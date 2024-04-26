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Сегодня, 11:30

«Путь тернистый. Было много разговоров. Но я знал Разина». Гомоляко — о чемпионстве «Магнитки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин
Андрей Разин привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко после выигрыша Кубка Гагарина дал интервью «СЭ», в котором рассказал о пути к победе, прогрессе молодых хоккеистов, новом контракте Ильи Набокова и будущих планах.

Секретный ингредиент для Набокова

— Вы в хоккее повидали почти все. Был ли на вашей памяти финал, который закончился победой 4-0 от команды, на которую никто не ставил?

— Не ставили все, кроме нас. Мы ставили на победу. Конечно, не на 4-0, но мы ставили на победу и добились ее.

— Назначение Андрея Разина перед сезоном полностью оправдалось?

— Странный вопрос, вы же все видите.

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— Год назад это было сложное решение?

— Я знал Андрея. Он зарекомендовал себя как игрок, как тренер. Ему предложили определенные условия. Ставка сработала. Мы знали, что Андрей Владимирович — хороший тренер. Он это доказал. А сейчас доказал, что может выигрывать в таких клубах, как «Металлург».

— Опишите путь, пройденный «Металлургом» за год. В основной состав поднялось много молодых игроков.

— Путь тернистый. Много было разговоров. Когда договаривались с Андреем Владимировичем, мы понимали, что наша молодежь будет играть. Мы не брали ветеранов. Надеялись на опытных ребят, которые были в команде. Ввели молодежь. Плюс пришли игроки из других клубов. Они поддержали всех, Андрей Владимирович с ними сработался — поэтому такой результат.

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— Много игроков перешли из «Северстали» вслед за Разиным. В этом тоже был скепсис. Они вышли на новый уровень вместе с тренером?

— Согласен. В «Северстали» они тоже показывали хорошую игру. Возможно, не было правильных партнеров. Из ребят, которые пришли в команду и которые у нас были и проиграли в финале в 2022 году, получился сплав, благодаря которому команда победила.

— Чем объясните прогресс Ильи Набокова?

— Прогресс в том, что у нас два хороших тренера вратарей: Клемен Мохорич и Александр Судницин, который перешел на тренерскую работу. Плюс был секретный ингредиент, который я пока разглашать не хочу. Он Илье сильно помог.

— Это Василий Кошечкин?

— Нет. Василий тоже приходил, общался с ним, но я говорю о другом.

— «Металлург» сильно изменится в межсезонье? После выигрыша Кубка Гагарина у вас добавится или уменьшится работы?

— Мы попытаемся сохранить всех, кто играл в финале и у кого еще нет контрактов. У многих они есть. И попытаемся взять еще игроков, чтобы в следующем сезоне повторить этот результат.

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— Реально сохранить эту команду? Денег под потолком ограниченное количество, а многие игроки попросят повышения.

— Практически все игроки у нас подписаны, кроме нескольких ребят. Деньги под потолком еще есть.

— Люк Джонсон входит в число тех, кому предложите новый контракт?

— Да, Люк и Робин Пресс входят.

— У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту...

— Мы уже думали об этом. Сегодня как раз встречались с агентом Ильи. Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.

— Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?

— Конечно.

— Будете искать еще одного вратаря? В плей-офф Набоков играл почти без замен.

— Поиска не будет. У нас есть вратари. Думаю, Подскребалин на следующий сезон придет в лучшей физической форме. И Саня Смолин — хороший вратарь. Он поработает летом и будет составлять конкуренцию Илье.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было

— После назначения Андрея Разина ходили разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Красивая история: сейчас они стояли рядом на лавке и выиграли Кубок. Расскажите, как складывались их отношения?

— Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было. И быть не могло. Это рабочие моменты капитана и тренера. Не зря после получения травмы Егор оказался на лавке. Он сильно помог как капитан.

— Будете обсуждать продление Яковлева или, пока есть действующий контракт, не думаете об этом?

— Мы общались с агентом. Сначала надо подписать хоккеистов без контрактов, потом будем думать.

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— В селекции «Металлурга» были спорные моменты. Подписание Жан-Себастьяна Ди, обмен Николая Голдобина на Данилу Квартальнова. Сейчас по итогу пазл все равно сошелся?

— Я вам уже рассказывал про Голдобина и Квартальнова, вы знаете про это. Больше говорить не буду. Подписание Ди можно назвать неудачным. Но вы видели, как он играет? Про Джонсона сначала говорили то же самое, а теперь мы в нем души не чаем. Мы не дали Ди раскрыться, не захотели ждать. Потому что нам были нужны определенные игроки, которых мы и взяли. Никто не знает, как бы Ди выглядел в конце сезона.

— Какие позиции хотите усилить?

— Центрального нападающего с уклоном крайнего. Как и все форварды в команде сейчас, кроме Джонсона и Зернова. Все остальные могут играть как в центре, так и с краю.

— Денис Зернов раскрылся в плей-офф как снайпер. На него продление контракта подействовало положительно. Рады, что сохранили Зернова заранее?

— Я сразу говорил, что не сомневаюсь в Денисе.

— Возможно ли сокращение суммы контракта Максима Карпова? В плей-офф он играл мало.

— Все может быть.

— Как это должно произойти? Есть предпосылки к этому?

— Сейчас я не могу сказать, как это должно выглядеть. Макс провел не лучший плей-офф. Видно, что в конце он отдавался игре, бился за команду. Может быть, капитанство на него так повлияло. Будем с ним разговаривать. Может быть, никуда двигаться не будем.

Андрей Разин. Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов

— Контракт с Разиным может быть продлен по горячим следам?

— Пока не могу ничего сказать.

— Клуб заинтересовал в длинном сотрудничестве, чтобы у тренера была еще большая уверенность?

— У него и так есть уверенность. Есть еще год контракта. Он станет показательным для всех — не только для него, но и для команды. Второй год всегда тяжелый.

— Как избежать синдром второго сезона после чемпионства?

— Не знаю, сейчас будем думать. Выпьем чутка, потом будем думать, как избежать этого.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Сергей Гомоляко
Кубок Гагарина
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
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2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
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7. Металлург Мг - Автомобилист
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4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
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1 - 3
3. Автомобилист - СКА
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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1. Металлург Мг - Спартак
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2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
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3. Трактор - Динамо М
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4. Трактор - Динамо М
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
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2. Авангард - Локомотив
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7. Авангард - Локомотив
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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1. Металлург Мг - Амур
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2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
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1. Динамо М - Динамо Мн
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
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Локомотив – Металлург Мг
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