Алексей Волков рассказал о новичках команды.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в первый же год работы в клубе добился исторического успеха — омичи впервые в истории КХЛ выиграли Кубок Гагарина. Триумф обычно усложняет работу руководителей — игроки-победители рассчитывают на повышение зарплаты, а в условиях жесткого потолка зарплат вознаградить всех не удается.

В интервью «СЭ» Волков рассказал о трансферной философии «Авангарда», будущей судьбе Ильи Ковальчука и Клима Костина, новичках команды и отношении к молодым игрокам.

Молодые ребята лучше подходят под стиль «Авангарда»

— Турнир в Сочи для «Авангарда» был особенным, поскольку впервые команда предстала перед публикой в обновленном составе. Вы остались довольны увиденным?

— Турнир вселил оптимизм и показал, что у нас собралась команда правильно настроенных мужиков. Они пришли в «Авангард» со здоровыми амбициями и готовы к решению максимальных задач. Даже в летних играх важно проявлять характер. Это мы увидели. Ребята правильно воспринимают информацию, идущую от тренерского штаба, и хотят интегрироваться в систему игры, которую проповедует Боб Хартли.

— Какие главные проблемы волнуют вас перед сезоном — уход лидеров, кубковое «похмелье», что-то еще?

— Перечисленные вами факторы я для себя определяю как рабочие моменты. Выигрыш титула всегда поднимает планку ожиданий. Они самые высокие, несмотря на изменения. Нам надо сейчас немного времени для того, чтобы новые игроки полностью адаптировались к нашим требованиям как на льду, так и в раздевалке. У меня самого были опасения, что после возвращения из отпуска ребят придется немного приводить в чувство. В голове они могли до сих праздновать. Но этого не потребовалось. Отношение ребят к делу с первого дня самое серьезное. Ни на один процент рабочая этика не просела. Это мнение тренерского штаба.

— Если в игре «Авангарда» начнутся сложности, то паники не возникнет, ведь в некоторых клубах «разборы полетов» начались уже сейчас?

— Задачи остаются максимальными, поэтому брать паузу в начале сезона для отговорок мы не будем. Оценивать всех игроков следует по самой высокой шкале. Задрали планку — ей надо соответствовать. Такое слово, как «спокойствие», отгоняем от себя подальше.

— Могу ли я уже критиковать «Авангард» и вас лично, если две недели с начала чемпионата получатся для команды неудачными?

— Конечно. К критике мы всегда открыты. Я к ней спокойно отношусь, поскольку и в негативных оценках можно найти рациональное зерно. Если нет результата, то критика всегда заслуженна.

— Год назад вы мне говорили, что строите команду, в которой ключевым фактором станет скорость и мастерство. «Авангард» выиграл титул. Зачем отказываться от того, что работает, и делать ставку на мощь и габариты?

— Нас к смене курса подтолкнула ситуация, в которой «Авангард» оказался после чемпионства. Прошлым летом я говорил, что команду нужно омолодить и сделать более скоростной. Все претензии, которые высказывали специалисты год назад, перенеслись и на нынешнее межсезонье. Этим людям кажется, что команда собирается хаотично, и непонятно, на какие позиции берут людей. Попробую объяснить, в чем дело. За нынешним комплектованием стоит идея, с которой мы совместно с тренерским штабом прожили прошлый сезон. Стало понятно, с кем можно работать и кого реально подстроить под систему. Более молодые ребята подходят под наш стиль лучше, чем мастеровитые игроки. Возьмите, к примеру, Сашу Хохлачева. При всем своем мастерстве он не всегда попадал в состав. Мы поняли, что наша успешная модель была выстроена на силовом, скоростном хоккее.

— Сейчас в «Авангарде» много взаимозаменяемых игроков силового плана в третьем-четвертом звеньях. Какой в этом смысл, учитывая то, что Хартли не любит большую ротацию?

— Нам не кажется, что у нас перебор таких игроков. В олимпийский год в чемпионате жесткий график, что чревато травмами. В плей-офф в первом раунде будут спаренные матчи. Это мы тоже держим в уме.

Минувшей весной в кубковых играх Стась и Потапов получали травмы. Вместо них безболезненно выходили Комаров и Каблуков, знавшие свой функционал и делавшие мало кому видимую работу, которая очень ценится в кубковых встречах. Раз мы пошли этим путем, то игроков такого плана в «Авангарде» должно быть достаточно. Мы взяли за основу комплектацию большими, силовыми, характерными ребятами.

— Эта идея исходила от Хартли, были ли споры?

— Нет, она проистекала из ситуации, в которую мы попали. Большинство игроков уже определилось с местом продолжения карьеры, и нам пришлось в силу позднего завершения сезона у «Авангарда» комплектоваться после других. Смотрели на тех, кто был доступен, и сделали выбор в пользу ребят, наибольшим образом подходящих под наш стиль. С Бобом мы общаемся профессионально, а рабочие разногласия бывают у всех. Это совершенно нормально.

— Крылов легко согласился с вашей концепцией построения команды?

— Он всегда находится в курсе происходящего, контролируя все важные процессы в каждодневном режиме. Вектор развития, выбранный нами, с его стороны получил поддержку.

— Переход на площадки североамериканского размера сыграл свою роль?

— Нет, это уже не так принципиально. Тем более что мы на своей арене остались на финской площадке. Вот переход с классического размера на финский был более революционным, поскольку уменьшилось пространство в углах и хоккей резко поменялся.

Клим Костин и Рид Буше. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хотели оставить Костина, но «Сент-Луис» отказал

— В межсезонье «Авангард» покинуло несколько техничных нападающих. Согласитесь, что в двух ведущих звеньях не хватает как минимум одного такого игрока?

— Мы были бы рады приобрести кого-то еще под топ-6. Такую опцию на будущее сохраняем. Но на данный момент после просмотра первых матчей состав нас устраивает. Даже те ребята, которые выходят в ведущих тройках, хорошо понимают концепцию правильной игры во всех трех зонах. Если на рынке появится человек, подходящий под наш топ-6, то «Авангард» обязательно рассмотрит эту кандидатуру.

— Год назад в сезон «Авангард» входил с почти полностью забитой платежкой, как обстоит дело в данный момент?

— У нас остался солидный задел. Для подписания квалифицированного игрока есть хорошая сумма.

— Речь примерно о 50 миллионах?

— Нет, свободных денег поменьше — 35-40 миллионов. Пространство для маневра есть. В это межсезонье формировали состав так, как хотели. Год назад пришлось делать некоторые вещи в экстренном порядке из-за жесткого потолка.

— Буше не оставили потому, что его новый оклад не вписался бы в структуру зарплат «Авангарда», ведь 75 миллионов, которые он получил в «Локомотиве», слишком много на фоне остальных игроков?

— Выигрыш Кубка Гагарина — всегда испытание и проверка для менеджера, потому что после успешного сезона все ребята хотят улучшить свои финансовые условия. Удовлетворить их в полной мере клуб не может. Наша философия состоит и в поддержании финансового баланса в раздевалке. Нет одного, самого дорогого игрока, на которого остальные постоянно будут оборачиваться. Типа давай, делай все сам, а мы тут посидим.

— Это психология любого спортивного коллектива.

— Так было во многих командах. Рид провел классный сезон, помог завоевать титул и заслужил повышения зарплаты. Но мы исходим из своих принципов строительства команды, поэтому не стали чинить препятствий и спокойно отпустили его в Ярославль, получив солидную компенсацию. До этого мы выменяли у «Локомотива» права на Цегларика, уже тогда мы держали в уме, что Петер может прийти в нашу команду. Словак быстро влился в коллектив, хорошо работает и должен помочь «Авангарду» в предстоящем сезоне. Как сказал Боб — дайте ему время. У нас есть уверенность, что Цегларик поддержит свой высокий уровень, который показал на чемпионате мира.

— Держите в уме вариант, при котором Костин и Семенов могут вернуться из НХЛ по ходу сезона?

— Костин сильно помог нашей команде в прошлом сезоне. К сожалению, от нас мало что зависит. Клим связан контрактом с «Сент-Луисом». Мы контактировали с «Блюз» в конце сезона, желая оставить Костина, и получили отрицательный ответ. «Сент-Луис» даст ему шанс в тренировочном лагере, посмотрит, что у него получится. Заиграют Костина в основном составе или обменяют, ведь молодой игрок, выбранный в первом раунде, всегда ценный актив. Просто так им не хотят разбрасываться.

А вот на Семенова мы очень рассчитывали и сделали ему хорошее предложение на два года. Его уход стал самой неожиданной нашей потерей в межсезонье. При этом пожали друг другу руки и расстались на хорошей ноте. У нас на ближайшее время свои задачи, у него — свои. Желаем Кириллу закрепиться в НХЛ.

— Все записывают Ковальчука в «Спартак» в случае возвращения в КХЛ. Почему «Авангард» не фигурирует даже в робких слухах?

— Илья внес неоценимый вклад в чемпионство. Мы расстались с ним тепло, сказав, что дверь в «Авангард» для него остается открытой. Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются. Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры.

— Серьезно?

— Окончательное решение им не принято. Пока это только слух. Надеюсь, что внутри у Ковальчука еще горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Однако в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит.

— Проверю один слух. Говорят, Толчинский прибыл в расположение команды после бурного во всех отношениях отпуска не в лучшем состоянии.

— Это абсолютно не так. Сергей пришел в хорошей форме, что подтверждается показателями всех тестов. В тренировочном процессе он тоже выглядит великолепно. Толчинский — пример того, что чего-то можно достичь, оттолкнуться от этого и пойти дальше, а не почивать на лаврах.

— Куда пропал Дергачев?

— У него проблемы со здоровьем. Надеюсь, их удастся решить быстрее, чем ожидается. Но пока говорить о точных сроках его возвращения будет преждевременно.

— Что с Чудиновым, будете выкупать его контракт?

— Максим пока тренируется с командой ВХЛ. В ближайшее время ситуация с ним должна разрешиться. Если нам придется расторгать с ним контракт, то компенсация пойдет нам под потолок.

— Правда, что премиальные за победу в Кубке Гагарина были скромные по сравнению с другими топ-клубами — по 20 миллионов рублей на человека с определенной градацией от ключевых игроков до молодежи?

— У каждого свое понимание скромности и щедрости. Стакан может быть как наполовину полным, так и наполовину пустым. Цифры и структуру вознаграждения я раскрывать не имею права. Хочу еще раз поблагодарить наших акционеров и спонсоров, пошедших на такой шаг в непростой год. Размер премиальных был обговорен до начала плей-офф с ребятами. Недовольных не было ни до ни после. Мне кажется, что суммы получились достойными. Насчет сравнения с другими клубами скажу следующим образом: может, виртуально призовые у них были больше, но зато в «Авангарде» они реально пришли ребятам на их банковские счета. (Улыбается.)

Никита Гусев. Фото Getty Images

Гусев хочет трудоустроиться в НХЛ

— Уход отвечавшего за большинство Константина Шафранова в СКА — большая неудача, учитывая отношения двух клубов?

— Антагонизма к СКА у нас нет. Соперничество есть только в спортивном плане. Это топ-клуб, который финансируется одним с нами спонсором. Любой тренер по окончании контракта может выбрать себе место работы, где ему больше нравится. Я могу только догадываться, какие финансовые условия в Санкт-Петербурге предложили Константину. Видимо, они его устроили. Мы очень хотели оставить Шафранова и предлагали контракт на два года с очень достойной суммой. Для нас стало сюрпризом, что он оказался в СКА транзитом через сборную. Но мы с уважением относимся к его выбору. Никаких обид и камней за пазухой. Он проделал отличную работу в «Авангарде» и внес лепту в выигрыш Кубка Гагарина.

— Гусев имеет шанс оказаться в «Авангарде», особенно с учетом ваших хороших отношений с его агентами?

— У меня со всеми агентами ровные отношения. Представители Гусева по его поводу со мной на связь не выходили. Никита по-прежнему хочет трудоустроиться в НХЛ. Если он будет доступен, то мы с удовольствием рассмотрим его кандидатуру.

— Александр Крылов в связи с отъездом Чинахова в НХЛ жестко прошелся по Шуми Бабаеву, вы тоже за словом в карман не лезли. Пикировка отразилась на вашем отношении с этим агентом и мешает ли в работе?

— Эта ситуация вызвала большой ажиотаж в спортивных СМИ. В реальности было больше словесных обсуждений, чем реальных последствий. Мы жестко отстаивали позицию клуба, представив весомые аргументы. Бабаев в тот момент защищал свою точку зрения. Но конфликтом этот обмен мнениями я назвать не могу. Было недопонимание, которое уже позади. Бизнес и ничего личного. Мы все понимаем правила игры. Сейчас на работе та история не сказывается.

— Через год «Авангарду» надо продлевать контракт с лучшим игроком команды Толчинским, агентом которого является как раз Бабаев.

— Права на Сергея клубу будут принадлежать еще два года. Мы с ним проговорим все нюансы в свое время. Пока же уверен, что Толчинский проведёт на высочайшем уровне ближайший сезон в нашей команде. К переговорам обратимся позже.

— Один игрок, ушедший от Бабаева, сразу получил шанс в основной команде. Это совпадение?

— Вы о ком?

— Вратарь Дубровский, который заканчивал прошлый сезон на Украине.

— Мы ориентируемся на игровые качества хоккеиста, а не смотрим, кто его агент. Грицюк сейчас постоянно получает шанс в ведущих звеньях и место во втором большинстве. Никого не интересует, что его интересы представляет Бабаев. Если бы у нас было что-то личное, то по отношению к Арсению клуб мог вести себя по-другому, прибегая к иным инструментам.

Дубровский воспользовался травмой Демченко и пока неплохо себя проявляет. Мы видим, с каким настроем Георгий пришел в тренировочный лагерь и в какой форме находится. Это главное мерило в нашей оценке того или иного игрока. При этом мы продолжаем внимательно относиться к каждому нашему молодому игроку и стараемся не допускать ситуаций, в которых интересы агента могут стоять выше интересов хоккеиста, тем более на ранних этапах его карьеры.

— Почему Демченко отказался от операции?

— Ситуация с ним получилась совершенно нелогичной. Я сам был вратарем, но ранее никогда такой травмы не видел. Маска не выдержала сокрушительного удара шайбой. Тут дело не в конструкции шлема — скорее был несчастный случай. Благо, что шайба не пролетела полностью внутрь через решетку, а застряла, задев лицевую кость под глазом. Был перелом, но хирург дал Василию выбор. Без операции восстановление короче. С медицинским вмешательством — дольше. Демченко выбрал первый вариант. На днях я с ним говорил, он уже чувствует себя хорошо и выполняет достаточно большой объем работы в зале, занимаясь на высоком уровне пульса. Это придает оптимизма относительно его скорого возвращения.

Алексей Волков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Предлагать большие деньги молодым игрокам не собираюсь

— Вы уже думали о том, каким будет «Авангард» в следующем сезоне после возвращения в Омск? Хартли ведь вроде планировал покинуть клуб по окончании предстоящего сезона.

— Лично у меня разговора на эту тему с Бобом пока не было. За год у нас с ним сложился хороший тандем, что доказали результаты команды. Разговоры на эту тему мы будем вести с ним ближе к концу чемпионата.

Насчет костяка команды с моей стороны уже проделана определенная работа на перспективу. Половина игроков имеют контракты на два-три сезона и, если ничего не случится, выйдут в форме «Авангарда» на омский лед.

— Все помнят, как продавливали Хартли мои коллеги в СМИ, требуя доверия к Чинахову и Грицюку. Кто, кроме Мирошниченко, еще может получить шанс в основной команде и будете ли вы кого-то лоббировать перед Бобом лично?

— «Лоббировать» — это преувеличение. Председатель совета директоров клуба Александр Крылов ставит перед нами задачи. Одна из них была поставлена еще в прошлом сезоне перед мной как генеральным менеджером — обратить внимание на то, как тренерский штаб использует наши молодые активы и дает им шансы. Совместно с тренерами мы оценили готовность ближайшего резерва.

Чинахов и Чистяков приехали забирать места в основном составе. Это было общее мнение на основании их готовности. Все разговоры о лоббировании или о том, что я кого-то собирался куда-то отправить в «вышку», не имеют под собой основания. Сейчас получит шанс Иван Мирошниченко, который здорово сыграл на Кубке Глинки за юниорскую сборную, оставив о себе позитивные отзывы как на льду, так и вне площадки. Боб уже оценил его рвение на тренировках. Парень не теряется. Если Мирошниченко переиграет своих конкурентов среди «лимитчиков» (Давыдов, Грицюк, Чистяков), то станет полноправным членом основного состава, как это год назад удалось сделать Чистякову и Чинахову.

— Газизов точно уезжает в Северную Америку?

— Здесь мы ничего не можем сделать. У каждого свои мысли и причины относительно отъезда.

— Прокопенко не удержали, но он вернулся, съездив на полгода в лигу Квебека. Это ваша недоработка как менеджера?

— От себя хочу сделать заявление. Мы никого силой удерживать не будем, и тем более деньгами. Падать на колени перед молодыми игроками, предлагая им большие зарплаты, я не собираюсь. Для начала надо проявить себя. Пример Чистякова нагляден. Мы его и сейчас не озолотили, но он предпочел развиваться в нашей системе дальше. Хочу, чтобы этот подход осознавали все.

«Авангард» — команда из мужиков, принявших сознательное решение играть за нашу команду. Это престижно. У нас лучшая медиаслужба, благодаря которой происходит много различных активностей. Каждый игрок становится звездой не только на площадке, но и за ее пределами.

— «Авангард» по примеру СКА начал скупать со стороны много молодежи 2004 и 2005 годов, из-за чего теряют места местные ребята. Какой смысл в этом подходе, если в том же Санкт-Петербурге набрали массу талантов и не знают, как их всех завести во взрослый хоккей?

— Мы исходим из своих потребностей, не гонимся за количеством и не ущемляем местных ребят. В Омске создана шикарная академия, в которой отличные условия. Есть своя скаутская служба, которая следит за каждым годом. В том случае, если нет уверенности, что местные ребята дорастут до КХЛ, приходится точечно приглашать игроков со стороны. Среди юниоров 2004 и 2005 годов рождения есть по пять-шесть человек, которые находятся в поле зрения сборных. Со многими из них уже заключены контракты, в ближайшее время они получат шансы в МХЛ и юниорской лиге. В рамках нашей концепции появился клуб ВХЛ, который поможет ребятам в дальнейшем адаптироваться к взрослому хоккею.

— Пока ни один чистый фарм-клуб в ВХЛ не работал эффективно. Мое мнение — из-за слабого уровня лиги. Что вас убеждает в том, что «Омские Крылья» окажутся успешным проектом?

— Не готов говорить об эффективности других клубов. Приведу примеры из личного опыта работы. В «Автомобилисте» я отвечал за открытие, формирование бюджета и функционирование «Горняка». Игроки, прошедшие через него, вполне могут выступать в КХЛ. Потом был ЦСКА. Сейчас ребята, прошедшие в том числе и через армейский фарм, поехали на сборы с основной командой — Каницкий, Мингачев, Брютов, Полтапов. В предстоящем сезоне плоды этой работы должны дать результат, ведь при жестком потолке необходима подпитка своими кадрами. Между МХЛ и КХЛ слишком большая пропасть, чтобы сразу заиграть в основе.

— А как же Чинахов и Чистяков, преодолевшие эту пропасть одним прыжком?

— Это единичные случаи. Что касается своего фарм-клуба, то дайте время, чтобы рассуждать о его эффективности. Через ВХЛ проведем ребят 2003-2005 годов и тогда сделаем выводы.

— «Динамо» закрыло свой фарм в Красногорске, на который тратило в районе 300 миллионов. Ваши расходы на ВХЛ будут сильно отличаться?

— Примерно в два раза. Этой суммы достаточно для того, чтобы игроки нормально добирались на выездные матчи, размещались в хороших гостиницах и правильно питались. Я занимался формированием бюджета в «Горняке» и знаю, о чем говорю. С тех пор прошло время, состоялась определенная индексация расходов. Мы в конфиденциальном порядке запросили информацию о бюджетах ряда клубов ВХЛ, чтобы понимать текущую ситуацию. Половина лиги живет на средства, которые будут тратиться на «Омские Крылья». Никаких чудес. Оперировать бюджетом в 300-400 миллионов может только «Югра», ставящая высокие задачи. Чартеры, дорогие предсезонные сборы, хорошие премии. Может, еще пара клубов приближается к ней.

— Год назад из «Спорт-Экспресса» в «Авангард» перешел Игорь Еронко. Как оцените первый год его работы, и есть ли у него шанс через несколько лет занять ваше кресло?

— Шанс есть у каждого. Пока у него был адаптационный год. Некоторые иллюзии у Игоря ушли. Он понял, как работает клуб изнутри, и был частью коллектива.

— Что входит в зону его ответственности?

— Еронко отвечает за IT-платформу и цифровизацию, касающиеся действий игроков на льду. Он проделал большой объем работы. После матчей тренеры и менеджеры получали всю необходимую информацию по конкретным хоккеистам. Тем же самым он сейчас будет заниматься с фарм-клубом и МХЛ — оценивать игроков, накладывать данные на IT-платформу и предоставлять цифры нам, чтобы понимать, в каком направлении движется каждый хоккеист.

— То есть за плохое выступление в ВХЛ и МХЛ надо будет спрашивать с Игоря?

— Почему же сразу плохое? Формирование команды не входит в его компетенцию. За три команды системы отвечаю я, а Игорь мне будет помогать. Все вопросы и претензии в случае чего адресуйте мне.

— Я не так давно написал о низкой культуре хоккейного менеджмента в России. Вас развеселило заявление представителя «Амура» о Кубке Гагарина?

— Воспринял его с юмором. Видно, что человек лишь недавно пришел в хоккей и еще не до конца осознает, какой огромный путь надо проделать клубу для завоевания титула. «Авангарду», у которого всегда были хорошие возможности, удалось сделать это в прошлом сезоне впервые за 17 лет. На моей памяти лично встречались в основном адекватные люди. С какими-то экстраординарными вещами в процессе общения с ними я не сталкивался. Иногда только удивляет, что в обмен на обычного игрока запрашивают полцарства. Но это происходило нечасто.

Культура хоккейного менеджмента в России меняется, как и везде, идет смена поколений. В тренерском корпусе — тоже. На важные посты приходят ребята, еще недавно сами игравшие. Это хорошая тенденция. Но важен процесс обучения новому делу. В данном плане я счастливчик. После 14 сезонов в профессиональном хоккее я уже через год стал ассистентом у такого опытного менеджера, как Олег Гросс. За три года в Екатеринбурге прошел у него огромную школу. Наверное, ни в одном университете об этом не расскажут. На своем опыте узнал очень много — как формируется команда, что такое работа с документами, понимание внутренних процессов. Два сезона в ЦСКА мне повезло работать с такими людьми, как Игорь Есмантович и Алексей Трощинский. Изнутри увидел, как функционирует топ-клуб, который выиграл Кубок Гагарина.

Переход в «Авангард» — новая точка роста для меня, поскольку взаимодействую с Александром Крыловым. Человеком, который пришел в спорт из другой сферы, добившись до этого больших успехов в бизнесе. Каждый день впитываю информацию и узнаю для себя что-то новое. Мне это нравится.