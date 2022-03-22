«Спартак» отчаянно сопротивляется в серии против СКА. И еще далеко не обречен

Питерцы в третьем матче одержали гостевую победу (2:1).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Третий матч

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бурдасов — 2 (Кузьменко, Комаров), 28:17 — 0:1. Ожиганов — 2 (бол., Токранов), 38:03 — 0:2. Локтионов — 2 (бол., Никишин, Вишневский), 47:08 — 1:2.

Вратари: Данск (58:25) — Юханссон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (9+8+10) — 24 (8+8+8).

Судьи: Наумов, Фатеев.

22 марта. Москва. Мегаспорт. 7014 зрителей.

Счет в серии: 1-2

СКА за долгие годы доминирования в КХЛ приучил к тому, что против соперника ниже классом всегда действуют с позиции силы. Теперь ситуация изменилась. На одной ноге никого не обыграешь. Армейцы выглядят в нынешней серии бледно и в первых матчах раскрыли свой потенциал едва ли наполовину. Подстроиться под неудобный, колючий и отчаянно сопротивляющийся в каждом эпизоде «Спартак» оказалось непростой задачей.

Начало третьей игры также не убедило в том, что СКА смог радикально прибавить. Хозяева при поддержке большой зрительской аудитории не бежали, забыв обо всем, вперед, умело оборонялись и очень грамотно действовали по лучшим нападающим соперника. Лишь однажды Кузьменко, сделав фирменную «улитку», нашел на чужом пятачке Галимова — спартаковский вратарь Данск прочитал ситуацию и успел выкатиться под бросок.

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У москвичей реальных шансов открыть счет в первом периоде не было, несмотря на удаления армейцев и видимую атакующую активность. Юханссон без дела не скучал и справлялся с выпавшей на него нагрузкой без видимых проблем. Однако на месте главного тренера СКА Романа Ротенберга и болельщиков команды можно было легко занервничать. Особенно с учетом того, насколько «Спартак» прибавил после перерыва. Петербуржцы для фаворита играли чересчур скромно и осторожно. В плей-офф, как правило, побеждают наглые и дерзкие.

Хорошо, что в составе СКА есть Кузьменко. Иначе у команды могли возникнуть большие сложности. Этот нападающий умеет делать разницу, поскольку способен сыграть непредсказуемо для соперника. В КХЛ его быстрые финты, «кораблики», резкие удары по тормозам со сменой направления движения часто ставят в тупик оборону соперников. Кузьменко резко вырулил из-за ворот, прострелил на дальнюю штангу, и шайба, сначала ударившись в щиток Данска, рикошетом от конька Бурдасова пересекла ленточку.

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Нынешний СКА пока не выглядит мощной машиной, которую невозможно остановить. Одно важное качество, без которого сложно рассчитывать на победу, у нее проглядывается. Игроки научились действовать терпеливо, почти не поддаются эмоциям и хорошо выполняют тренерское задание. Если не допускать грубых ошибок в средней и своей зонах, то рано или поздно преимущество армейцев в индивидуальном мастерстве скажется. Так было и во второй, и в третьей играх против «Спартака».

Еще один гол, забитый защитником СКА Лехтоненом после быстрой атаки, был отменен. Арбитры после запроса со стороны тренерского штаба «Спартака» посчитали, что Цицюра задел Данска и помешал голкиперу отбить шайбу.

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Красно-белых это спасительное решение не вдохновило. Они немного растерялись и были наказаны за свою слабость. СКА, почувствовав запах крови, прибавил в активности, что привело ко второму голу. Снова гостям помог рикошет — шайба проскочила между щитками вратаря, предварительно задев ногу защитника москвичей Ручкина.

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Гости были близки к тому, чтобы забить еще, но вместо этого позволили «Спартаку» в третьем периоде отыграть одну шайбу. Интригу до последних секунд сохранял Данск, которого по состоянию на текущий момент, без сомнений, можно признать самым полезным игроком столичной команды в плей-офф. Для того чтобы побеждать СКА, этого маловато. Без должной поддержки со стороны нападения красно-белые обречены.