Новый поворот удивительной истории вратаря Федотова. Его якобы отправили на Кольский полуостров
На момент вечера вчерашнего дня голкипер сборной России Иван Федотов, которого задержали за уклонение от службы в армии, находился в военно-морском госпитале в Санкт-Петербурге. На фоне стресса у него обострился гастрит.
Ближе к полуночи адвокат хоккеиста Алексей Пономарев заявил, что Федотова собирались направить на службу в воинскую часть под Санкт-Петербургом.
— После того как его задержали, он оказался на городском призывном пункте, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы, — сказал Пономарев в интервью РИА «Новости».
С утра появилась новая информация.
— Ивана ночью, предположительно, отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует, — рассказал Пономарев РИА «Новости».
Североморск — город в Мурманской области, расположенный на Кольском полуострове в 25 километрах от Мурманска. Население — чуть более 50 тысяч человек. Какое отношение он имеет к армии? Это главная военно-морская база Северного флота России.
Правда, позже Пономарев в интервью «СЭ» пояснил ранее сказанные им слова:
— Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем.
Вероятно, в ближайшие часы местоположение Федотова все-таки прояснится. Судя по комментариям его юриста, на Федотова не собираются заводить какое-либо дело в связи с уклонением — его просто отправляют служить.
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