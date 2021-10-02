ЦСКА перестал забивать. Может ли команда под руководством Федорова превратиться в середняка?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выступление

Александр Крылов выступил со своим ежегодным большим интервью. Главная интрига — оценка работы Боба Хартли. Отправят ли канадца в отставку или ничего не поменяется. Увольнения в ближайшее время не состоится. Председатель совета директоров отуманен прошлым сезоном, постоянно напоминает, что команду тоже много критиковали, а она выиграла кубок, не собираясь анализировать существенную разницу между прошлым и нынешним сезонами. Выводы по хоккеистам будут сделаны к декабрю. То есть у спортсменов есть еще два месяца, чтобы попытаться исправить ситуацию.

Судя по беседе, Крылов полностью отстранился от того, что происходит в «Авангарде», отдав всю полноту власти генеральному менеджеру Алексею Волкову. Но, когда в клубе был Максим Сушинский, вмешательство в работу было существенней. Подтверждается версия, что прежнего менеджера уволили не за работу, а излишнюю популярность среди болельщиков. Незаметный, нехаризматичный Волков устраивает руководство. Пожертвовать им будет легко, а когда случаются победы, то он не перетягивает внимание на себя.

Удивило, что Крылов по-прежнему злится на агента Бабаева, который на словах договаривался об одном, а на деле не продлил контракт, отправив Егора в Америку. Практика показывает, что такие конфликты не приносят пользу клубу, подобные ситуации нельзя пускать в публичное пространство.

Выяснилось, что на Игоря Никитина действительно рассчитывали, но только в будущем чемпионате. Крылов почему-то удивлен решением тренера подписать контракт с ярославцами. Но если бы он первым предложил работу, то имел бы право на разочарование. Главный вывод из интервью — руководителя «Авангарда» продолжают обманывать в спортивной части клуба, но он этого предпочитает не замечать.

Проблема

ЦСКА встретился с «Ак Барсом», проиграл в основное время со счетом 1:2, многие заметили, что у команды очень мало заброшенных шайб. При высоком месте армейцев в таблице, меньше их поражали ворота соперника только рижане, сочинцы и «Северсталь». Игра против казанской команды была совсем плохой. Федоров потихоньку разбирает никитинский багаж, скоро ничего не останется, но когда придется предъявлять другие аргументы, то их не будет. Отличный сентябрь можно было бы отчасти объяснить везением, отчасти свежестью команды, но системы никакой не видно с первого дня.

Нам объясняли, что Федорова взяли ради того, чтобы армейцы стали более атакующими, играли в какой-то «старый советский хоккей». Что это означает, никто толком объяснить не может, но, наверное, надо много забивать. А прямо сейчас мы видим, что есть существенный регресс, особенно в атаке. Спасает только то, что в команде еще есть исполнители, типа Антона Слепышева или Константина Окулова, которые могут что-то придумать у чужих ворот, вне зависимости от того, как действуют остальные. Но на этом долго не продержаться.

Совсем пропал из виду Никита Сошников. В нынешнем чемпионате он не забивал, хоккеист приближается к отметке в 30 матчей без голов с учетом прошлого чемпионата, что не соответствует ожиданиям и сумме контракта. Интеграция молодых происходит странно. Прохор Полтапов, у которого есть интерес к хоккею, сидит в ВХЛ, а Федоров упорно держит в первой команде Данилу Хулапова. Посредственно выглядит и «средний класс». Нет никакого развития у Данилы Юртайкина, зачах Тахир Мингачев, становится понятно, почему в Северной Америке стал не нужен Владислав Котков. Пока у ЦСКА есть запас очков, но нужно, напомним, выступить лучше, чем Игорь Никитин, а прогнозы по этому поводу неутешительные.

Возвращение

Андрей Сафронов занял должность в клубе, которая позволит ему приходить в раздевалку, встречаться с игроками и тренерами, то есть проводить определенную политику. Правда, должность у него звучит довольно слабо. Ну что такое «советник президента и председателя совета директоров». На этих должностях люди ни за что не отвечают, не несут никакой ответственности, а, чаще всего, занимаются интригами. Если дела идут плохо, то они напоминают, за кем последнее слово. Если отлично — вспоминают, что они это «советовали».

Больше всего удивляет, что в клуб вернулся человек, при котором хоккеистам КХЛ не заплатили за два месяца, игрокам из ВХЛ не отдали премии. Тогда, напомним, были и обыски, и уголовное дело, а все закончилось позорной сменой юридического лица. При этом «Динамо» одновременно не признавало долгов, но забирало себе всю историю клуба. Грамотно: тут мы преемники, а тут — нет.

И что теперь? Сафронов будет приходить в раздевалку к тем, кого он однажды обманул? Поражает и то, что интриги вокруг команды не прекращаются, хотя в спортивной части все прекрасно. Алексей Кудашов работает отлично, команда побеждает и лидирует в конференции. Разрушить это все очень легко. И, кажется, что в клубе все делают, чтобы команду опять сотрясали скандалы, она прекратила побеждать, а игроки были отвлечены на постоянные интриги. Никакие «советники» никому не нужны, без них все было неплохо.