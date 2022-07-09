Трое хоккеистов могут сесть в тюрьму за купленный военник. Про Капризова уже не говорят, но есть его партнер по тройке с МЧМ

СКА может остаться без ведущего центрфорварда.

Задержание в Уфе бизнесмена, бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, помогавшего спортсменам с оформлением документов, привело к громкому делу, в котором оказались замешаны трое хоккеистов. Слухи по поводу Кирилла Капризова так и не подтвердились, самое громкое имя — центрфорвард СКА Михаил Воробьев, воспитанник «Салавата Юлаева». Помимо него, в покупке военного билета обвиняются нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и вратарь Анвар Сулейманов, карьера которого во взрослом хоккее не задалась.

Как сообщает Telegram-канал Mash, игроки, чтобы получить освобождение от службы в армии, обратились к Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника арестовали в апреле этого года, а позже из СИЗО перевели под домашний арест.

После его показаний следователи открыли дела против хоккеистов, которые давали взятки, и начальника отделения призыва Константина Воропаева, который получал деньги (от 150 до 200 тысяч рублей). Сообщается, что игрокам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Russia Today обнаружил в базе Ленинского райсуда Уфы три дела, возбужденные по ч. 4 ст. 291 УК «Передача взятки в крупном размере». «Ряд хоккеистов действительно проходят обвиняемыми по делам о передаче взятки. Их подозревают в незаконном оформлении военных билетов. Эпизоды, о которых вы спрашиваете, относятся к 2017-2018 годам», — сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Михаил Воробьев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

По информации «Спорт РИА Новости», в отношении хоккеистов возбуждены уголовные дела. Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщали, что в 2019 году двое студентов уфимского вуза, не желавшие служить в армии, через 37-летнего знакомого передали взятку должностному лицу военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России. Суммы взяток составили 170 и 175 тысяч рублей.

«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет — приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня как на защитника. Те основания, которые видят органы предварительного следствия о виновности того или иного лица, не всегда находят объективного подтверждения в рамках судебного следствия. Мы ведем работу с целью доказать невиновность Лукина в совершении инкриминируемого ему преступления», — заявил адвокат игрока Сергей Кожевников.

Пока неизвестно, как будут развиваться события дальше, но ситуация для хоккеистов крайне серьезная. И прохождение службы в армии, что случилось ранее с Иваном Федотовым, может стать далеко не худшим вариантом.

СКА же рискует потерять своего ведущего центрфорварда — пожалуй, на этой позиции лишь Николая Прохоркина можно назвать игроком не слабее, чем Воробьев. В прошлом сезоне Михаила обменяли из «Салавата Юлаева» в СКА, и в армейском клубе Воробьев раскрылся по-новому. Заиграть в «Филадельфии» у него не получилось, но в КХЛ Михаил выглядит уверенно. Ему всего 25 лет, и весь потенциал партнер Капризова по первой тройке сборной России на МЧМ-2017 не реализовал. И будет очень обидно, если не реализует.