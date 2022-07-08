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Сегодня, 00:15

«Авангард» снова в топе, «Ак Барс» продолжает набирать звезд

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Нападающий «Авангарда» Корбэн Найт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главные трансферы КХЛ.

За июнь и начало июля в КХЛ произошло несколько значимых сделок. Если вспоминать обмены между клубами, то самой яркой можно назвать сделку между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Уже давно появилась информация, что выступавший в прошлом сезоне за динамовцев нападающий Станислав Галиев хочет воссоединиться в Казани с Вадимом Шипачевым. «Динамо» было не прочь обменять игрока, вопрос был лишь в компенсации. В итоге Казань покинул канадский форвард Джордан Уил, которого не хотел видеть в команде новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

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В нынешней ситуации любой качественный легионер, готовый играть в КХЛ, — на вес золота. Уил — как раз из таких. В прошлом сезоне он не блеснул, но по игре Джордана было видно, что он большой мастер. Все-таки сыграл в НХЛ более 200 матчей. После обмена Уил подпишет с «Динамо» новый двухлетний контракт, скорее всего, это ждет и Галиева.

В Казани официально объявили о контракте с новым главным тренером Олегом Знарком. Подписание Александра Радулова пока официально не зарегистрировано, но клубные соцсети уже поздравляют игрока с днем рождения, представляя его как часть команды. Состав «Ак Барса» действительно впечатляет, даже если посмотреть только на атаку — Шипачев, Радулов, Кагарлицкий, Галиев, Семенов, Воронков. Но хватает и слабых мест: средний возраст защитников — около 30 лет, и в целом команда очень возрастная. Да и основной вратарь «барсов» Тимур Билялов не впечатлил в прошлом плей-офф. Впрочем, есть надежда на 22-летнего Амира Мифтахова, который должен вернуться в родной клуб из «Тампы».

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Мощно провел июнь «Авангард», у которого можно выделить сразу несколько сделок. Сначала омичи подписали словацкого защитника Кристиана Яроша, у которого не заладился прошлый сезон в «Нью-Джерси». Но по-настоящему важными для клуба можно назвать возвращение Рида Буше и Владимира Ткачева, а также подписание нового двухлетнего контракта с канадским центрфорвардом Корбаном Найтом.

Помимо Найта, Ткачева и Буше у «Авангарда» в атаке есть Толчинский, Грицюк, Якупов, американский новичок Бродхерст — пожалуй, по звездности нападение омичей может поспорить с казанским. Хромает пока вратарская линия: Василия Демченко и Станислава Галимова сложно назвать теми, с кем можно рассчитывать на многое в плей-офф. Но у «Авангарда» осталась одна легионерская вакансия, которая и будет потрачена на вратаря.

Многие клубы еще продолжают комплектование — ожидается большое количество новичков в минском «Динамо» и «Барысе». У «Куньлуня» же вообще нет состава — только недавно в китайском клубе назначили главного тренера, которым стал канадец Грег Айэленд. По нашей информации, основу команды должны составить игроки из АХЛ, а также те хоккеисты, которые могут выступать за сборную Китая.

Западная конференция

ЦСКА
СКА (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Москва)
«Спартак»
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Динамо» (Минск)
«Торпедо» (Нижний Новгород)
«Витязь» (Подольск)
«Сочи»
«Куньлунь» (Пекин)

Восточная конференция

«Металлург» (Магнитогорск)
«Трактор» (Челябинск)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Авангард» (Омск)
«Ак Барс» (Казань)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Барыс» (Нур-Султан)
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Амур» (Хабаровск)
«Адмирал» (Владивосток)

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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