Трое хоккеистов могут сесть в тюрьму за купленный военник. Про Капризова уже не говорят, но есть его партнер по тройке с МЧМ
Задержание в Уфе бизнесмена, бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам с оформлением документов, привело к громкому делу, в котором оказались замешаны трое хоккеистов. Слухи по поводу Кирилла Капризова так и не подтвердились, самое громкое имя — центрфорвард СКА Михаил Воробьев, воспитанник «Салавата Юлаева». Помимо него, в покупке военного билета обвиняются нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и вратарь Анвар Сулейманов, карьера которого во взрослом хоккее не задалась.
Как сообщает Telegram-канал Mash, игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест.
После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч рублей). Сообщается, что игрокам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Russia Today обнаружил в базе Ленинского райсуда Уфы три дела, возбужденные по ч. 4 ст. 291 УК «Передача взятки в крупном размере». «Ряд хоккеистов действительно проходят обвиняемыми по делам о передаче взятки. Их подозревают в незаконном оформлении военных билетов. Эпизоды, о которых вы спрашиваете, относятся к 2017-2018 годам», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.
По информации «Спорт РИА Новости», в отношении хоккеистов возбуждены уголовные дела. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что в 2019 году двое студентов уфимского вуза, не желавшие служить в армии, через 37-летнего знакомого передали взятку должностному лицу военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей.
«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет — приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня как на защитника. Те основания, которые видят органы предварительного следствия о виновности того или иного лица, не всегда находят объективного подтверждения в рамках судебного следствия. Мы ведем работу с целью доказать невиновность Лукина в совершении инкриминируемого ему преступления», — заявил адвокат игрока Сергей Кожевников.
Пока неизвестно, как будут развиваться события дальше, но ситуация для хоккеистов крайне серьезная. И прохождение службы в армии, что случилось ранее с Иваном Федотовым, может стать далеко не худшим вариантом.
СКА же рискует потерять своего ведущего центрфорварда — пожалуй, на этой позиции лишь Николая Прохоркина можно назвать игроком не слабее, чем Воробьев. В прошлом сезоне Михаила обменяли из «Салавата Юлаева» в СКА, и в армейском клубе Воробьев раскрылся по-новому. Заиграть в «Филадельфии» у него не получилось, но в КХЛ Михаил выглядит уверенно. Ему всего 25 лет, и весь потенциал партнер Капризова по первой тройке сборной России на МЧМ-2017 не реализовал. И будет очень обидно, если не реализует.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4