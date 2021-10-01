Назаров зажжет «Сочи». Но старые грехи ему не простят

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Андрей Назаров возвращается в большой хоккей. Грустно, конечно, что простили все, что он говорил, какой скандал на ровном месте устроил с Артемием Панариным. Но это все, в конечно счете, его проблемы. Уверен, что никто ничего не забудет, Назарову всегда будут припоминать высказывания, отношение окружающих не останется снисходительным. Нравится ему так жить — пожалуйста. Это все не спортивная сфера.

Назаров именно в «Сочи» попытается изменить обстановку в команде, встряхнуть ее, сделать так, чтобы хоккеисты не ходили с опущенными голами. Почему-то уверен, что в ближайшем матче Джей Си Лайпон наберет максимум штрафа. У него за карьеру более 1000 минут за драки, а в этом сезоне он все пытается играть в хоккей, а получается не очень хорошо. Плюс он вдруг стал избегать столкновений, а брали его совершенно не для этого.

Неплохое назначение в смысле маркетинга. Давно пора было привезти в город того, ради кого ходили бы на стадион. Об этом говорил несколько лет подряд, но почему-то в «Сочи» этого не понимали. Борьба за выход в плей-офф, натужные попытки попасть в первый раунд и быстро вылететь — все это не добавляло болельщиков. Не считаю, что Андрей Назаров какой-то уж очень хороший тренер. Как специалист он всегда был сосредоточен на то, чтобы хоккеисты не спали на льду, но поставить хоккей, который бы приносил результат, ему не под силу. При том, что делает он правильные подсказки по каким-то конкретным моментам, быть главным — это видеть картину в целом. Но еще раз подчеркну — «Сочи» не должен быть исключительно спортивным проектом. С таким бюджетом, в таком городе невозможно бороться за титулы, а стать популярным вполне по силам. В этом сезоне и так много сделано, а Назаров добавит искры.

Попытка

Евгений Ставровский покидает «Сочи». Это была очень непростая попытка попасть в клуб КХЛ, закрепиться там, сделать себе имя. В МХЛ и ВХЛ полно специалистов, которые мечтали бы о такой возможности, но на них не обращают внимание, а специалисту из Череповца крупно повезло. Ставровский долгое время работал в «Алмазе», затем был назначен помощником тренера в одну из юниорских сборных России и всегда было ощущение, что он находится на своем месте. Затем тренер покинул МХЛ, стал помощником Андрея Разина в «Северсталь», но через короткое время неожиданно для всех был назначен главным в команду у Черного моря.

Представьте, что вы хорошо учитесь в 10 классе, у вас отличные оценки, но в один день следует перевод на второй курс университета. И прежние козыри — старательность, усидчивость, умение разбираться в предмете — не работают на таком уровне. Нужны знания, нужно лучше разбираться в теме, быстрее прочитать те книжки, которые твои однокурсники уже изучили. Ставровский попал в такую же ситуацию. Может быть, полный год-два с Разиным дали бы ему необходимый опыт, поучиться у нынешнего главного череповецкого клуба есть чему. Тогда бы Ставровский подготовился к самостоятельной работе в КХЛ, но кто-то решил иначе, и назначение произошло слишком рано.

Ставровский разбирается в хоккее, вы видите, что нынешний «Сочи» не был коллективом, где игроки бежали в разные стороны, но многого и не хватало. Например, жесткости в управлении хоккеистами, умения требовать результат. Летом тренер признавался, что пересмотрел отношение к работе, обещал держать дистанцию с хоккеистами, однако, чтобы это работало, требуется не два-три месяца. Ругать бывшего тренера команды не хочется. Стоит только пожалеть, что своим шансом он не воспользовался. И теперь неизвестно, будет ли другой.

Победа

Формально Михаил Кравец одержал вторую победу на должности главного тренера «Амура», но еще на встречу с «Куньлунем» у него была другая позиция в клубе, да и китайская команда не является серьезным соперником, хотя и расслабляться против них не стоит. Успех над «Торпедо» гораздо более значимый. Команда отыгралась со счета 1:3 против соперника с хорошей атакой, а затем победила в овертайме. Выездные встречи прошли немного суетливо. Свою команду Кравец встретил в Санкт-Петербурге, затем поехал в Мытищи и Подольск. За это время запомнить имена хоккеистов было бы сложно.

Ко встрече с «Торпедо» можно было подготовиться. К этому времени подписали Ивана Николишина, который, между прочим, смотрелся очень прилично летом, но ему не предложили контракт по непонятным причинам. Иван провел первый матч активно, не останавливался ни на секунду, хотя у него сейчас тяжелый период акклиматизации. Но у тренера получилась эффективная тройка с Иваном, Александром Горшковым и Владимиром Бутузовым. Она и принесла победу.

Еще одно решение тренера — отправить в фарм-клуб Матвея Заседу. Воспитанник хабаровской школы хоккея никак не может найти себя. В свое время он подавал большие надежды, но никак не может выйти на новый уровень и удержаться там. Гораздо интересней посмотреть за тем, как новый тренер будет оживлять легионеров в атаке. Опять Томашек и Ленц завершили встречу без очков, сколько им еще будут давать шансов — не совсем понятно. Кравец все перепробовал. Сначала ставил к ним Бутузова, затем раскидал иностранцев по разным звеньям, в этот раз отправил в центр Владимира Галузина. Не работает ничего. Но смотрится «Амур» чуть иначе, более строже и агрессивно. Тренер явно соскучился по работе.