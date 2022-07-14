Российский защитник подписал сумасшедший контракт в НХЛ. Но до рекорда Овечкина всем пока далеко

Сколько получит Михаил Сергачев?

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заключил новый контракт с клубом. За восемь лет во Флориде двукратный обладатель Кубка Стэнли заработает 68 миллионов долларов, срок соглашения отсчитывается с начала сезона-2023/24. Контракты на большую сумму в истории НХЛ заключали только 10 защитников. Рекорд принадлежит Ши Уэберу, который с 2012 по 2026 год должен получить от «Нэшвилла» (а также выменявших его позднее «Монреаля» и «Вегаса») 110 миллионов долларов. В тройку помимо канадца входят также американец Райан Сутер и швед Эрик Карлссон.

Самые дорогие контракты защитников в истории в НХЛ. Фото «СЭ»

Контракт Сергачева — девятый по сумме для российских игроков. Соглашения на большую сумму заключали шесть нападающих и двое вратарей, в том числе партнер Михаила по «Тампе» Андрей Василевский. Лидерство в рейтинге удерживает Александр Овечкин, чьи 124 миллиона за 13 сезонов все еще остаются рекордом НХЛ.

Самые дорогие контракты россиян в истории в НХЛ. Фото «СЭ»

Никто из российских защитников и никогда не претендовал на деньги, которые предложила Сергачеву «Тампа». Предыдущий рекордсмен Иван Проворов согласно действующему контракту с «Филадельфией» получит 40 с половиной миллионов за шесть лет. Отдельного упоминания заслуживает Андрей Марков, который заключал соглашения с «Монреалем» на недолгий срок. За 10 лет — с 2007 по 2017 год — он получил от канадцев 57 с половиной миллионов.