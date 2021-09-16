От форварда-гиганта в КХЛ отказывались все. Он вернулся в родное «Динамо» и начал забивать как Овечкин

Потрясающий перформанс Николая Чебыкина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)

Голы: Галиев — 4 (бол., Войнов), 19:21 — 0:1. Войнов — 1 (Шипачев), 20:17 — 0:2. Чебыкин — 6, 25:29 — 0:3. Галиев — 5 (бол., Войнов, Шипачев), 37:26 — 0:4. Зайцев — 2 (Новиков, Брызгалов), 43:48 — 0:5. Морозов — 1 (Мерфи), 48:50 — 1:5. Шаров — 1 (Шор), 52:33 — 2:5. Сетдиков — 1 (Комаров), 56:49 — 3:5. Бодров — 2 (Ли, Ефремов), 58:42 — 4:5.

Вратари: Сятери (Красоткин, 25:44, 59:00) — Бочаров.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 39 (13+9+17) — 26 (6+15+5).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

16 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Московское «Динамо» продолжает победную серию на старте регулярного чемпионата КХЛ. Команда Алексея Кудашова очень мощно провела большую часть матча в Новосибирске, забросив пять безответных шайб «Сибири». Вот только динамовцы после этого бросили играть и пропустили четырежды за 10 минут. Правда, это не помешало им забрать два очка.

Ярких персонажей в составе «Динамо» достаточно — и лучший игрок КХЛ Вадим Шипачев, и феерично вернувшийся в хоккей спустя полтора года Вячеслав Войнов, и суперновичок Дмитрий Рашевский. Но мало кто ждал, что зажжет нападающий четвертой тройки, который не смог закрепиться поочередно в «Салавате Юлаеве» и «Тракторе» и к 24 годам провел всего 14 матчей в КХЛ. Вернувшись в родной клуб, Николай Чебыкин раскрылся по-новому.

Он выходит в четвертом звене с Иваном Игумновым и Владиславом Ефремовым — результативность точно не входит в круг их прямых обязанностей. Со сдерживающими функциями парни справляются уверенно — в шести играх «Динамо» лишь раз пропустило, когда эта тройка была на льду. Но при этом чеккеры очень помогают и в атаке. А Чебыкина вообще прорвало: в шести матчах он забросил шесть шайб! Начал он свою феерию в матче с «Сибирью» (4:0).

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Конечно, главной игрой (пока) в карьере 24-летнего нападающего остается матч против «Амура» (6:2) в Хабаровске. Сначала он отличился при выходе «два в один», взяв игру на себя и классно бросив с кистей, а в третьем периоде дважды забил с пятака.

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Во Владивостоке все шло к ничьей в основное время. Чебыкин бросил и забил — неожиданно и для самого себя. Николай даже сам схватился за голову.

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Результативная серия Чебыкина продолжилась и в Новосибирске. 19-летний защитник «Сибири» Никита Ефремов на ровном месте подарил шайбу сопернику, и Чебыкин уверенно расправился с Сятери.

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Чебыкин долго считался перспективным форвардом. У него отличный бросок, быстрые руки при внушительных габаритах (193 см, 98 кг). Вот только в предыдущих командах он не получал настоящего шанса. В «Салавате Юлаеве» Николай стал жертвой высочайшей конкуренции, а в «Тракторе» при прочих равных отдавали предпочтение местным воспитанникам. Да и у самого Чебыкина мало что получалось в ВХЛ. Кудашов в него поверил — вот и результат. Не раз доводилось слышать, что у бывшего тренера сборной России есть чутье на игроков — кто заиграет, а кто нет. Чебыкин, Рашевский, Брызгалов, которые прогрессируют при Кудашове, могут это подтвердить.