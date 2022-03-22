«Спартак» отчаянно сопротивляется в серии против СКА. И еще далеко не обречен
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Третий матч
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Бурдасов — 2 (Кузьменко, Комаров), 28:17 — 0:1. Ожиганов — 2 (бол., Токранов), 38:03 — 0:2. Локтионов — 2 (бол., Никишин, Вишневский), 47:08 — 1:2.
Вратари: Данск (58:25) — Юханссон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (9+8+10) — 24 (8+8+8).
Судьи: Наумов, Фатеев.
22 марта. Москва. Мегаспорт. 7014 зрителей.
Счет в серии: 1-2
СКА за долгие годы доминирования в КХЛ приучил к тому, что против соперника ниже классом всегда действуют с позиции силы. Теперь ситуация изменилась. На одной ноге никого не обыграешь. Армейцы выглядят в нынешней серии бледно и в первых матчах раскрыли свой потенциал едва ли наполовину. Подстроиться под неудобный, колючий и отчаянно сопротивляющийся в каждом эпизоде «Спартак» оказалось непростой задачей.
Начало третьей игры также не убедило в том, что СКА смог радикально прибавить. Хозяева при поддержке большой зрительской аудитории не бежали, забыв обо всем, вперед, умело оборонялись и очень грамотно действовали по лучшим нападающим соперника. Лишь однажды Кузьменко, сделав фирменную «улитку», нашел на чужом пятачке Галимова — спартаковский вратарь Данск прочитал ситуацию и успел выкатиться под бросок.
У москвичей реальных шансов открыть счет в первом периоде не было, несмотря на удаления армейцев и видимую атакующую активность. Юханссон без дела не скучал и справлялся с выпавшей на него нагрузкой без видимых проблем. Однако на месте главного тренера СКА Романа Ротенберга и болельщиков команды можно было легко занервничать. Особенно с учетом того, насколько «Спартак» прибавил после перерыва. Петербуржцы для фаворита играли чересчур скромно и осторожно. В плей-офф, как правило, побеждают наглые и дерзкие.
Хорошо, что в составе СКА есть Кузьменко. Иначе у команды могли возникнуть большие сложности. Этот нападающий умеет делать разницу, поскольку способен сыграть непредсказуемо для соперника. В КХЛ его быстрые финты, «кораблики», резкие удары по тормозам со сменой направления движения часто ставят в тупик оборону соперников. Кузьменко резко вырулил из-за ворот, прострелил на дальнюю штангу, и шайба, сначала ударившись в щиток Данска, рикошетом от конька Бурдасова пересекла ленточку.
Нынешний СКА пока не выглядит мощной машиной, которую невозможно остановить. Одно важное качество, без которого сложно рассчитывать на победу, у нее проглядывается. Игроки научились действовать терпеливо, почти не поддаются эмоциям и хорошо выполняют тренерское задание. Если не допускать грубых ошибок в средней и своей зонах, то рано или поздно преимущество армейцев в индивидуальном мастерстве скажется. Так было и во второй, и в третьей играх против «Спартака».
Еще один гол, забитый защитником СКА Лехтоненом после быстрой атаки, был отменен. Арбитры после запроса со стороны тренерского штаба «Спартака» посчитали, что Цицюра задел Данска и помешал голкиперу отбить шайбу.
Красно-белых это спасительное решение не вдохновило. Они немного растерялись и были наказаны за свою слабость. СКА, почувствовав запах крови, прибавил в активности, что привело ко второму голу. Снова гостям помог рикошет — шайба проскочила между щитками вратаря, предварительно задев ногу защитника москвичей Ручкина.
Гости были близки к тому, чтобы забить еще, но вместо этого позволили «Спартаку» в третьем периоде отыграть одну шайбу. Интригу до последних секунд сохранял Данск, которого по состоянию на текущий момент, без сомнений, можно признать самым полезным игроком столичной команды в плей-офф. Для того чтобы побеждать СКА, этого маловато. Без должной поддержки со стороны нападения красно-белые обречены.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|1 : 2
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|2 : 5