Вместо борьбы — унизительный разгром. Похоже, один из финалистов Кубка Гагарина определен
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6.
Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
9 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 3-1.
Седлак вернулся с «минус 3»
Челябинск встретил финал «Востока» аншлагом. На арене «Трактор» солд-аут — билеты раскупили за считаные минуты со старта продаж. Внушительный десант фанатов приехал из Магнитогорска. Между городами всего 300 километров. Пять часов в пути. Суббота располагает к поездке и поддержке любимой команды на выезде. Челябинским болельщикам добавила оптимизма новость о возвращении в состав Лукаша Седлака. Системообразующий легионер «Трактора» дебютировал в серии с «Магниткой», восстановившись после грубого удара Григория Панина из «Салавата».
«Трактор» с Седлаком и без него — две разные команды. Анвар Гатиятулин перестроил сочетания, но равноценно заменить Лукаша за счет перестановок в тройках невозможно. Сегодня челябинцы откатились к базовым настройкам: Седлак вышел в центре второго звена с Тертышным и Гикой, а Калинин, Бывальцев и Кравцов образовали номинальную ведущую тройку черно-белых. У «Металлурга» ресурсов для ротации немного. Три основных защитника — Минулин, Пашнин и Маклюков — по-прежнему не готовы зайти в серию. Свежести нижним звеньям добавил форвард-энерджайзер Егор Коробкин, заменивший Павла Акользина.
В третьем матче челябинцы затянули соперника в непривычный «Магнитке» хоккей. Вязкий, тягучий и нерасполагающий к созданию остроты у чужих ворот. При этом «Металлург» не отклонился от плана, продолжал нагружать работой Романа Вилла — и в третьем периоде чешский голкипер дрогнул. «Трактор» рано перешел на удержание счета и был наказан за пассивность. Четвертый матч челябинцы начали активнее и злее. Солировала тройка Седлака. Убегал один на один с Кошечкиным Виталий Кравцов, но голкипера «Металлурга» выручила штанга.
«Металлург» прижимался к воротам, отдал сопернику контроль над шайбой, но при возможности ловил «Трактор» на контратаках. Одна из них завершилась первым голом от Дениса Зернова. Седлак потерял шайбу в средней зоне, а Никонцев и Карпов вывели партнера на идеальную позицию.
Как только «Металлург» включил более активный прессинг, у «Трактора» возникли проблемы с началом и развитием атак. Челябинцы теряли шайбу в насыщенной средней зоне. Две позиционные ошибки хозяев стоили им двух пропущенных голов. Николай Голдобин и Брендан Лайпсик реализовали моменты из ничего и создали приличный задел. Как же иронично, что во всех ситуациях на льду находился Лукаш Седлак! Чешский форвард за 20 минут насобирал «минус 3» в статистику.
Потрясающая реализация «Металлурга»
Анвар Гатиятулин оставил в воротах Романа Вилла, пропустившего три гола из семи бросков в первом периоде, и отказался от перестановок в звеньях. После перерыва не изменилось и содержание игры. «Трактор» чаще владел шайбой и доводил ее до Кошечкина. Пытался играть первым номером, но компактная оборона «Металлурга» нейтрализовала все, что создали хозяева.
Не сработало хваленое челябинское большинство, которое усилил выжигающий пятак Седлак: за две минуты розыгрыша черно-белые лишь однажды бросили в створ. Ровно столько же раз довел шайбу до Вилла «Металлург» за 15 минут второго периода. Зато попытку в большинстве гости не упустили. Очередная контратака завершилась шикарным, но не совсем логичным для формата «пять на четыре» голом Филиппа Майе.
За два периода «Трактор» перебросал «Металлург» (20-9), но гости сообразили четыре гола с девяти бросков. По некоторым из них к Роману Виллу есть небезосновательные претензии. Чех пропускал с прямых бросков со входа в зону. Вероятно, замена Вилла на скучающего на лавке Эмиля Гарипова могла взбодрить команду, но Анвар Гатиятулин продолжил верить в основного вратаря, который вчистую проиграл дуэль опытному Кошечкину. Чтобы партнеры не расслаблялись в середине третьего периода, Василий заработал меньшинство, неудачно поймав шайбу за воротами. Магнитогорцы отбились, а спустя пару минут Лайпсик добил деморализованный «Трактор» шестым голом.
Замена Кошечкина на Ивана Налимова — логичный шаг Ильи Воробьева в конце матча. Василию не помешает каждая минута отдыха. Спастись за семь минут «Трактор» не смог бы ни при каких обстоятельствах. Получил игровое время молодой Данила Юров. А челябинская арена начала пустеть после шестой шайбы «сталеваров». «Металлург» одержал самую крупную победу над «Трактором» в гостях — но куда важнее, с каким доминированием и запасом прочности это удалось магнитогорцам. Настоящий кошмар на челябинской улице.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6