Этапы эволюции тренера-чемпиона.

Поменялся, но не сильно

Андрей Разин практически идеальный пример тренера, который поднялся наверх на том самом тренерском лифте с самого низа. Он за копейки возился детьми в школе ЦСКА, откуда его выгнали из-за конфликта с внуком известной спортивной чиновницы Ольги Смородской. Работал со сборной ЦФО на первенстве округов. Постигал другую культуру, работая с детьми в словацкой «Нитре». Добирался до финала Кубка Петрова и становился лучшим тренером ВХЛ. И долго шел к своему шансу поработать с топ-клубом, завоевывая авторитет и подтверждая его результатами в середняках. Кажется, не хватает в его послужном списке только опыта с командой МХЛ.

Тем не менее путь к мечте у уроженца Тольятти получился честным и поступательным. С его сложным характером рассчитывать на влиятельных покровителей, которым зачастую нужны удобные и покладистые тренеры, не приходилось — свою состоятельность ему пришлось доказывать исключительно через грамотную работу. И каким бы жестким, упрямым и деспотичным Разин ни казался в начале своей карьеры, работая в «Ижстали» и «Автомобилисте», по ходу нее он серьезно изменился — как с точки зрения коммуникации с хоккеистами и методов работы с ними, так и с точки зрения тактического рисунка.

В последние пару-тройку лет он и сам любил говорить в интервью, что многое переосмыслил, стал менее импульсивным и теперь кардинально отличается от того человека, который воспитывал игроков в Екатеринбурге розовыми майками и до крови с голым торсом дрался с тренером соперника в вышке.

Все эти слова во многом выглядели самовнушением. Пусть теперь его не обвиняют на всю страну в тирании и самодурстве люди, не сумевшие заиграть под его руководством, но глобально Разин не стал менее эмоциональным. Просто теперь праведный гнев он периодически вымещает не на собственных игроках, а на судьях и некоторых журналистах. В меланхолика вроде Игоря Никитина он точно не превратился.

Как бы то ни было, говорить о трансформации Разина-человека, не находясь в его раздевалке, невероятно сложно. Отдельные детали портрета можно составить по рассказам игроков и других подчиненных, но полную и реальную картину они не дадут. А вот Разин-тренер по ходу своего пути к Кубку Гагарина наверняка изменился.

Андрей Разин с Кубком Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариативная тактика

Одна из главных проблем российских тренеров — исключительная твердолобость. Самое интересное, что подвержены этой болезни и адепты строгих оборонительных систем вроде Анвара Гатиятулина, и художники-анархисты вроде Игоря Ларионова. Иногда кажется, что над многими специалистами стоит невидимая сущность и бьет их по голове березовой дубиной при малейшей попытке отойти от многолетних принципов, которые зачастую давали результат и приносили победы. «Играешь в креативный хоккей и проповедуешь короткий пас? Значит, не имеешь права периодически упрощать рисунок, переходить на длинные передачи, забросы и откатываться в средней зоне».

Некоторые симптомы подобной консервативности в определенные моменты прослеживались и у Разина. В октябре 2022-го, когда «Северсталь» повалилась в октябре и проиграла восемь из девяти матчей, он уверял меня на пресс-конференции в Новосибирске, что его команда «не вбрасывает шайбу, не откатывается и не строит заборы на своей синей линии». Только этот плей-офф показал, что в ключевых и стрессовых ситуациях он всегда имел действенный план Б и был гибким.

Еще в серии с «Автомобилистом» бросалось в глаза, как прагматично привычно активная и созидательная «Магнитка» терпела и играла по счету, чуть сбавляя скорости и выстраивая труднопроходимые «1-3-1» в средней зоне, а также классно чередовала откровенный откат с дозированным активным прессингом в зоне соперника. Подобную картину можно было наблюдать в финале, где «сталевары» создали большие проблемы «Локомотиву» при прохождении красной линии.

Периодически упрощалось и большинство, которое откровенно не впечатляло этой весной. «Не идет розыгрыш до верного? Окей, переходим на шьющие броски Пресса от синей линии и создаем трафик на пятаке». В регулярке же для 50-летнего коуча было в порядке вещей поменять раскат от собственных ворот при наличии сложностей с началом атаки. Главный вывод прост и понятен — нынешний «Металлург» точно не был командой, которая из раза в раз наступала на старые грабли и билась головой в одну точку.

Стали ли принципиально менее «играющими» в наших глазах уральцы, включая в нужный момент режим «от сохи»? Едва ли. Как и прошлогоднюю «Северсталь», мы запомним чемпионскую «Магнитку» Разина одной из самых креативных и созидательных команд лиги, которая сумела по скорости превзойти «сверхлюдей» из Ярославля. При этом игроки «Магнитки» со своей великолепной физподготовкой не напоминали бездушных гончих, бравших исключительно движением. Ее сила в том, что эта самая скорость прекрасно сочетается с большим количеством нестандартных ходов, хорошей культурой паса и не бьет по игровому мышлению мастеровитых парней. Оттого и Канцеров с Юровым и Гребенкиным у Разина выглядят куда более раскрепощенными, чем технически не менее интересный Бут у Никитина.

Этот сезон для «Металлурга» называли перестроечным. Проводы на пенсию Василия Кошечкина, уход Лайпсика, Голдобина, Майе и Чибисова, резкое омоложение и ставка на парней, которые еще вчера играли в МХЛ, дорогостоящая ошибка с не заигравшим на Урале Ди, адаптация игроков к собственным специфичным требованиям и манере общения, два тренера-дебютанта в штабе — причин для того, чтобы не верить в Разина прошлой осенью, было предостаточно. Оступись он даже на более ранней стадии, и единоличный патрон клуба Виктор Рашников наверняка дал бы ему время на доведение команды до статуса железобетонного претендента на чемпионство.

Однако Разину еще один год не понадобился. Он взял и с ходу разорвал избитый шаблон о том, что чемпионская команда строится как минимум три сезона и держится исключительно на ветеранах с кучей шишек. Тем ценнее его Кубок Гагарина. Впрочем, спасибо некоторые коллеги из топ-клубов ему не скажут — этим чемпионством он показал менеджерам, что свое можно брать «здесь и сейчас» даже с таким молодым составом.