Вспоминаем матч «Ак Барса» и «Трактора».

Предлагаем вернуться на 10 лет назад — в 2012 год. Первый триумф московского «Динамо» с Олегом Знарком, вытащившим финальную серию у «Авангарда» с 1-3. Но речь пойдет совсем не про них. В обычном матче плей-офф, пусть и очень напряженном, как и подобает кубковой встрече, произошел уникальный случай.

В конце второго периода будущий трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко столкнулся с защитником Александром Шининым. Он упал и стал корчиться от боли, Терещенко удалили до конца игры.

Едва казанцы начали отбывать пятиминутный штраф, как случился еще один фол. «Царь-Пушка» Денис Куляш, ныне разрывающий румынский чемпионат, врезался у борта в чешского легионера челябинцев Яна Булиса, после чего тот ушел в раздевалку. Решение для судей было сложным, видеопросмотрами на предмет определения большого штрафа еще не пахло, и Куляш отправился в раздевалку. Для начала, как водится, вспомнив все нецензурные слова про судей, которые знал на тот момент.

Счет в серии был 2-0 в пользу «Трактора». «Ак Барс» у себя дома, на глазах собственных болельщиков остался втроем против пятерых челябинцев. Но это полбеды. Пятиминутный штраф не предполагает возвращение на площадку оштрафованного, так что казанцы продолжили бы играть втроем, несмотря на любое количество голов, забитое в этом большинстве. Как говорят сами хоккеисты, формат «5 на 3» — самое легкое, что может быть в хоккее. Нужно просто пасоваться и разрывать оборону и вратаря. Если у команды есть больше минуты на реализацию такого преимущества, этого времени вполне хватает для взятия ворот! А тут пять, да еще и с «безлимитным тарифом».

И что же? «Трактор» не забил ни одной и ничего не смог толком создать у ворот Петра Веханена! «Ак Барс» выиграл тот матч в овертайме.

Несмотря на победу, главный тренер казанцев Владимир Крикунов остался крайне недоволен судейством:

— Я ничего не могу сказать. Возьмите интернет (тогда интернет еще надо было «брать». — Прим. «СЭ»), посмотрите гол, который мы забили в Челябинске. Сделайте покадровую съемку. Посмотрите удаления сегодняшние. Ничего не могу говорить, судьи есть для этого. Как с этим бороться? Вы (СМИ. — Прим. «СЭ») третья сила у нас. Работайте!

Матч судили опытные арбитры Вячеслав Буланов и Эдуард Одиньш. У Буланова на тот момент было пять «Золотых свистков» и будет еще один в том, четвертом сезоне. У Одиньша — один и будет еще три.

Тем не менее на следующий день лига выпустила релиз, объясняющий действия судей под блистательным со всех точек зрения заголовком «Грубость справедливо наказана».

«Время матча 36:02, удаление Алексея Терещенко. На видеоповторе игрового момента отчетливо видно дополнительное движение коленом в исполнении игрока «Ак Барса» в момент его столкновения с игроком соперника. Департамент судейства подтверждает правильность наложения на Терещенко большого и автоматически дисциплинарного до конца игры штрафа» — это про первый фол.

По второму нарушению объяснение было еще более красивым:

«Время матча 36:32, удаление Дениса Куляша. Департамент судейства информирует о том, что на состоявшемся перед началом плей-офф заседании с участием генеральных менеджеров клубов и главных арбитров были четко определены подходы к игровым моментам данного типа. Руководителям клубов и судьям было разъяснено, что в случае если игрок, против которого проводится силовой прием, находится спиной к сопернику или начинает разворачиваться, хоккеист, наносящий удар, обязан по возможности постараться минимизировать риск нанесения ему травмы. В рассмотренной ситуации Денис Куляш не предпринял попытку сделать свой прием менее разрушительным для здоровья нападающего «Трактора» Яна Булиса. В этой связи департамент признает действия арбитров, наложивших на защитника «Ак Барса» большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, правильным».

В общем, Куляш, хоть и был обязан, но очень плохо постарался нанести менее разрушительный для здоровья Булиса прием. Судьи оказались правы.

«Трактор» ту серию выиграл, но уступил в финале конференции омичам. Через год челябинцы усилились и вышли в финал, где проиграли все тому же чемпионскому «Динамо». Владимир Крикунов не задержался на посту главного тренера «Ак Барса».

Было это в те времена, когда формат HD еще не дошел до Казани, ледовая площадка по размеру еще была близка к аэродрому. Данис Зарипов был настолько в порядке, что в одиночку разрывал оборону соперника, а где-то на лавке просиживал трусы переоцененный казанским менеджментом молодой Артемий Панарин, вышедший в том матче всего на одну смену, длившуюся целых 49 секунд. Переходящих в вечность.