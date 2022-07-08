«Авангард» снова в топе, «Ак Барс» продолжает набирать звезд

Главные трансферы КХЛ.

За июнь и начало июля в КХЛ произошло несколько значимых сделок. Если вспоминать обмены между клубами, то самой яркой можно назвать сделку между «Ак Барсом» и московским «Динамо». Уже давно появилась информация, что выступавший в прошлом сезоне за динамовцев нападающий Станислав Галиев хочет воссоединиться в Казани с Вадимом Шипачевым. «Динамо» было не прочь обменять игрока, вопрос был лишь в компенсации. В итоге Казань покинул канадский форвард Джордан Уил, которого не хотел видеть в команде новый главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

В нынешней ситуации любой качественный легионер, готовый играть в КХЛ, — на вес золота. Уил — как раз из таких. В прошлом сезоне он не блеснул, но по игре Джордана было видно, что он большой мастер. Все-таки сыграл в НХЛ более 200 матчей. После обмена Уил подпишет с «Динамо» новый двухлетний контракт, скорее всего, это ждет и Галиева.

В Казани официально объявили о контракте с новым главным тренером Олегом Знарком. Подписание Александра Радулова пока официально не зарегистрировано, но клубные соцсети уже поздравляют игрока с днем рождения, представляя его как часть команды. Состав «Ак Барса» действительно впечатляет, даже если посмотреть только на атаку — Шипачев, Радулов, Кагарлицкий, Галиев, Семенов, Воронков. Но хватает и слабых мест: средний возраст защитников — около 30 лет, и в целом команда очень возрастная. Да и основной вратарь «барсов» Тимур Билялов не впечатлил в прошлом плей-офф. Впрочем, есть надежда на 22-летнего Амира Мифтахова, который должен вернуться в родной клуб из «Тампы».

Мощно провел июнь «Авангард», у которого можно выделить сразу несколько сделок. Сначала омичи подписали словацкого защитника Кристиана Яроша, у которого не заладился прошлый сезон в «Нью-Джерси». Но по-настоящему важными для клуба можно назвать возвращение Рида Буше и Владимира Ткачева, а также подписание нового двухлетнего контракта с канадским центрфорвардом Корбаном Найтом.

Помимо Найта, Ткачева и Буше у «Авангарда» в атаке есть Толчинский, Грицюк, Якупов, американский новичок Бродхерст — пожалуй, по звездности нападение омичей может поспорить с казанским. Хромает пока вратарская линия: Василия Демченко и Станислава Галимова сложно назвать теми, с кем можно рассчитывать на многое в плей-офф. Но у «Авангарда» осталась одна легионерская вакансия, которая и будет потрачена на вратаря.

Многие клубы еще продолжают комплектование — ожидается большое количество новичков в минском «Динамо» и «Барысе». У «Куньлуня» же вообще нет состава — только недавно в китайском клубе назначили главного тренера, которым стал канадец Грег Айэленд. По нашей информации, основу команды должны составить игроки из АХЛ, а также те хоккеисты, которые могут выступать за сборную Китая.

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«Трактор» (Челябинск)

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«Авангард» (Омск)

«Ак Барс» (Казань)

«Сибирь» (Новосибирск)

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Барыс» (Нур-Султан)

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