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Сегодня, 11:00

Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов

Тренер Разин привел «Металлург» к чемпионству в первый год работы в клубе
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этапы эволюции тренера-чемпиона.

Поменялся, но не сильно

Андрей Разин практически идеальный пример тренера, который поднялся наверх на том самом тренерском лифте с самого низа. Он за копейки возился детьми в школе ЦСКА, откуда его выгнали из-за конфликта с внуком известной спортивной чиновницы Ольги Смородской. Работал со сборной ЦФО на первенстве округов. Постигал другую культуру, работая с детьми в словацкой «Нитре». Добирался до финала Кубка Петрова и становился лучшим тренером ВХЛ. И долго шел к своему шансу поработать с топ-клубом, завоевывая авторитет и подтверждая его результатами в середняках. Кажется, не хватает в его послужном списке только опыта с командой МХЛ.

Андрей Разин в&nbsp;чемпионской раздевалке. «Если бы я не верил, что выиграю Кубок Гагарина, зачем работать?» Интервью Разина после чемпионства

Тем не менее путь к мечте у уроженца Тольятти получился честным и поступательным. С его сложным характером рассчитывать на влиятельных покровителей, которым зачастую нужны удобные и покладистые тренеры, не приходилось — свою состоятельность ему пришлось доказывать исключительно через грамотную работу. И каким бы жестким, упрямым и деспотичным Разин ни казался в начале своей карьеры, работая в «Ижстали» и «Автомобилисте», по ходу нее он серьезно изменился — как с точки зрения коммуникации с хоккеистами и методов работы с ними, так и с точки зрения тактического рисунка.

В последние пару-тройку лет он и сам любил говорить в интервью, что многое переосмыслил, стал менее импульсивным и теперь кардинально отличается от того человека, который воспитывал игроков в Екатеринбурге розовыми майками и до крови с голым торсом дрался с тренером соперника в вышке.

Все эти слова во многом выглядели самовнушением. Пусть теперь его не обвиняют на всю страну в тирании и самодурстве люди, не сумевшие заиграть под его руководством, но глобально Разин не стал менее эмоциональным. Просто теперь праведный гнев он периодически вымещает не на собственных игроках, а на судьях и некоторых журналистах. В меланхолика вроде Игоря Никитина он точно не превратился.

Как бы то ни было, говорить о трансформации Разина-человека, не находясь в его раздевалке, невероятно сложно. Отдельные детали портрета можно составить по рассказам игроков и других подчиненных, но полную и реальную картину они не дадут. А вот Разин-тренер по ходу своего пути к Кубку Гагарина наверняка изменился.

Андрей Разин с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариативная тактика

Одна из главных проблем российских тренеров — исключительная твердолобость. Самое интересное, что подвержены этой болезни и адепты строгих оборонительных систем вроде Анвара Гатиятулина, и художники-анархисты вроде Игоря Ларионова. Иногда кажется, что над многими специалистами стоит невидимая сущность и бьет их по голове березовой дубиной при малейшей попытке отойти от многолетних принципов, которые зачастую давали результат и приносили победы. «Играешь в креативный хоккей и проповедуешь короткий пас? Значит, не имеешь права периодически упрощать рисунок, переходить на длинные передачи, забросы и откатываться в средней зоне».

Некоторые симптомы подобной консервативности в определенные моменты прослеживались и у Разина. В октябре 2022-го, когда «Северсталь» повалилась в октябре и проиграла восемь из девяти матчей, он уверял меня на пресс-конференции в Новосибирске, что его команда «не вбрасывает шайбу, не откатывается и не строит заборы на своей синей линии». Только этот плей-офф показал, что в ключевых и стрессовых ситуациях он всегда имел действенный план Б и был гибким.

Андрей Разин отмечает победу в&nbsp;Кубке Гагарина. Революция Разина. «Магнитка» показала пример остальным

Еще в серии с «Автомобилистом» бросалось в глаза, как прагматично привычно активная и созидательная «Магнитка» терпела и играла по счету, чуть сбавляя скорости и выстраивая труднопроходимые «1-3-1» в средней зоне, а также классно чередовала откровенный откат с дозированным активным прессингом в зоне соперника. Подобную картину можно было наблюдать в финале, где «сталевары» создали большие проблемы «Локомотиву» при прохождении красной линии.

Периодически упрощалось и большинство, которое откровенно не впечатляло этой весной. «Не идет розыгрыш до верного? Окей, переходим на шьющие броски Пресса от синей линии и создаем трафик на пятаке». В регулярке же для 50-летнего коуча было в порядке вещей поменять раскат от собственных ворот при наличии сложностей с началом атаки. Главный вывод прост и понятен — нынешний «Металлург» точно не был командой, которая из раза в раз наступала на старые грабли и билась головой в одну точку.

Стали ли принципиально менее «играющими» в наших глазах уральцы, включая в нужный момент режим «от сохи»? Едва ли. Как и прошлогоднюю «Северсталь», мы запомним чемпионскую «Магнитку» Разина одной из самых креативных и созидательных команд лиги, которая сумела по скорости превзойти «сверхлюдей» из Ярославля. При этом игроки «Магнитки» со своей великолепной физподготовкой не напоминали бездушных гончих, бравших исключительно движением. Ее сила в том, что эта самая скорость прекрасно сочетается с большим количеством нестандартных ходов, хорошей культурой паса и не бьет по игровому мышлению мастеровитых парней. Оттого и Канцеров с Юровым и Гребенкиным у Разина выглядят куда более раскрепощенными, чем технически не менее интересный Бут у Никитина.

Этот сезон для «Металлурга» называли перестроечным. Проводы на пенсию Василия Кошечкина, уход Лайпсика, Голдобина, Майе и Чибисова, резкое омоложение и ставка на парней, которые еще вчера играли в МХЛ, дорогостоящая ошибка с не заигравшим на Урале Ди, адаптация игроков к собственным специфичным требованиям и манере общения, два тренера-дебютанта в штабе — причин для того, чтобы не верить в Разина прошлой осенью, было предостаточно. Оступись он даже на более ранней стадии, и единоличный патрон клуба Виктор Рашников наверняка дал бы ему время на доведение команды до статуса железобетонного претендента на чемпионство.

Однако Разину еще один год не понадобился. Он взял и с ходу разорвал избитый шаблон о том, что чемпионская команда строится как минимум три сезона и держится исключительно на ветеранах с кучей шишек. Тем ценнее его Кубок Гагарина. Впрочем, спасибо некоторые коллеги из топ-клубов ему не скажут — этим чемпионством он показал менеджерам, что свое можно брать «здесь и сейчас» даже с таким молодым составом.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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Революция Разина. «Магнитка» показала пример остальным
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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