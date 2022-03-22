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Сегодня, 22:30

«Спартак» отчаянно сопротивляется в серии против СКА. И еще далеко не обречен

«Спартак» уступил СКА в третьем матче серии
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
22 марта. Москва. «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Питерцы в третьем матче одержали гостевую победу (2:1).

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Третий матч
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Бурдасов — 2 (Кузьменко, Комаров), 28:17 — 0:1. Ожиганов — 2 (бол., Токранов), 38:03 — 0:2. Локтионов — 2 (бол., Никишин, Вишневский), 47:08 — 1:2.
Вратари: Данск (58:25) — Юханссон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (9+8+10) — 24 (8+8+8).
Судьи: Наумов, Фатеев.
22 марта. Москва. Мегаспорт. 7014 зрителей.
Счет в серии: 1-2

СКА за долгие годы доминирования в КХЛ приучил к тому, что против соперника ниже классом всегда действуют с позиции силы. Теперь ситуация изменилась. На одной ноге никого не обыграешь. Армейцы выглядят в нынешней серии бледно и в первых матчах раскрыли свой потенциал едва ли наполовину. Подстроиться под неудобный, колючий и отчаянно сопротивляющийся в каждом эпизоде «Спартак» оказалось непростой задачей.

Начало третьей игры также не убедило в том, что СКА смог радикально прибавить. Хозяева при поддержке большой зрительской аудитории не бежали, забыв обо всем, вперед, умело оборонялись и очень грамотно действовали по лучшим нападающим соперника. Лишь однажды Кузьменко, сделав фирменную «улитку», нашел на чужом пятачке Галимова — спартаковский вратарь Данск прочитал ситуацию и успел выкатиться под бросок.

У москвичей реальных шансов открыть счет в первом периоде не было, несмотря на удаления армейцев и видимую атакующую активность. Юханссон без дела не скучал и справлялся с выпавшей на него нагрузкой без видимых проблем. Однако на месте главного тренера СКА Романа Ротенберга и болельщиков команды можно было легко занервничать. Особенно с учетом того, насколько «Спартак» прибавил после перерыва. Петербуржцы для фаворита играли чересчур скромно и осторожно. В плей-офф, как правило, побеждают наглые и дерзкие.

Хорошо, что в составе СКА есть Кузьменко. Иначе у команды могли возникнуть большие сложности. Этот нападающий умеет делать разницу, поскольку способен сыграть непредсказуемо для соперника. В КХЛ его быстрые финты, «кораблики», резкие удары по тормозам со сменой направления движения часто ставят в тупик оборону соперников. Кузьменко резко вырулил из-за ворот, прострелил на дальнюю штангу, и шайба, сначала ударившись в щиток Данска, рикошетом от конька Бурдасова пересекла ленточку.

Нынешний СКА пока не выглядит мощной машиной, которую невозможно остановить. Одно важное качество, без которого сложно рассчитывать на победу, у нее проглядывается. Игроки научились действовать терпеливо, почти не поддаются эмоциям и хорошо выполняют тренерское задание. Если не допускать грубых ошибок в средней и своей зонах, то рано или поздно преимущество армейцев в индивидуальном мастерстве скажется. Так было и во второй, и в третьей играх против «Спартака».

Еще один гол, забитый защитником СКА Лехтоненом после быстрой атаки, был отменен. Арбитры после запроса со стороны тренерского штаба «Спартака» посчитали, что Цицюра задел Данска и помешал голкиперу отбить шайбу.

Красно-белых это спасительное решение не вдохновило. Они немного растерялись и были наказаны за свою слабость. СКА, почувствовав запах крови, прибавил в активности, что привело ко второму голу. Снова гостям помог рикошет — шайба проскочила между щитками вратаря, предварительно задев ногу защитника москвичей Ручкина.

Гости были близки к тому, чтобы забить еще, но вместо этого позволили «Спартаку» в третьем периоде отыграть одну шайбу. Интригу до последних секунд сохранял Данск, которого по состоянию на текущий момент, без сомнений, можно признать самым полезным игроком столичной команды в плей-офф. Для того чтобы побеждать СКА, этого маловато. Без должной поддержки со стороны нападения красно-белые обречены.

Хоккей
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
5
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
2 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
2 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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22.03 19:30
Спартак – СКА
 1 : 2
22.03 19:30
Авангард – Металлург
 2 : 5
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