СКА подписал контракт с Дмитрием Яшкиным до 2023 года

СКА объявил о подписании нападающего Дмитрия Яшкина. Контракт с игроком рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сценой из фильма «Джентльмены» анонсировал подписание 29-летнего хоккеиста.

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Яшкин выступал в КХЛ за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. На счету нападающего 137 (77+60) очков в 133 играх.