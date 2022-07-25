Герой МЧМ-2020 провалился в России, а затем и в Америке. Какая судьба его ждет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Потери

В понедельник завершается сбор арбитров КХЛ, но перед сезоном у главы департамента Алексея Анисимова не самое лучшее настроение. Команда судей понесла серьезные потери. По известным причинам в следующем сезоне не смогут работать два чешских рефери Мартин Фране и Ян Хрибик, два латышских профессионала Эдуард Одиньш и Андрис Ансонс, также из-за серьезного повреждения пропустит первые три месяца сезона Виктор Гашилов.

Но больше всего удивил Роман Гофман. Он отказался заключать контракт с КХЛ и отправился работать в чемпионат Германии. Сенсационное решение, от которого в судейском комитете до сих пор не отошли. Руководство больше расстроило то, что один из самых сильных и стабильных судей лиги сообщил о своем решении совсем недавно, когда ему прислали финансовое предложение из КХЛ. Деньги предлагали неплохие, так как Роман входит в число топовых судей, вряд ли проблема в предложенных условиях. Больше, кстати, расстроило руководство не то, что Гофман будет работать в чужом чемпионате, а то, как Роман попрощался с коллегами. Точнее, вообще не попрощался, хотя казалось, коллектив в КХЛ отличный, на сборах можно было видеть, как все друг друга ценят и уважают.

Роман Гофман (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но почему Гофман уехал? Версий много, но ни одна из них не является основной. Кто-то считает, что Роману так проще будет попасть в НХЛ. Правда, Гофмана видели на чемпионатах мира, на Олимпиаде. Если бы у североамериканцев были планы на его счет, то предложение бы сделали раньше. Может быть, работая в Германии, Роман сможет попасть на чемпионат мира? Тоже не все просто. Немецкая федерация в силах дать лицензию, но вообще-то у них много своих арбитров, и вряд ли они так поступят. Ближе всего к истине версия о том, что Гофман решил переехать в другую страну на постоянное место жительство, а контракт с чемпионатом Германии ему в этом поможет. Жаль, конечно, но каждый сам выбирает свою судьбу. Потеря Гофмана серьезная, но не фатальная. Значит, его место займет другой судья, у молодежи появился шанс заявить о себе. Только все события случились в одно лето, и из-за этого в департаменте судейства немного переживают.

Разрыв

Нападающий Александр Хованов покидает систему «Миннесоты». Впереди у хоккеиста был третий год контракта новичка, но «Дикари» решили досрочно прервать соглашение. Никто не удивлен. В прошлом сезоне Александр потерял место в составе клуба АХЛ, все чаще и чаще его отправляли в ECHL, где хоккеист тоже особо не выделялся. Последние два года у форварда получились ужасными.

Все началось с неудачного возвращения в «Ак Барс» в 2020 году. Тогда бушевала пандемия, сезон в Северной Америке был под угрозой срыва, и многие молодые ребята поехали в Россию. Александр удивил руководство, когда приехал на сбор с лишним весом. На этой почве разгорелся скандал. Главный тренер Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер Рафик Якубов были недовольны физическим состоянием хоккеиста, постоянно указывали на недостатки, а нападающий очень сильно нервничал. Были и удивительные моменты. Так, во время выставочного матча с «Металлургом» Александр начал выяснять отношения с магнитогорским клубом, сказал пару слов в сторону скамейки соперника, да еще вывел из себя Василия Кошечкина, которому забросил буллит. Хованов в тех летних матчах старался, но главного тренера клуба все это не убеждало.

В конце сентября разгорелся новый конфликт. Нападающий, недовольный своим игровым временем (он провел только четыре матча), удалил все фотографии с упоминанием клуба из социальной сети и потребовал обмен. В ответ Дмитрий Квартальнов поступил мудро. Он дал Александру почти 12 минут в игре с «Салаватом Юлаевым», а затем поставил в первое звено на встречу с «Витязем». Хоккеист не набрал ни одного очка, всего один раз бросив по воротам. 10 октября Хованов провел последний матч в КХЛ и отправился в Высшую лигу. В апреле хоккеисту разрешили вернуться в Миннесоту, а дальше вы знаете.

Что же теперь ждет Хованова? Права в России у «Ак Барса», но нет сомнений, что в состав сейчас не пробиться. Надо снова просить обмен, казанцы вряд ли получат за хоккеиста что-то ценное, а держать молодого в ВХЛ нет никакого смысла. Но большой вопрос, будет ли к Александру интерес в КХЛ после такого ужасного сезона. Особенно сейчас, когда во всех клубах по шесть звеньев.

Сергей Мозякин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Назначение

«Металлург» вроде бы серьезный и солидный клуб, где все кадровые решения выверены и направлены на то, чтобы сделать магнитогорскую систему еще сильнее, но иногда там принимают очень странные решения. Накануне Сергея Мозякина назначили на пост директора по развитию молодежи. При этом бывший хоккеист пришел на живое место, руководству пришлось расстаться с хорошим специалистом. На новом месте он начал проявлять рвение, запросив информацию по всем тренерам школы и расписание занятий всех возрастов. Это, дескать, убедило «Металлург», что Мозякин настроен серьезно. В клубе даже ролик сделали, в котором, правда, на кабинете была прикреплена лишь бумажка. Может быть, намекают, что вывеску можно снять в любой момент, ничего не повредив.

Но та ли это должность, с которой справится ветеран? Сразу видно, что Мозякин немного не понимает, что именно придется делать. Главный по развитию молодежи — это больше административная должность. Люди, занимающие такие посты, курируют все возрасты ДЮСШ, обеспечивая нормальную работу тренерам, решая кучу бытовых проблем, выясняя отношения с родителями и агентами. Мозякин думает, что если он будет ходить на тренировки, постоянно подсказывать тренерам, то будет польза? Но это не так. Скорее будет мешать. Плюс у нормальных директоров и нет времени выходить на лед или часто сидеть на трибуне и все контролировать. Они же берут в школу хороших тренеров, доверяя им. На такой должности должен быть человек с образованием, с большим жизненным опытом. А у Мозякина все в жизни сводилось к тому, чтобы через агента выпросить себе самую большую зарплату и потом играть в хоккей. На этой должности надо уметь говорить, а если смотреть на всех как на врагов, то толку не будет. Да и потом, это тренером можно стать после окончания карьеры, но не директором. Сергей «работал» с сыном, но тот даже в МХЛ держался лишь из-за своей фамилии, а год назад завершил карьеру.

«Металлург» совершил ошибку, доверив важный участок работы Мозякину. Есть ведь должность советника, в конце концов, его можно было включить в штаб Ильи Воробьева, пусть индивидуально занимается с хоккеистами. А теперь Сергей отвечает за то, в чем вообще не смыслит. Странное отношение к молодежи со стороны «Металлурга».