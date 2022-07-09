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Сегодня, 13:00

Трое хоккеистов могут сесть в тюрьму за купленный военник. Про Капризова уже не говорят, но есть его партнер по тройке с МЧМ

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Михаил Воробьев.
Фото Global Look Press
Михаил Воробьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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СКА может остаться без ведущего центрфорварда.

Задержание в Уфе бизнесмена, бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам с оформлением документов, привело к громкому делу, в котором оказались замешаны трое хоккеистов. Слухи по поводу Кирилла Капризова так и не подтвердились, самое громкое имя — центрфорвард СКА Михаил Воробьев, воспитанник «Салавата Юлаева». Помимо него, в покупке военного билета обвиняются нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и вратарь Анвар Сулейманов, карьера которого во взрослом хоккее не задалась.

Как сообщает Telegram-канал Mash, игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест.

Кирилл Капризов. Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит

После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч рублей). Сообщается, что игрокам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Russia Today обнаружил в базе Ленинского райсуда Уфы три дела, возбужденные по ч. 4 ст. 291 УК «Передача взятки в крупном размере». «Ряд хоккеистов действительно проходят обвиняемыми по делам о передаче взятки. Их подозревают в незаконном оформлении военных билетов. Эпизоды, о которых вы спрашиваете, относятся к 2017-2018 годам», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Михаил Воробьев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Михаил Воробьев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

По информации «Спорт РИА Новости», в отношении хоккеистов возбуждены уголовные дела. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что в 2019 году двое студентов уфимского вуза, не желавшие служить в армии, через 37-летнего знакомого передали взятку должностному лицу военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей.

«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет — приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня как на защитника. Те основания, которые видят органы предварительного следствия о виновности того или иного лица, не всегда находят объективного подтверждения в рамках судебного следствия. Мы ведем работу с целью доказать невиновность Лукина в совершении инкриминируемого ему преступления», — заявил адвокат игрока Сергей Кожевников.

Павел Карнаухов. Капризов и другие хоккеисты угодили в странный скандал с армией. И он обнажил одну важную проблему

Пока неизвестно, как будут развиваться события дальше, но ситуация для хоккеистов крайне серьезная. И прохождение службы в армии, что случилось ранее с Иваном Федотовым, может стать далеко не худшим вариантом.

СКА же рискует потерять своего ведущего центрфорварда — пожалуй, на этой позиции лишь Николая Прохоркина можно назвать игроком не слабее, чем Воробьев. В прошлом сезоне Михаила обменяли из «Салавата Юлаева» в СКА, и в армейском клубе Воробьев раскрылся по-новому. Заиграть в «Филадельфии» у него не получилось, но в КХЛ Михаил выглядит уверенно. Ему всего 25 лет, и весь потенциал партнер Капризова по первой тройке сборной России на МЧМ-2017 не реализовал. И будет очень обидно, если не реализует.

Михаил Воробьев
Хоккей
ХК СКА
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
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4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
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5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
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4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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Трактор - Нефтехимик
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Металлург – ЦСКА
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