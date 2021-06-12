Главный обмен межсезонья в КХЛ: почему лучший легионер прошлого сезона ушел из «Авангарда»?

Рид Буше переходит в «Локомотив».

На прошлой неделе «СЭ» сообщил о том, что американский нападающий Рид Буше покинет «Авангард» и продолжит карьеру в «Локомотиве». В пятницу ярославский клуб сообщил об этом официально. По нашей информации, «Локомотив» заплатил за трансфер Буше 20 миллионов рублей, а в ближайшее время будет объявлено о подписании с нападающим контракта.

Почему Буше выбрал «Локомотив»?

Ярославцы в это межсезонье лишились двух высокооплачиваемых игроков — Владимир Ткачев (75 миллионов рублей в год) и Теему Пулккинен (55) стали свободными агентами и перешли в «Трактор». Покинул команду и финский защитник Атте Охтамаа (50). «Локомотив» достаточно долго не объявлял о трансферах, а когда начал подписания, ограничился скромными переходами нападающих Сагадеева и Полунина.

Ключевая причина перехода Буше в «Локомотив» — финансовая. «Авангард» из-за жесткого потолка зарплат не смог предложить американскому нападающему те условия, которые он получит в Ярославле. По нашей информации, зарплата Буше составит 75 миллионов рублей в год.

По окончании сезона Буше был настроен на возвращение в Северную Америку, но, как заявил его агент Алеша Пилко, вариантов, устроивших игрока, не оказалось. Вряд ли Буше расстроился из-за этого — сейчас у него отличная возможность заработать. Ведь до приезда в Россию он играл в НХЛ на двусторонних контрактах и в случае отправки в фарм-клуб получал немного. Ну и про налоги не забывайте.

Как это повлияет на «Локомотив»?

После подписания Буше в «Авангард» были опасения, как адаптируется к КХЛ форвард, который никогда не играл в Европе. В итоге Рид даже превзошел ожидания, став самым результативным хоккеистом чемпионской команды. И его переход в «Локомотив» существенно увеличивает шансы ярославцев на успешный сезон.

«Локомотив» потерял в межсезонье двух ведущих центров — Ткачева и Ландера. Переживать стоит только из-за россиянина: швед явно не оправдывал свои 85 миллионов, не набрав ни одного очка в плей-офф за два сезона в Ярославле. Ткачева же посчитали слишком дорогим, но и тут логика есть: в команде на этой позиции есть молодые Красковский, Алексеев и Иванов, которые прогрессируют. Достаточно найти одного легионера-центрфорварда, и вопрос закрыт.

Отметим, что и «Авангард» вышел из ситуации с наименьшими потерями — ключевой игрок обменян в клуб из другой конференции, с которым встретиться можно только в финале Кубка Гагарина.

Кто заменит американца в «Авангарде»?

Четыре легионерские вакансии уже заполнены: у защитника Покки и нападающего Найта были действующие соглашения, вратаря Грубеца подписали вскоре после триумфального сезона, а с защитником Каски договорились недавно. Известна фамилия и последнего иностранца «Авангарда» — им станет словацкий нападающий Петер Цехларик, одно из главных открытий прошедшего чемпионата мира.

Иностранная бригада впечатляет, но в остальном трансферная кампания омского клуба вызывает вопросы. И если оборона, по сути, осталась прежней, то в атаке есть проблемы: «Авангард» покинули Семенов, Чинахов, Костин, Ковальчук, Хохлачев. Замена — Брюквин, Телегин, Шевченко, Косов, Паре, Жарков — выглядит не совсем равноценной. Если все ушедшие хоккеисты, за исключением Костина, были креативными хоккеистами, которые могут создать что-то интересное, то все новички — игроки скорее сдерживающие.