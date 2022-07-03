Новый поворот удивительной истории вратаря Федотова. Его якобы отправили на Кольский полуостров

Адвокату хоккеиста пришлось опровергать ранее появившуюся информацию.

На момент вечера вчерашнего дня голкипер сборной России Иван Федотов, которого задержали за уклонение от службы в армии, находился в военно-морском госпитале в Санкт-Петербурге. На фоне стресса у него обострился гастрит.

Ближе к полуночи адвокат хоккеиста Алексей Пономарев заявил, что Федотова собирались направить на службу в воинскую часть под Санкт-Петербургом.

— После того как его задержали, он оказался на городском призывном пункте, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы, — сказал Пономарев в интервью РИА «Новости».

С утра появилась новая информация.

— Ивана ночью, предположительно, отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует, — рассказал Пономарев РИА «Новости».

Североморск — город в Мурманской области, расположенный на Кольском полуострове в 25 километрах от Мурманска. Население — чуть более 50 тысяч человек. Какое отношение он имеет к армии? Это главная военно-морская база Северного флота России.

Иван Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Правда, позже Пономарев в интервью «СЭ» пояснил ранее сказанные им слова:

— Перевезли в Североморск? На самом деле никакой точной информации сейчас нет. Ситуацию выясняем.

Вероятно, в ближайшие часы местоположение Федотова все-таки прояснится. Судя по комментариям его юриста, на Федотова не собираются заводить какое-либо дело в связи с уклонением — его просто отправляют служить.