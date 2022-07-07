Капризов и другие хоккеисты угодили в странный скандал с армией. И он обнажил одну важную проблему

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Амур» подписал вратаря Яниса Калниньша. Еще не утих скандал по поводу того, что латвийская общественность заставила Микса Индрашиса отказаться от договора со «Спартаком», как еще один хоккеист ставит в тупик Ригу. Но на этот раз все закончилось тихо. Калниньш дал понять, что заботится о своей семье, принял, что его больше не будут вызывать в сборную и на утро четверга Латвия кажется проигравшей стороной.

Это не Россия, где потеря одного хоккеиста никак не меняет команду. Они-то наказывают сами себя, непонятно по какой причине. Для «Амура» это очень мощное приобретение. Вступать в сезон с парой Аликин — Лозебников — путь к досрочному завершению чемпионата где-нибудь к середине осени. Да, Аликин отличный вратарь, но он точно не выдержал бы 68 игр. У его сменщика опыта совсем мало.

Калниньш сейчас один из сильнейших латвийских вратарей, лучший среди тех, кто не выступает за океаном. На Олимпиаде он был первым номером. В прошлом сезоне вратарь выступал в Швеции и Финляндии, но до этого три сезона провел в КХЛ, играя за «Йокерит», и очень понравился. Крепкий вратарь, который иногда проводит очень плохие матчи, но показатель хороших у Калниньша высокий. Хабаровчане к такой паре вратарей теперь должны приобрести еще пять-шесть форвардов хорошего уровня. И тогда можно думать о плей-офф.

«Амур» подписал вратаря Яниса Калниньша. Фото Global Look Press

Скандал

Несколько российских хоккеистов подозреваются в покупке военных билетов. По данным некоторых Telegram-каналов, под подозрение попали Павел Карнаухов, Кирилл Капризов. Сообщают, что Михаилу Воробьеву грозит чуть ли не уголовное дело за это.

Не хочу разбираться в том, кому это выгодно, почему именно сейчас началась охота на спортсменов, кто за этим стоит. Этот кризис обнажил другую проблему. У каждого хоккеиста, за редким исключением, есть агенты. И пока их функционал вообще никак не определен никаким регламентом. Что они должны делать? Как работать? Какие у них функции? Если эти люди созданы только для того, чтобы позвонить генеральному менеджеру, предложить хоккеиста, а затем взять с последнего пять процентов, то такие помощники не нужны. В них нет никакого смысла.

Агенты на время договора должны решать и другие житейские вопросы, которые, впрочем, очень сильно завязаны на карьере. «Сделать» хоккеисту армию легко, даже не прибегая к незаконным методам. Можно поступить на учебу, да практически у всех менеджеров КХЛ и ВХЛ есть связи с военкоматами. Владимир Брюквин просидел три недели в казарме, ничего с ним не случилось, и сейчас он может смело смотреть в глаза кому угодно. Никто не будет держать игрока целый год на службе, военным эти хоккеисты и самим не нужны — слишком много проблем. На то и существуют спортивные роты, откуда могут отпускать и на тренировки, и на игры. Кроме того, сейчас служить надо год, а не два, как раньше.

Агенты сразу должны интересоваться, как обстоят дела со службой. Но многим это не надо. Приходится хоккеистам искать другие пути, которые потом приводят вот к таким последствиям. У хороших агентов клиенты в такие скандалы не попадают.

Назначение

Руководство московского «Динамо» назначило Александра Еременко куратором всех вратарей в системе. Очень хочется верить, что это номинальная должность, а сам бывший голкипер «Динамо» не будет вмешиваться в работу. Еременко пока не тренер, богатый опыт выступления в КХЛ совсем ничего не значит. На новой работе не нужно быть мастером высокого уровня, важны другие качества. Игорь Шестеркин выиграл «Везину», работая со специалистом, который закончил еще на уровне МХЛ.

Ловить шайбу и разбираться, как это надо делать, — разные профессии. А у Еременко пока нет данных для того, чтобы готовить голкиперов. Таких, какие проявились у Дмитрия Ячанова или Сергея Наумова.

Многое становится ясно и по первому интервью. У Еременко спрашивают, как ему вратари в первой команде, а он отвечает: «Коновалов и Волков — хорошие ребята». Отличная характеристика от куратора вратарской системы! Он их к тематическим вечеринкам готовит? Они не должны быть хорошими ребятами, пусть они будут отвратительными, но играют здорово. У Коновалова за плечами один удачный сезон в карьере, а Волков не смог пробиться в КХЛ, несмотря на все данные. Хорошо, что готовить голкиперов в командах КХЛ и МХЛ по-прежнему будут другие люди.