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Сегодня, 17:55

Вместо борьбы — унизительный разгром. Похоже, один из финалистов Кубка Гагарина определен

«Металлург» в гостях обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии финала «Востока»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
«Магнитка» забивала «Трактору» после каждого третьего броска в створ и ведет в серии 3-1.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6.
Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
9 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 3-1.

Седлак вернулся с «минус 3»

Челябинск встретил финал «Востока» аншлагом. На арене «Трактор» солд-аут — билеты раскупили за считаные минуты со старта продаж. Внушительный десант фанатов приехал из Магнитогорска. Между городами всего 300 километров. Пять часов в пути. Суббота располагает к поездке и поддержке любимой команды на выезде. Челябинским болельщикам добавила оптимизма новость о возвращении в состав Лукаша Седлака. Системообразующий легионер «Трактора» дебютировал в серии с «Магниткой», восстановившись после грубого удара Григория Панина из «Салавата».

«Трактор» с Седлаком и без него — две разные команды. Анвар Гатиятулин перестроил сочетания, но равноценно заменить Лукаша за счет перестановок в тройках невозможно. Сегодня челябинцы откатились к базовым настройкам: Седлак вышел в центре второго звена с Тертышным и Гикой, а Калинин, Бывальцев и Кравцов образовали номинальную ведущую тройку черно-белых. У «Металлурга» ресурсов для ротации немного. Три основных защитника — Минулин, Пашнин и Маклюков — по-прежнему не готовы зайти в серию. Свежести нижним звеньям добавил форвард-энерджайзер Егор Коробкин, заменивший Павла Акользина.

В третьем матче челябинцы затянули соперника в непривычный «Магнитке» хоккей. Вязкий, тягучий и нерасполагающий к созданию остроты у чужих ворот. При этом «Металлург» не отклонился от плана, продолжал нагружать работой Романа Вилла — и в третьем периоде чешский голкипер дрогнул. «Трактор» рано перешел на удержание счета и был наказан за пассивность. Четвертый матч челябинцы начали активнее и злее. Солировала тройка Седлака. Убегал один на один с Кошечкиным Виталий Кравцов, но голкипера «Металлурга» выручила штанга.

«Металлург» прижимался к воротам, отдал сопернику контроль над шайбой, но при возможности ловил «Трактор» на контратаках. Одна из них завершилась первым голом от Дениса Зернова. Седлак потерял шайбу в средней зоне, а Никонцев и Карпов вывели партнера на идеальную позицию.

Как только «Металлург» включил более активный прессинг, у «Трактора» возникли проблемы с началом и развитием атак. Челябинцы теряли шайбу в насыщенной средней зоне. Две позиционные ошибки хозяев стоили им двух пропущенных голов. Николай Голдобин и Брендан Лайпсик реализовали моменты из ничего и создали приличный задел. Как же иронично, что во всех ситуациях на льду находился Лукаш Седлак! Чешский форвард за 20 минут насобирал «минус в статистику.

Потрясающая реализация «Металлурга»

Анвар Гатиятулин оставил в воротах Романа Вилла, пропустившего три гола из семи бросков в первом периоде, и отказался от перестановок в звеньях. После перерыва не изменилось и содержание игры. «Трактор» чаще владел шайбой и доводил ее до Кошечкина. Пытался играть первым номером, но компактная оборона «Металлурга» нейтрализовала все, что создали хозяева.

Не сработало хваленое челябинское большинство, которое усилил выжигающий пятак Седлак: за две минуты розыгрыша черно-белые лишь однажды бросили в створ. Ровно столько же раз довел шайбу до Вилла «Металлург» за 15 минут второго периода. Зато попытку в большинстве гости не упустили. Очередная контратака завершилась шикарным, но не совсем логичным для формата «пять на четыре» голом Филиппа Майе.

За два периода «Трактор» перебросал «Металлург» (20-9), но гости сообразили четыре гола с девяти бросков. По некоторым из них к Роману Виллу есть небезосновательные претензии. Чех пропускал с прямых бросков со входа в зону. Вероятно, замена Вилла на скучающего на лавке Эмиля Гарипова могла взбодрить команду, но Анвар Гатиятулин продолжил верить в основного вратаря, который вчистую проиграл дуэль опытному Кошечкину. Чтобы партнеры не расслаблялись в середине третьего периода, Василий заработал меньшинство, неудачно поймав шайбу за воротами. Магнитогорцы отбились, а спустя пару минут Лайпсик добил деморализованный «Трактор» шестым голом.

Замена Кошечкина на Ивана Налимова — логичный шаг Ильи Воробьева в конце матча. Василию не помешает каждая минута отдыха. Спастись за семь минут «Трактор» не смог бы ни при каких обстоятельствах. Получил игровое время молодой Данила Юров. А челябинская арена начала пустеть после шестой шайбы «сталеваров». «Металлург» одержал самую крупную победу над «Трактором» в гостях — но куда важнее, с каким доминированием и запасом прочности это удалось магнитогорцам. Настоящий кошмар на челябинской улице.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
Кубок Гагарина
3
3
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
3 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
0 - 0
3 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
2 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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12.04
9.04 15:00
Трактор – Металлург
 0 : 6
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