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Серия с чемпионом — вызов для Воробьева. Он поменял стиль и должен отомстить канадскому тренеру «Авангарда»

18 марта «Металлург» примет «Авангард» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Воробьев.
Фото ХК «Металлург»
Боб Харли с хоккеистами «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
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Чем удивит «Металлург» в этом плей-офф?

На открытой тренировке перед серией с «Авангардом» спросил главного тренера «Металлурга» Илью Воробьева: велика ли мотивация обыграть в полуфинале «Востока» именно Боба Хартли? Ведь год назад его команда отправила «Магнитку» в отпуск. Поражение получилось болезненным и безыдейным. Решающие матчи, в том числе шестой на уральском льду, «Авангард» выиграл с запасом, обесточив нападение соперника. На вопрос о мотивации Воробьев ответил дежурными фразами. Мол, надо выигрывать серию, а не у Хартли. Зато отметил принципиальность встречи с «Авангардом» в плей-офф — и это важная деталь.

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Нас ждет вторая кубковая дуэль Воробьева и Хартли. Канадский тренер работает по старым конспектам и не отклоняется от приносящего результат стиля. Системного, прямолинейного, с большим объемом катания, давлением и самоотверженной игрой в обороне. Со зрелищностью и творчеством хоккей «Авангарда» не соотносится, но плей-офф — это время, когда результат важнее процесса. «Ястребы» за год не стали сильнее, а равноценно заменить покинувших команду Ковальчука, Буше, Костина, Хохлачева и Чинахова не получилось. Команда окрепла, прибавила в габаритах, но опций в атаке меньше, чем в прошлом плей-офф.

Боб Харли с хоккеистами «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Боб Харли с хоккеистами «Авангарда».
ХК «Авангард»

«Магнитка» за год изменилась в лучшую сторону. Летом клуб гиперактивно работал над составом. Расторг лидеров прошлого сезона (Плотникова и Бека), обменял топ-центра (Прохоркина на Зернова), выписывал оффершиты (правда, безуспешные) и пригласил десять новичков. На бумаге селекция спортивного директора уральцев Сергея Гомоляко не внушала веры в светлое кубковое будущее. На деле «Металлург» превратился в одну из самых смотрибельных команд лиги, выиграл регулярку и воплотил в жизнь концепцию ударного топ-9. О которой летом говорил Илья Воробьев. Тренер избавил команду от зависимости от двух-трех лидеров. Долгие годы «Магнитка» выигрывала по принципу «Мозякин и компания забьют, а остальные звенья не пропустят». Сейчас результат в атаке обеспечивают три звена.

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Серия с «Авангардом» — не только шанс для Ильи Воробьева ответить за прошлый плей-офф. Тренеру важно доказать, что его новый стиль, к которому «Магнитка» перешла с этой регулярки, эффективен в кубковых матчах. «Сталевары» прибавили в скорости и легкости, их атаки размашистые и подвижные. Органичное сочетание эффективности с эффектностью в регулярке — это круто, но сработает ли план Ильи Петровича в плей-офф против структурного «Авангарда»? Без правильных выводов из прошлогодней неудачи «Металлург» легко обесценит успехи первого этапа чемпионата.

«Когда в плей-офф я посмотрел на Сергея Толчинского, понял, что надо быть быстрее и юрче других», — объяснял переход к новой концепции наставник «Магнитки» в интервью «СЭ». Слова Ильи Воробьева наводят на мысль, что прошлая серия с «Авангардом» позволила взглянуть на хоккей по-новому. Осмысленные изменения и самоанализ помогают тренеру развиваться. Эффект в регулярке заметен, теперь дело за плей-офф. «Металлург» заходит во второй раунд как фаворит серии с действующим чемпионом — но проблем хватает у обеих команд.

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Противостояние с «ястребами» — важный этап для Ильи Воробьева с точки зрения дальнейшей работы в «Металлурге». Вылет второй год подряд в полуфинале конференции заставит задуматься о переменах в тренерском штабе. Илья Петрович после возвращения в Магнитогорск из системы «СКА — сборная» идет по нарастающей. Плей-офф-2020 уральцы закончили в первом раунде, отдав серию «Барысу». Год назад вылетели во втором круге от «Авангарда». Новое поражение от омичей станет тупиком для Воробьева. Он изменил стиль, пересобрал команду, пригласил новых помощников, но прежний (и неудовлетворительный) результат будет означать, что тренер тормозит развитие клуба и обоим звеньям цепочки требуется перезагрузка.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
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5. Сал. Юлаев - Сибирь
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4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
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