Стала известна сумма трансфера нападающего Яшкина из «Динамо» в СКА

Нападающий Дмитрий Яшкин подписал однолетнее соглашение со СКА.

Как стало известно «СЭ», питерский клуб заплатил московскому «Динамо» 35 миллионов рублей за права на игрока.

По нашей информации, зарплата Яшкина в следующем сезоне составит около 60 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Яшкин выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. На счету нападающего 137 (77+60) очков в 133 играх.