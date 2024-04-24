«Магнитка» — чемпион! Третий Кубок Гагарина в истории
КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Лихачев — 1 (Тесанов, Гернат), 8:33 — 1:0. Зернов — 12 (Минулин, Силантьев), 39:22 — 1:1. Вовченко — 3 (бол., Петунин, Гераськин), 51:10 — 1:2.
Вратари: Исаев (57:01 — 57:16, 58:14) — Набоков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (8+9+11) — 30 (7+15+8).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
24 апреля. Ярославль. «Арена-2000». 7846 зрителей.
Счет в серии: 0-4
Слова главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина после второго матча финальной серии против «Магнитки» звучали грубо. Его спросили на пресс-конференции, нет ли у тренера желания после одного гола в двух матчах против магнитогорцев использовать в атаке свежие силы. «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии? Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, «Авангардом», «Трактором». Почему мы сейчас должны от них отвернуться и поставить на зеро?» — ответил Никитин.
Не думаю, что смысл этих слов был в том, чтобы показать, что Лихачев — это зеро, скорее аналогия была образной. Но за талантливого нападающего было немного обидно. В регулярном чемпионате он стал третьим бомбардиром ярославцев и был одним из тех, кто придавал красок довольно серой игре команды. Но ближе к плей-офф Лихачев осел в запасе.
Интересно, что по сравнению с прошлым сезоном в «Амуре» Лихачев стал играть почти на пять минут за матч меньше, а средняя результативность игрока возросла. Когда отступать было уже некуда, Никитин все-таки поставил на зеро. И не прогадал! Тесанов рванул за ворот соперника и сделал передачу на пятак, откуда накативший Лихачев отправил шайбу в сетку.
Особый настрой «Локомотива» явно бросался в глаза. Гребенкин привычно рвался на пятак, но там его сминали и закатывали в лед. Перед овертаймом третьего матча дерзкий нападающий магнитогорцев провоцировал вратаря «Локо» Даниила Исаева, и это сработало. Кажется, что перед четвертой игрой ярославцы получили от тренеров установку — не пускать соперника к воротам и Исаеву любой ценой.
Но во втором периоде хозяева снова перешли к своей излюбленной игре — ведя в счете, ярославцы слишком прижались к своим воротам. Исаев пару раз вытащил свою команду, но в концовке был бессилен — Денис Зернов забросил 12-ю шайбу в плей-офф и укрепил свое преимущество в списке лучших снайперов Кубка Гагарина.
Героем в итоге стал игрок, который в первой половине этого сезона не вписался в новую «Северсталь» Андрея Козырева и был обменян на молодого Квочко. Даниил Вовченко мощнейшим броском в большинстве просто прошил Исаева.
Ярославцы устроили штурм, заменив вратаря на шестого полевого игрока задолго до конца третьего периода, но ничего не помогло. И с сиреной на площадку полетели, выбрасывая на ходу краги и клюшки, игроки «Металлурга». Андрей Разин поочередно поздравлял, обнимая, своих парней. Плакал Артур Каюмов. У «Локомотива» был отличный шанс выиграть первый Кубок Гагарина для Ярославля. Но в историю вошла «Магнитка», взявшая третий трофей в истории и сравнявшаяся по этому показателю с ЦСКА и «Ак Барсом».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2