне КХЛ. История помнит и Алексея Черепанова, чья жизнь трагически оборвалась в 2008-м, когда он только начинал набирать обороты. И Семена Жеребцова, всегда выделявшегося результативностью в «Омских Ястребах». И более молодых Антона Ковалева с Артемом Манукяном, которые наводили ужас на всю МХЛ, переписывая рекорды молодежки. И Дмитрия Жукенова с его тезкой Дмитрием Соколовым, вынужденных в 24 года брать себя за шкирку и реанимироваться на родине.

Обстоятельства, из-за которых все они не смогли заиграть за «Авангард», довольно банальны. Манукяна подкосили травмы. Ковалев и Жеребцов так и не сумели совершить пресловутый переход из молодежного хоккея во взрослый. Соколов и Жукенов слишком рано рванули за океан и остановились в развитии, закиснув в канадских юниорках. Однако карьеру еще одного потерянного омского бриллианта — Артура Лауты, некогда считавшегося потенциальной звездой «Ястребов» — разрушили совсем другие причины.

Артур Лаута. Фото photo.khl.ru
Артур Лаута. Фото photo.khl.ru
Главный тренер &quot;Авангарда&quot; Андрей СКАБЕЛКА не дрался с Артуром Лаутой. Так, по крайней мере, утверждает Владимир Шалаев.Дрался ли Лаута со Скабелкой? Отвечает президент «Авангарда»

Шел по накатанной

У Лауты, с детства привыкшего играть с парнями постарше, были все задатки, чтобы стать элитным снайпером, как минимум на уровне КХЛ: неплохое скоростное катание, светлая голова, позволявшая грамотно искать чистый лед и отлепляться от опекунов, а главное — убойный бросок. Весь этот набор позволял ему стабильно кошмарить вратарей сначала по детям в зоне «Урал — Западная Сибирь», а чуть позже в МХЛ за молодежку «Авангарда».

В 16 лет он ненадолго рванул в Америку и полгода отыграл за Detroit Little Caesars — достаточно видную мичиганскую школу, через которую прошли Винсент Трочек, Рокко Гримальди и Зак Веренски. Причем с последним сибиряк и вовсе успел поиграть вместе. Артур, будучи одним из самых младших в команде, не разрывал всех подряд, но уверенно шел по графику «очко за игру», вовсю прочувствовал североамериканский хоккей и во второй половине сезона вынужденно укатил домой — из-за проблем с визой доигрывать сезон пришлось за родной «Авангард-96».

По возвращении из США тогдашний вице-президент омичей Владимир Шалаев пообещал забивному вингеру роскошные условия для развития, стабильное место в команде МХЛ, и уже в первой регулярке за «Омских Ястребов» Лаута насобирал 31 (16+15) очко, а через сезон дебютировал за «Авангард» Раймо Сумманена, сыграв в КХЛ 12 матчей, и попутно начал доминировать в молодежке. Импульсивный финн редко давал форварду больше пяти-шести смен за матч, но зато не боялся давать ему исполнять буллиты и частенько расхваливать пацана на пресс-конференциях:

— Лаута — очень хладнокровный парень, обладающий большим талантом. Пока он учится, но я рад тому, как он входит в игру. Это очень умный, грамотный и талантливый игрок с быстрым катанием. Думаю, он внесет большой вклад в российский хоккей.

Чуть больше игрового времени в КХЛ воспитанник начал получать, когда Сумманена сменил бывший главный тренер «Омских Ястребов» Евгений Корноухов, как никто успевший изучить Артура в МХЛ. Знакомый коуч, пусть и увеличил айс-тайм всего лишь до смешных шести минут за матч, но периодически давал почувствовать на вкус игру в спецбригадах и по-прежнему активно использовал его быстрые руки на буллитах.

Мощный бросок в большинстве Лаута чаще всего любил демонстрировать, располагаясь на излюбленной для праворуких игроков точке в левом круге вбрасывания. Однако при этом он достаточно органично смотрелся при розыгрышах, когда его отправляли на дальний пятак — обычно на этой позиции используют игроков с хорошим щелчком в касание и быстрыми руками.

По-настоящему звездный час омича наступил на МЧМ-2016 в Хельсинки. На турнире в Финляндии Валерий Брагин закинул его в звено с Александром Дергачевым и Раделем Фазлеевым, и рядом с двумя работягами Лаута умудрился набрать 5 (3+2) очков в 7 матчах. Вернувшись домой с серебром, Артур сыграл за «Авангард» 11 матчей в Кубке Гагарина, забросил дебютную шайбу в плей-офф и получил от клуба новый двухлетний контракт с дифирамбами от руководства в подарок:

— Лаута показал себя работоспособным нападающим, перед которым, если он не снизит к себе требования, открываются неплохие перспективы. У Артура есть чувство гола, сильный бросок, он обладает хорошей физической формой и не случайно вызывался в молодежную сборную России. Своим примером он доказывает, что воспитанникам нашей школы открыта дорога в основу главной команды, нужно только работать не покладая рук, — говорил генеральный директор «Ястребов» Виктор Шалаев.

Драка с таксистом

А вот после его карьера начала напоминать поезд ужасов. Практически всю следующую регулярку молодой форвард покувыркался из-за травм, притормозив в развитии, а затем резко снизил требования к себе. В Омске верили, что проблемы Артура временны и растормошить его сможет Андрей Скабелка, возглавивший команду перед началом сезона-2017/18. Но, как оказалось, именно приход в клуб белорусского тренера стал для него точкой невозврата.

О том, что у нынешнего наставника «Локомотива» тогда с ходу не сложились отношения с лидерами и ветеранами «Авангарда», знал, кажется, весь Омск. Однако до драки со Скабелкой дело чуть не дошло именно у 21-летнего Лауты. По информации сразу нескольких источников, в самый разгар летних сборов Артур заявился в отель в неадекватном состоянии и на полном серьезе предлагал тренеру... «выйти один на один». В клубе, само собой, наличие нездорового инцидента отрицали. Но уже через месяц нападающего обменяли в «Югру» и тем самым подтвердили версию журналистов.

К сожалению, даже после обмена в Ханты-Мансийск так и не раскрывшийся снайпер не взялся за ум. Не успел Лаута сыграть за команду Игоря Захаркина и пяти матчей, как в Сети появилась информация, что он в пьяном угаре подрался с таксистом и сломал руку. В «Югре» прощать дебошира не стали и мгновенно расторгли контракт. Казалось бы, дальше только ВХЛ и новые поверхности дна. Но каково же было всеобщее удивление, когда руку помощи Артуру протянул Владимир Шалаев:

— Лаута принадлежит «Авангарду». Мы все-таки решили его вернуть. Попробуем реанимировать Артура через фарм-клуб. У него сейчас смешной контракт, но он сам себя до этого довел. Вроде разговариваешь с парнем, всё нормально, а через день мне звонят и просят его забрать. Я не понимаю, почему он губит свою молодость и карьеру. У него же сумасшедший бросок! Вы не представляете, кто только с ним ни разговаривал. Почему он не понимает, к чему это может привести? Поиграй 10 лет, реализуй мечту, заработай денег. Сейчас-то зачем? — объяснял свое решение тогдашний босс сибиряков.

Артур Лаута. Фото ХК "Авангард"
Артур Лаута (справа). Фото ХК «Авангард»

Дав воспитаннику еще один шанс заиграть в родном клубе, Шалаев-старший поступил благородно. Вице-президент не учел только правило Эндрю Карнеги: «Нет никакого смысла помогать людям, которые не помогают себе сами». Сыграв 16 матчей за «Сарыарку» в ВХЛ, большой талант так и не избавился от тараканов в голове и летом 2018-го был обменян в «Салават Юлаев», где от него практически мгновенно открестились.

На данный момент последним клубом в биографии серебряного призера МЧМ значится «Ижсталь», которую он без объяснения покинул в 2019-м, и с тех пор след хоккеиста практически безнадежно теряется. По информации омского журналиста Андрея Блохина, сейчас Артур окончательно завершил карьеру, порвал все связи с хоккейными друзьями и в данный момент получает высшее образование в местном физкультурном вузе. Чем занимается Лаута помимо учебы — загадка даже для людей из «Авангарда». Прошлой весной сотрудники клуба пытались разыскать его, чтобы пригласить на матч выпускников омской школы, но в итоге даже не смогли найти его номер телефона. История Лауты — просто хрестоматийный пример того, как человек может собственноручно закопать свою карьеру.

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