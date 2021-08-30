Неожиданный чемпион: кто обойдет ЦСКА, «Автомобилист» и «Авангард»? Прогноз «СЭ» на сезон КХЛ

Лучший бомбардир останется прежний.

1 сентября стартует новый сезон КХЛ. Кубок Открытия разыграют прошлогодние финалисты — ЦСКА и обладатель Кубка Гагарина «Авангард». «СЭ» подготовил прогнозы на эту игру и на итоги чемпионата.

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Каждый из 24 клубов проведет по 56 игр. По одной дома и на выезде с каждым соперником и еще 10 встреч внутри дивизиона.

За победу команда получает два очка, за проигрыш в овертайме или по буллитам — одно, за поражение — ноль. Клуб, набравший больше всего очков, выиграет регулярный чемпионат и получит Кубок Континента. В случае равенства очков место в таблице определяется с помощью дополнительных показателей: количество побед в основное время, количество побед в овертаймах, количество побед по буллитам, разность заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб.

Президент КХЛ Алексей Морозов обсудил с представителями СМИ стартующий сезон 2021/2022: https://t.co/aJgfsAnPFF pic.twitter.com/IStMWnR9QN — КХЛ (@khl) August 25, 2021

Фавориты сезона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает главным фаворитом сезона ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 5.00. Москвичи пережили смену тренера перед началом предсезонной подготовки — место Игоря Никитина занял Сергей Федоров.

Чуть ниже оцениваются шансы на победу «Автомобилиста» (7.00), СКА (7.50) и «Трактора» (8.00). Действующий чемпион «Авангард» — лишь пятый (9.00).

Прогноз «СЭ»: Кубок Гагарина выиграет «Локомотив», на это можно поставить с коэффициентом 10.0.

Железнодорожники усилились двумя лучшими снайперами прошлого плей-офф — Максимом Шалуновым (ЦСКА) и Ридом Буше («Авангард»), а из «Калгари» вернулся местный воспитанник, защитник Александр Елесин. За «Локомотив» играет один из лучших вратарей КХЛ Эдди Паскуале, а защитники Марченко и Рафиков, нападающие Коршков, Красковский и Алексеев входят в число кандидатов в сборную России.

Ярославцы лучше всех адаптировались к введенному перед прошлым сезоном потолку зарплат. Они уже много лет делают ставку на своих воспитанников, не тратят больших денег на игроков нижних звеньев. Благодаря этому у «Локомотива» появилась возможность забирать у конкурентов лучших игроков, как было в случае Шалунова и Буше. В прошлом сезоне ярославцы остановились в шаге от победы над ЦСКА в плей-офф, а сейчас они стали еще сильнее.

Рассказываем о заключительном матче этой предсезонки. https://t.co/2iESQVcplE pic.twitter.com/1rNM248Ajd — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 28, 2021

Кто станет лучшим бомбардиром

Вадим Шипачев — лучший бомбардир последних двух чемпионатов. В это межсезонье московское «Динамо» покинул чешский снайпер Дмитрий Яшкин, но он забивал так много благодаря российскому плеймейкеру, а не наоборот.

С Шипачевым в тройке наигрываются лучший снайпер Кубка Гагарина-2017/18 Станислав Галиев и экс-лидер «Северстали» Александр Петунин. Партнеры приличные, так что результативность Шипачева не должна упасть. БЕТСИТИ предлагает коэффициент 2.30 на то, что Вадим станет лучшим бомбардиром регулярки.

За 5.00 можно поставить на каждого из трех финских форвардов «Салавата Юлаева» — Теему Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена. Чуть ниже оцениваются шансы Брайана О'Нилла из «Йокерита» (10.0), Стефана Да Косты и Шейна Принса из «Автомобилиста» (по 15.0), а также Константина Окулова из ЦСКА (25.0).

С нового сезона лидерство в дивизионе не будет считаться при распределении мест — что очень кстати для московского «Динамо»: https://t.co/pO2J0lFRrj pic.twitter.com/TKCjud2IVB — КХЛ (@khl) August 27, 2021

Прогноз и ставка на матч открытия

БЕТСИТИ считает фаворитом первой игры сезона ЦСКА — коэффициент на победу москвичей в основное время 2.37, на «Авангард» — 2.60, на ничью — 4.00.

«Ястребы» много пропускают в предсезонных матчах — пока оборона команды играет не в оптимальном составе. Есть проблемы с защитой и у ЦСКА, который при Никитине славился надежной игрой. Федорову только предстоит поставить дисциплину команде.

В очном матче на предсезонке армейцы победили 4:2, но обычно игры с 6+ голами для этой пары исключение — таких было только 3 из последних 14. Перед стартовой игрой Хартли и Федоров закончат с экспериментами. Скорее мы увидим не самую результативную битву образца последнего плей-офф.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 5 за 1.56.

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