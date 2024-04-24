Рекорды посещаемости, сенсации в Кубке Гагарина и беспомощный ЦСКА. Главные сюжеты сезона КХЛ

Этот турнир надолго останется в памяти.

Сезон FONBET Чемпионат КХЛ официально завершен! Магнитогорский «Металлург» разгромил в финале Кубка Гагарина «Локомотив» (4-0) и в третий раз в истории выиграл главный трофей отечественного хоккея.

Говорим турниру: «До свидания!» и вспоминаем самые яркие эпизоды последних восьми месяцев.

«Металлург» празднует победу над «Локомотивом». Фото Официальный сайт «Металлурга»

Неожиданно слабый ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и лучшая команда последних двух лет откровенно провалила сезон-2023/24. В регулярном чемпионате ЦСКА финишировал только 13-м, а на «Западе» занял лишь шестое место. Половина из 68 матчей завершилась для армейцев поражениями, 26 из них — в основное время. Для сравнения: в предыдущем сезоне команда Федорова суммарно проиграла 25 раз.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

Почему ЦСКА был не похож на себя прежнего? Сразу несколько причин. Главные: отсутствие стабильности и пошатнувшаяся психология. Среди прочих: слабая игра в меньшинстве, неудачные действия в большинстве и не вышедшие на свой высокий уровень лидеры. Неудивительно, что такой набор сказался уже в стартовом раунде плей-офф: несмотря на поражение в первом матче и отставание во втором, ярославский «Локомотив» весьма уверенно расправился с действующим на тот момент чемпионом.

ХК «Локомотив». Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

Заметным действующим лицом противостояния между ярославцами и москвичами стал нападающий «Локо» Максим Шалунов, который в декабре был признан «Героем месяца» FONBET OVERTIME. В течение сезона болельщики выбирали "Героя месяца", а по итогам сезона выберут "Героя года". Каждый победитель голосования был удостоен специальной коллекционной карточки, над которой трудились именитые российские дизайнеры и художники. Для "Героя года" они подготовят специальную карточку из драгоценных металлов.

Стоит отметить, что среди болельщиков, которые совершили ставки в овертаймах в течение целого сезона, были разыграны ценные призы: смартфоны, планшеты, игровые приставки, смарт-часы и многое другое.

Открытие «СКА-Арены»

11 февраля СКА впервые сыграл на льду свежепостроенной «СКА Арены» — самого большого хоккейного стадиона в мире вместимостью 21 500 человек. Армейцы устроили настоящий праздник: разгромили «Сочи» (8:1) и начали серию из четырех домашних побед.

«СКА-Арена». Фото Getty Images

Строительство арены началось еще в 2020 году, при этом изначально площадка должна была принять игры чемпионата мира-2023. Пока новая арена не принесла удачи команде Романа Ротенберга: в плей-офф она проиграла в четырех из шести домашних матчей и выбыла по итогам противостояния с «Автомобилистом».

Стоит отметить, что помимо самих игр «СКА Арена» приняла у себя предновогодний благотворительный проект «Доброфура», который проехал через все российские города КХЛ и собрал на матчах около 22 миллионов рублей. Акция завершилась впечатляющим мишкопадом в Уфе 22 декабря. Послами Добра стали звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы и известные блогеры.

Рекорд посещаемости матчей плей-офф

Кубок Гагарина-2024 оказался самым посещаемым в истории турнира — вживую матчи плей-офф суммарно посмотрело более 750 тысяч зрителей. Таким образом, был побит рекорд, установленный в прошлом году, который составлял 729 876 человек.

Чирлидер на «СКА Арене». Фото Getty Images

Большую роль в достижении успеха сыграло обновление инфраструктуры сразу в нескольких городах: свежие арены появились в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Сразу у четырех команд средняя посещаемость стадионов по сезону превысила 10 000 человек — это СКА, минское «Динамо», «Авангард» и «Сибирь.

Также текущий розыгрыш Кубка Гагарина установил рекорд посещаемости матчей первого раунда — 368 361 зритель.

Кстати, рекорд посещаемости был установлен не только в КХЛ, но и во время FONBET Матча звезд. Игру в Санкт-Петербурге за два дня на новой «СКА-Арене» посетило около 40 000 любителей хоккея. В ней приняли участие звезды российского футбола, а Николаю Голдобину был вручен чек на 700 000 рублей от «ДоброFON».

Триллер Ивана Федотова

Голкипер был самой обсуждаемой хоккейной персоной России на старте сезона, переплюнув даже заокеанских звезд. В июле 2023 года отслуживший в армии Федотов подписал контракт с ЦСКА, но в середине августа был отстранен ИИХФ до января 2024-го. Из-за действовавшего на тот момент соглашения с «Филадельфией» и запрета хоккейных боссов Иван рисковал пропустить половину сезона. Однако армейцы показали, что для них нет авторитетов, — выпустили вратаря на лед в матче открытии КХЛ.

Иван Федотов. Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

Такое дерзкое поведение клуба долго и горячо обсуждалось в медиа, но в итоге Федотов остался в воротах армейцев на весь сезон. Правда, альянс клуба и голкипера нельзя назвать успешным, что подтвердил президент ЦСКА Игорь Есмантович. «Парень с удовольствием вернулся в команду, попробовал перезагрузиться. Попробовал силы с точки зрения опыта, который он приобрел. Не вышло. Не назову это ошибкой. Иван честно отработал, честно отслужил»

По итогам сезона Федотов отправился за океан, где снова наденет футболку «Филадельфии» и станет новым героем соцсетей клуба из Пенсильвании. А ведь в России он мог стать участником различных тематических акций от FONBET. В прошедшем сезоне букмекерская компания устроила Хокквартс в Омске и Уфе, День отца с игроками «Авангарда», Доброматчи в Башкортостане и Ярославле, а также помогала развивать клубные медиа: «Салават Юлаев» при поддержке FONBET запустил ПНХ-шоу с Паниным и Тимкиным, «Авангард» выпускал шоу «Игра началась» в стиле Пилы.

Тренд на атакующий хоккей

Прошедший сезон был потрясающим с точки зрения зрелищности и заряженности многих команд на атаку. К революционному игровому стилю «Торпедо» присоединились сразу три коллектива — «Спартак», «Северсталь» и «Металлург». Они старались действовать максимально быстро, не закапывались в своей зоне и задействовали при развитии атак всех игроков с огромным объемом командного движения.

Помогло ли это? Те же красно-белые превзошли все остальные команды КХЛ по голам (233), «Металлург» и «Северсталь» поразили ворота соперников больше 200 раз, а «Торпедо» немного не добило показатель до двух сотен. Болельщикам такой эксперимент наверняка пришелся по душе.

ХК «Спартак». Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

Что еще покорило их сердца, так это фестиваль FONFEST KHL на территории Дизайн-завода. Приезд Овечкина, выступление ЛАУД, Антохи МС и Кассеты — чемпионат начинался очень ярко.

Море сенсаций в Кубке Гагарина

«Автомобилист» — автор одного из самых шокирующих успехов прошедшего плей-офф. Команда Николая Заварухина в пяти матчах выбила СКА, который считался одним из главных фаворитов турнира. Это поражение стало историческим для команды из Санкт-Петербурга — она не проигрывала во втором раунде с 2014 года.

Невозможно забыть про потрясающее выступление «Трактора», который забрался в плей-офф с шестого места на «Востоке». Челябинцы были одними из аутсайдеров Кубка Гагарина, но в какой-то момент стали чуть ли не лидерами котировок. Чтобы достичь такого прогресса, в первом раунде они выбили «Салават Юлаев», а во втором в четырех встречах одолели лучшую команду регулярки — московское «Динамо». Во второй в истории финал плей-офф «Трактор» не пустил «Локомотив», который всухую выиграл серию.

Если бы результат полуфинала был другим, челябинцы стали бы участниками акции для болельщиков «Волна поддержки». На специальном сайте они могли оставить мотивирующий девиз или послание для команды или игрока. Самые оригинальные и добрые лозунги были выведены на куб арены, а еще плакаты можно было получить возле стадионов. Все авторы «Волн» участвовали в розыгрыше брендированных клюшек, шайб и других призов. А в городах, принимавших финал, прошли квесты о достопримечательностях, где можно было выиграть билеты на решающие матчи.