В КХЛ теперь три трехкратных чемпиона. Все достижения клубов за 16 лет
«Металлург» обыграл «Локомотив» в четырех матчах и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
По числу титулов «Магнитка» сравнялась с «Ак Барсом» и ЦСКА, по две победы — у московского «Динамо» и СКА, по одной — у «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
«Локомотив» уступил в финальной серии во второй раз, столько же неудач у казанцев, магнитогорцев и омичей, больше — только у московских армейцев.
Андрей Разин выиграл финал Кубка Гагарина с первой же попытки и сравнялся по числу титулов с Майком Кинэном, Бобом Хартли, Ильей Воробьевым и Игорем Никитиным.
Оппонент Разина установил антирекорд КХЛ. Никитин потерпел уже третье поражение в финалах, уступив всем грандам «Востока» — «Ак Барсу» и «Авангарду» с ЦСКА и «Магнитке» с «Локомотивом».
Команды Разина и Никитина выдали самую скучную с точки зрения результативности финальную серию. В четырех матчах команды общими усилиями забили всего лишь 10 голов (в среднем 2,50 за матч).
Предыдущий антирекорд (3,20) состоялся шесть лет назад в противостоянии «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова и ЦСКА Игоря Никитина.
Самая веселая серия (6,29 гола за матч) прошла десять назад, когда «Металлург» и пражский «Лев» забросили друг другу 44 шайбы.
Оборонительная финальная серия пошла на руку форварду «Автомобилиста» Анатолию Голышеву, который с 18 (9+9) очками впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина. По два раза бомбардирскую гонку выигрывали Александр Радулов, Сергей Мозякин и Михаил Григоренко.
А вот результат лучшего снайпера «Магнитки» Дениса Зернова попал в десятку лучших в истории КХЛ. Больше 28-летнего форварда за один плей-офф забрасывали Данис Зарипов, Евгений Дадонов, Михаил Анисин, Михаил Григоренко, Сергей Мозякин и Джастин Азеведо.
Кстати, Зернов, уже выигрывавший Кубок Гагарина с «Авангардом», оказался одним из трех хоккеистов, взявших с «Металлургом» второй трофей в карьере. В 2017 году чемпионами в составе СКА становились Егор Яковлев и Архип Неколенко.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2