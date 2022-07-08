«Авангард» снова в топе, «Ак Барс» продолжает набирать звезд
За июнь и начало июля в КХЛ произошло несколько значимых сделок. Если вспоминать обмены между клубами, то самой яркой можно назвать сделку между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Уже давно появилась информация, что выступавший в прошлом сезоне за динамовцев нападающий Станислав Галиев хочет воссоединиться в Казани с Вадимом Шипачевым. «Динамо» было не прочь обменять игрока, вопрос был лишь в компенсации. В итоге Казань покинул канадский форвард Джордан Уил, которого не хотел видеть в команде новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.
В нынешней ситуации любой качественный легионер, готовый играть в КХЛ, — на вес золота. Уил — как раз из таких. В прошлом сезоне он не блеснул, но по игре Джордана было видно, что он большой мастер. Все-таки сыграл в НХЛ более 200 матчей. После обмена Уил подпишет с «Динамо» новый двухлетний контракт, скорее всего, это ждет и Галиева.
В Казани официально объявили о контракте с новым главным тренером Олегом Знарком. Подписание Александра Радулова пока официально не зарегистрировано, но клубные соцсети уже поздравляют игрока с днем рождения, представляя его как часть команды. Состав «Ак Барса» действительно впечатляет, даже если посмотреть только на атаку — Шипачев, Радулов, Кагарлицкий, Галиев, Семенов, Воронков. Но хватает и слабых мест: средний возраст защитников — около 30 лет, и в целом команда очень возрастная. Да и основной вратарь «барсов» Тимур Билялов не впечатлил в прошлом плей-офф. Впрочем, есть надежда на 22-летнего Амира Мифтахова, который должен вернуться в родной клуб из «Тампы».
Мощно провел июнь «Авангард», у которого можно выделить сразу несколько сделок. Сначала омичи подписали словацкого защитника Кристиана Яроша, у которого не заладился прошлый сезон в «Нью-Джерси». Но по-настоящему важными для клуба можно назвать возвращение Рида Буше и Владимира Ткачева, а также подписание нового двухлетнего контракта с канадским центрфорвардом Корбаном Найтом.
Помимо Найта, Ткачева и Буше у «Авангарда» в атаке есть Толчинский, Грицюк, Якупов, американский новичок Бродхерст — пожалуй, по звездности нападение омичей может поспорить с казанским. Хромает пока вратарская линия: Василия Демченко и Станислава Галимова сложно назвать теми, с кем можно рассчитывать на многое в плей-офф. Но у «Авангарда» осталась одна легионерская вакансия, которая и будет потрачена на вратаря.
Многие клубы еще продолжают комплектование — ожидается большое количество новичков в минском «Динамо» и «Барысе». У «Куньлуня» же вообще нет состава — только недавно в китайском клубе назначили главного тренера, которым стал канадец Грег Айэленд. По нашей информации, основу команды должны составить игроки из АХЛ, а также те хоккеисты, которые могут выступать за сборную Китая.
Западная конференция
ЦСКА
СКА (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Москва)
«Спартак»
«Локомотив» (Ярославль)
«Северсталь» (Череповец)
«Динамо» (Минск)
«Торпедо» (Нижний Новгород)
«Витязь» (Подольск)
«Сочи»
«Куньлунь» (Пекин)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск)
«Трактор» (Челябинск)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Авангард» (Омск)
«Ак Барс» (Казань)
«Сибирь» (Новосибирск)
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Барыс» (Нур-Султан)
«Автомобилист» (Екатеринбург)
«Амур» (Хабаровск)
«Адмирал» (Владивосток)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4