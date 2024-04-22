«Металлург» в одной победе от Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Третий матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Силантьев — 5 (Зернов, Канцеров), 34:56 — 0:1. Иванов — 5 (Каюмов, Березкин), 51:57 — 1:1. Петунин — 4 (Пресс), 63:39 — 1:2.

Вратари: Исаев — Набоков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (14+9+10+0) — 27 (7+9+7+4).

Судьи: Морозов, Оленин.

22 апреля. Ярославль. «Арена-2000». 7687 зрителей.

Счет в серии: 0-3

В первых матчах финала «Локомотив» справедливо критиковали за прямолинейность и эпизодичную пассивность в атаке. За две игры в Магнитогорске ярославцы наработали на одну скромную шайбу и приехали домой, уступая в серии 0-2. Сегодня так и не вернулись на лед травмированные Егор Яковлев и Максим Шалунов. Капитан «Металлурга», как и в прошлых матчах, занял место на тренерском мостике. Потерю Шалунова «Локомотив» так и не компенсировал. В третьей игре железнодорожники снова ограничились одним голом, и его ожидаемо не хватило для победы.

«Локомотив» начал матч так, как и полагается домашней команде, которая горит 0-2. Переполненные трибуны «Арены-2000» погнали ярославцев вперед. Отрезками вернулся прежний «Локомотив», который смял ЦСКА, «Авангард» и «Трактор». Активность хозяев была вознаграждена удачной контратакой. Гол Степана Никулина — справедливое следствие наглого начала матча от «Локомотива», но «Металлург» спасся челленджем на положение «вне игры«.

В штабе уральцев за реагирование на спорные моменты отвечает Яков Палей, бывший арбитр КХЛ. Эффективность запросов «Магнитки» — одна из лучших в лиге. Не ошиблась команда и сейчас. Гол Никулина отменили, и гости сохранили 0:0 к первому перерыву, несмотря на серьезное игровое преимущество ярославцев и перевес по броскам и силовым приемам.

Во втором периоде картина на льду не изменилась. Напор и агрессия «Локомотива» никуда не делись. «Металлург» выручал Илья Набоков. Ярославцы давили — «Магнитка» держалась. Примерно так можно описать большую часть периода. Поразительно, насколько терпеливо играли уральцы, которые за сезон привыкли к другому хоккею. Атакующему, лихому, иногда вальяжному, а все это предполагает ошибки в обороне и разрывы между линиями.

В плей-офф Андрей Разин перестроил команду. Она прогрессировала от раунда к раунду. В финале «Магнитка» показывает эталонное терпение и научилась разбивать напор «Локомотива». В то же время никуда не делись контратаки, которыми славился «Металлург». Гости реализовали один из редких моментов, когда Дмитрий Силантьев удачно сыграл на добивании.

Набоков держался до середины третьего периода, пока «Магнитка» не осталась в меньшинстве. Вратарь потерял клюшку, и как же ее не хватило, когда на пятаке заскучал Георгий Иванов. Спаситель «Локомотива» запустил шайбу под голкипером и вернул интригу в матче. Финал впервые затянулся до овертайма. Дополнительную 20-минутку ярославцы начали осторожно и быстро поплатились за это.

Эту серию подавали через вратарскую дуэль Набокова и Исаева. Пока в каждом матче магнитогорский талант переигрывает ярославского голкипера. Даниил пропустил нелепый гол в овертайме, когда не проконтролировал отскок от борта после заброса Александра Петунина. Рикошет сыграл за «Магнитку», которая повела в финале 3-0. Одна победа отделяет Разина от Кубка Гагарина. Права на ошибку у «Локомотива» больше нет.