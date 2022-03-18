Что это было? «Авангард» имел неприличное преимущество и унизил «Металлург»

Омичи одержали сокрушительную победу в первой игре серии против магнитогорцев (8:1).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:8 (0:4, 1:3, 0:1)

Голы: Телегин — 3 (бол., Якупов, Цегларик), 1:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (Цегларик, Прохоркин), 5:02 — 0:2. Якупов — 1 (бол., Береглазов, Цегларик), 12:13 — 0:3. Прохоркин — 3 (Сошников, Сведберг), 15:00 — 0:4. Лайпсик — 2 (бол., Чибисов, Яковлев), 22:53 — 1:4. Семенов — 2 (Брюквин), 23:59 — 1:5. Шарипзянов — 2 (Цегларик, Семенов), 32:48 — 1:6. Прохоркин — 4 (Сошников, Сведберг), 38:48 — 1:7. Давыдов — 1 (Сошников, Якупов), 45:11 — 1:8.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 15:00) — Грубец (Демченко, 51:14).

Штраф: 33 — 12.

Броски: 19 (4+2+13) — 37 (13+11+13).

Судьи: Белов, Беляев.

18 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

Счет в серии: 0-1.

Грубый фол на 11-й секунде

Начало матча получилось шокирующим, как и весь стартовый период, который закончился для «Магнитки» полным провалом, и встреча в целом. Уже в первой смене хозяева под внимательным взглядом главного тренера Ильи Воробьева попытались сделать то, что называется домашней работой. Однако канадский нападающий Карри за содеянное заслуживает «кола» и пересдачи. Он на 11-й секунде игры перешел допустимую грань и на красной линии жесточайшим образом атаковал уже избавившегося от шайбы защитника «Авангарда» Шарипзянова, попав ему плечом в голову со слепой стороны. Арбитры на всякий случай посмотрели видео и только потом выписали нарушителю очевидные «5+20».

После отъезда на родину по ходу первого раунда финских защитников Каски и Покки оборонительная линия «Ястребов» значительно ослабла и на оставшихся в строю игроков выпала колоссальная нагрузка. Вдобавок ко всему нет ясности, сможет ли скоро вернуться в строй травмированный Готовец.

В ближайшее время Боб Хартли обречен задействовать всего пять защитников, поскольку молодой Давыдов не готов стабильно действовать на таком уровне. Он попадает в заявку, но на льду появится в исключительных случаях.

Шарипзянов в последних матчах проводил на площадке в среднем по полчаса, и его потеря для команды стала бы критичной. Но на счастье Боба Хартли, Балашихи и Омска для защитника все обошлось.

К этому моменту гости уже вели в счете, причем забил игрок, которого никак нельзя назвать специалистом по большинству — Телегин классно сработал на чужом пятачке.

«Магнитка» расклеилась после первого периода

«Авангард» без видимого напряжения наказывал внезапно расклеившегося соперника за ошибки. Если бы Карри знал, к чему приведет его грубость, то вышел бы на свою первую смену более спокойным. После его удаления «Магнитка» потухла, полностью растеряв эмоции и настрой. Пришедший в себя Шарипзянов, обычно забивающий по праздникам, в формате «четыре на четыре» успел первым к отскочившей от Кошечкина шайбе после броска Прохоркина.

Воробьев не прочувствовал всю опасность ситуации — не стал брать напрашивавшийся таймаут или менять вратаря. «Авангард» давил на газ как в последний раз и безжалостно добивал потерявшего ориентацию в пространстве оппонента. Классный силовой прием, попытка агрессивно полезть на чужой пятачок, желание спровоцировать кого-то из игроков гостей на драку — методов для того, чтобы встряхнуть команду и завести загрустившие трибуны, имеется достаточно. Однако ничем из этой обязательной программы «Металлург» не сумел воспользоваться.

Прохоркин, которого перед началом сезона «Магнитка» обменяла на Зернова, нарисовал роскошный гол — убрал хитрым движением защитника Хульстрема и бросил в верхний угол. Кошечкин уступил место Налимову, но говорить о переломе в игре уже не приходилось.

«Металлурга» хватило на красивый розыгрыш большинства, который завершился шайбой Лайпсика. Этот эпизод стал для уральцев редким проблеском надежды, который быстро погас. Доминирование «Авангарда» местами выглядело неприлично огромным для важного матча плей-офф.

Год назад «Магнитка» на такой же стадии расправилась с «Ястребами» в четвертой игре (7:1) и сравняла счет в серии, но потом проиграла два матча с общим счетом (1:9) и вылетела из плей-офф. Напоминание о событиях прошлой весны необходимо для того, чтобы не поддаваться сейчас первому впечатлению.

От Воробьева и его команды ждали гораздо больше. Найти внятное объяснение случившейся катастрофе еще сложнее, чем остановить разбушевавшийся «Авангард». Можно только списать неудачу на неправильное расположение планет — в пятницу наблюдалось первое весеннее полнолуние.