«Магнитка» забивала «Трактору» после каждого третьего броска в створ и ведет в серии 3-1.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6.

Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

9 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 3-1.

Седлак вернулся с «минус 3»

Челябинск встретил финал «Востока» аншлагом. На арене «Трактор» солд-аут — билеты раскупили за считаные минуты со старта продаж. Внушительный десант фанатов приехал из Магнитогорска. Между городами всего 300 километров. Пять часов в пути. Суббота располагает к поездке и поддержке любимой команды на выезде. Челябинским болельщикам добавила оптимизма новость о возвращении в состав Лукаша Седлака. Системообразующий легионер «Трактора» дебютировал в серии с «Магниткой», восстановившись после грубого удара Григория Панина из «Салавата».

«Трактор» с Седлаком и без него — две разные команды. Анвар Гатиятулин перестроил сочетания, но равноценно заменить Лукаша за счет перестановок в тройках невозможно. Сегодня челябинцы откатились к базовым настройкам: Седлак вышел в центре второго звена с Тертышным и Гикой, а Калинин, Бывальцев и Кравцов образовали номинальную ведущую тройку черно-белых. У «Металлурга» ресурсов для ротации немного. Три основных защитника — Минулин, Пашнин и Маклюков — по-прежнему не готовы зайти в серию. Свежести нижним звеньям добавил форвард-энерджайзер Егор Коробкин, заменивший Павла Акользина.

В третьем матче челябинцы затянули соперника в непривычный «Магнитке» хоккей. Вязкий, тягучий и нерасполагающий к созданию остроты у чужих ворот. При этом «Металлург» не отклонился от плана, продолжал нагружать работой Романа Вилла — и в третьем периоде чешский голкипер дрогнул. «Трактор» рано перешел на удержание счета и был наказан за пассивность. Четвертый матч челябинцы начали активнее и злее. Солировала тройка Седлака. Убегал один на один с Кошечкиным Виталий Кравцов, но голкипера «Металлурга» выручила штанга.

«Металлург» прижимался к воротам, отдал сопернику контроль над шайбой, но при возможности ловил «Трактор» на контратаках. Одна из них завершилась первым голом от Дениса Зернова. Седлак потерял шайбу в средней зоне, а Никонцев и Карпов вывели партнера на идеальную позицию.

Как только «Металлург» включил более активный прессинг, у «Трактора» возникли проблемы с началом и развитием атак. Челябинцы теряли шайбу в насыщенной средней зоне. Две позиционные ошибки хозяев стоили им двух пропущенных голов. Николай Голдобин и Брендан Лайпсик реализовали моменты из ничего и создали приличный задел. Как же иронично, что во всех ситуациях на льду находился Лукаш Седлак! Чешский форвард за 20 минут насобирал «минус 3» в статистику.

Потрясающая реализация «Металлурга»

Анвар Гатиятулин оставил в воротах Романа Вилла, пропустившего три гола из семи бросков в первом периоде, и отказался от перестановок в звеньях. После перерыва не изменилось и содержание игры. «Трактор» чаще владел шайбой и доводил ее до Кошечкина. Пытался играть первым номером, но компактная оборона «Металлурга» нейтрализовала все, что создали хозяева.

Не сработало хваленое челябинское большинство, которое усилил выжигающий пятак Седлак: за две минуты розыгрыша черно-белые лишь однажды бросили в створ. Ровно столько же раз довел шайбу до Вилла «Металлург» за 15 минут второго периода. Зато попытку в большинстве гости не упустили. Очередная контратака завершилась шикарным, но не совсем логичным для формата «пять на четыре» голом Филиппа Майе.

За два периода «Трактор» перебросал «Металлург» (20-9), но гости сообразили четыре гола с девяти бросков. По некоторым из них к Роману Виллу есть небезосновательные претензии. Чех пропускал с прямых бросков со входа в зону. Вероятно, замена Вилла на скучающего на лавке Эмиля Гарипова могла взбодрить команду, но Анвар Гатиятулин продолжил верить в основного вратаря, который вчистую проиграл дуэль опытному Кошечкину. Чтобы партнеры не расслаблялись в середине третьего периода, Василий заработал меньшинство, неудачно поймав шайбу за воротами. Магнитогорцы отбились, а спустя пару минут Лайпсик добил деморализованный «Трактор» шестым голом.

Замена Кошечкина на Ивана Налимова — логичный шаг Ильи Воробьева в конце матча. Василию не помешает каждая минута отдыха. Спастись за семь минут «Трактор» не смог бы ни при каких обстоятельствах. Получил игровое время молодой Данила Юров. А челябинская арена начала пустеть после шестой шайбы «сталеваров». «Металлург» одержал самую крупную победу над «Трактором» в гостях — но куда важнее, с каким доминированием и запасом прочности это удалось магнитогорцам. Настоящий кошмар на челябинской улице.