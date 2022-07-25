СКА выиграл борьбу за русского чеха. За два сезона в КХЛ он забил 77 голов

Однако прошлый сезон Дмитрий Яшкин, решивший вернуться в НХЛ, пропустил почти полностью. Что даст его второе пришествие в КХЛ?

СКА бодро провел начальный этап селекции, потом на время затаился и только сейчас сделал мощное приобретение. Дмитрий Яшкин оставался последней крупной фигурой на рынке КХЛ. Есть еще известный нападающий Сергей Шумаков, который усиленно тренируется по индивидуальной программе, но конкретных предложений у него по состоянию на текущий момент нет. За русского чеха развернулась очень серьезная борьба — особенно сильно хотел видеть его у себя «Салават Юлаев», выражали интерес «Локомотив» и «Трактор», а в последний момент в гонку активно включился «Металлург».

Однако их шансы в конкуренции со СКА и «Ак Барсом» изначально были невелики. Дело в амбициях клубов, их географическом расположении и позиции самого игрока. После того как казанцы не стали ждать и сделали выбор в пользу Александра Радулова, стало понятно, что приезд Яшкина в Санкт-Петербург станет вопросом времени. Теоретически форвард мог остаться в НХЛ, и предложения оттуда у него были, только очень скромные. Из-за тяжелой травмы он в прошлом сезоне провел всего 12 матчей за «Аризону», набрав в них лишь одно очко за результативный пас.

Два сезона в московском «Динамо», блестящая связка в Вадимом Шипачевым и 77 заброшенных шайб — это весомые аргументы, чтобы открыть охоту на силового форварда. СКА не пожалел денег, сделав Яшкина самым высокооплачиваемым игроком команды. Точную сумму пока разузнать не удалось, но несколько источников называют цифры около 80 миллионов рублей за сезон или чуть меньше. Кроме того, петербуржцам пришлось выплатить компенсацию «Динамо», которое владело правами на игрока. Одно время москвичи, пытаясь разогреть интерес к Яшкину, начинали разговор с претендентами с суммы 100 миллионов. Позднее ситуация изменилась и стала ближе к адекватной. В итоге СКА отдал за форварда 40 миллионов рублей. Стоит отметить, что задолженности по бонусам игроку, которые тянулись с сезона-2020/21, динамовцы полностью закрыли еще пару месяцев назад.

Дмитрий Яшкин (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Яшкин родился в Омске, женат на русской девушке и связал свое будущее со сборной Чехии только потому, что его отец значительную часть карьеры игрока и менеджера (почти 20 лет) провел в этой стране. Дмитрий никогда связи с родиной не терял, но является чистым продуктом чешской хоккейной школы. Возможно, ему еще предстоит столкнуться с предупреждениями и даже угрозами. Однако по состоянию на сегодняшний день к решению Яшкина-младшего в Чехии относятся гораздо спокойнее, чем если бы дело касалось коренных уроженцев.

Если от денег возвращаться к чисто игровым нюансам, то перед главным тренером Романом Ротенбергом будет стоять непростая задача сделать из Яшкина эффективного форварда в отсутствие Вадима Шипачева. Линейка центральных нападающих в СКА хорошая, не более. Самые креативные и техничные игроки собраны среди крайних форвардов, а перспективного Хуснутдинова пока видят на краю. Это в теории снижает потенциал Яшкина. Сколько ни смотрел за ним в составе сборной Чехии, ничем особенным на фоне других лидеров он не выделялся. Хороший, добротный игрок, но не доминирующий форвард, каким он был в «Динамо». При этом не стоит забывать, что для СКА селекция еще не закончена, свободные деньги остались и в составе вакантны несколько мест для легионеров.

Думающего центрфорварда для Яшкина можно привезти и в ноябре. Титулы не выигрываются летом и осенью.