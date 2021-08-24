Ковальчук не собирается завершать карьеру. Он хочет в НХЛ, но, скорее всего, окажется в «Спартаке»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

В «Сочи» — новый легионер. Контракт с клубом подписал очень веселый тафгай Джей Си Лайпон, которого вы должны помнить по прошлому сезону, он выступал в рижском «Динамо». Джей Си уникален тем, что имея не самые высокие габариты, постоянно лезет на рожон, участвует в серьезных потасовках, но чаще всего проигрывает. По крайней мере так было в АХЛ, где он несколько лет выступал за «Манитобу». Парень без страха, не боится пропускать удары, но при этом способен поколотить среднего бойца или хоккеиста, который показывает агрессию, но не имеет школы. С серьезными тафгаями у Лайпона всегда возникали проблемы, хотя нового хоккеиста «Сочи» это никогда не останавливало.

Неожиданно в Риге Джей Си показал себя довольно неплохим хоккеистом, набрав 20 очков (8+12) в 37 матчах. Без драк не обошлось. Лайпон схлестнулся с Антоном Сизовым из «Северстали» и... со своим нынешним одноклубником Виктором Балдаевым. Канадец привыкал к обстановке, в какой-то момент решил поиграть в хоккей, и у него стало получаться. И не забывайте, какая обстановка была в Риге. Там все были грустными из-за поражений и отсутствия побед, не до шоу на льду.

Сочинцам явно не хватало такого агрессивного парня, способного в любой момент своими действиями прервать игру. Да, есть Виктор Балдаев, но на турнире в «Сочи» он был травмирован, да и по характеру российский защитник совсем не похож на Лайпона. Нашего надо разозлить, а Джей Си может устроить драку из ничего. При этом он не сумасшедший, не будет нарушать правила только потому, что хочется кого-то ударить, у него всего 13 матчей со штрафными минутами, умеет сдерживаться. Но такие, как Лайпон, способны привлечь зрителей на стадион, что сочинцам даже нужнее, чем победы.

Легионеры

Еще два иностранных игрока присоединились к «Адмиралу», и оба известны в нашей лиге. Войтех Мозик провел два сезона в «Витязе», а в прошлом выступал за «Куньлунь». При этом когда легионер выступал в Подольске, то его даже приглашали на Матч звезд. Но это скорее говорило о подборе игроков в команде, чем о реальной силе хоккеиста. Впрочем, Мозик неплохой атакующий защитник. Лучший сезон — 2017/18, когда он не только набрал 30 очков, но и завершил регулярный чемпионат с показателем полезности «плюс 14». Фантастический результат при среднем игровом времени в 22 минуты для хоккеиста, чей клуб не попал в плей-офф. Чех стал лучшим в команде по полезности, а у его ближайшего конкурента было лишь «плюс 4». Войтеха часто звали в сборную, он ездил на Олимпиаду. «Адмирал» совершил неплохую сделку.

Проблема клуба в том, что сейчас практически любой иностранец — усиление. Именно так нужно рассматривать и приглашение Либора Шулака из Чехии, хотя в любой другой команде КХЛ болельщики бы удивились выбору. Легионер в позапрошлом сезоне играл за «Северсталь», но провалился в Череповце. 19 матчей, 1+1 и «минус 10». Контракт с ним расторгли в ноябре, осознав, что он совсем не тянет. Но Шулак неплохо поиграл в Финляндии, был на последнем чемпионате мира и даже забросил три шайбы. Может быть, сейчас в России получится лучше, правда, с перелетами пропадет свежесть.

Продолжение карьеры

Илья Ковальчук подтвердил, что не собирается завершать карьеру. Нападающий сейчас не имеет соглашения ни с одной командой, но в случае с нападающим это нормально. Он действительно прорабатывает тему с Северной Америкой, хотя все прекрасно понимают, что у него не слишком высокие шансы получить контракт даже с каким-нибудь «Баффало» (сомневаюсь, правда, что он туда поедет). Ковальчук, скорее всего, окажется в «Спартаке», только участвовать в бессмысленных сборах, проводить недели вдали от семьи на какой-нибудь базе с двухразовыми тренировками ему совсем не надо.

Илья уникален. Да, ему 38 лет, но физическая форма хоккеиста на высочайшем уровне. Мне рассказывали, что еще год назад он был быстрее всех, тренируясь на песке. Такой организм — форвард способен выдерживать по 15-20 минут на льду. Сознательно не обсуждаю его игровые проблемы. Это вообще не играет никакой роли, как мы убедились в прошлом сезоне, когда он, а не главный тренер, привел команду к Кубку Гагарина. Ковальчук способен сплотить коллектив, нужно быть полным идиотом, чтобы поссориться с ним в раздевалке, а если такой окажется в раздевалке красно-белых, то с ним надо немедленно разрывать контракт. Уверен, что красно-белые, получив Ковальчука, решат не только проблему с выходом в плей-офф, но и пройдут первый раунд. Дальше будет сложнее, но Ковальчук сделает все, чтобы сезон у клуба затянулся. Пусть пока отдыхает и набирается сил.