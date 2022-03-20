В поражениях «Динамо» обвиняют вратаря. Но в слабой игре команды в плей-офф виноват совсем не он

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Удивительно, что по мнению многих болельщиков «Динамо», два поражения команды в серии с ЦСКА связаны с вратарем Иваном Бочаровым. Мол, если бы не он, то команда сыграла бы лучше, хотя бы одну встречу зацепила. Странные рассуждения. Голкипер бело-голубых в первом матче отразил 36 бросков, а в субботу провел на льду 42 минуты и спас 22 раза. Да, шайба Александра Попова получилась курьезнее, по ней могут быть вопросы, но в том, как проходит второй раунд плей-офф между московскими клубами, виноват не вратарь. У Ивана Федотова тоже был ляп, когда отличился Станислав Галиев. И что? Полевые помогли забыть это.

Нет, дело не в Бочарове. Вся команда не готова биться. Это было заметно еще в противостоянии с «Северсталью», но тогда повезло в том, что череповецкие хоккеисты испугались собственной прыти и зажались. Для хоккеистов ЦСКА чувство страха неведомо, и они наказывают за малейшую провинность. Команда Алексея Кудашова накануне выглядела лучше, чем в первой игре, но не настолько, чтобы рассчитывать на успех. Нелепые ошибки, слабое большинство, провалы отдельных хоккеистов — тут с любым вратарем очень трудно рассчитывать на успех. Если Оскар Линдберг получает два удаления, хотя ситуация этого не требует, при чем тут вратарь? Да, для претендента на кубок вратарь должен быть надежен, но только если все остальные стремятся выиграть.

К сожалению, это не про нынешнее «Динамо». Кажется, что они пострадали больше всех от этой внеплановой паузы в сезоне. Да, можно вспомнить «Локомотив», но там причины неудачи несколько другие. Московская команда в сезоне выглядела совсем иначе. Но еще всего 0-2 в серии, ничего не потеряно. Только есть ли резервы для того, чтобы переломить ее ход?

Равенство

«Трактор» сравнял счет в серии против «Салавата Юлаева». Стоило только легионерам разбежаться, как сразу появился результат. Вратарь Роман Вилл подтащил в ключевые моменты, Томаш Гика сделал три голевые передачи, а Лукаш Седлак забил важнейшую шайбу. В матче мы увидели ровно то, что и ждали, когда стало известно о том, что уфимский клуб оставлен иностранцами. Если бы уехали легионеры из Челябинска, был бы равный хоккей, а так полное превосходство одного клуба над другим. Невозможно все время играть на одних эмоциях. К ним нужна скорость, а также очень бережное отношение к голевым моментам. Но Данил Башкиров не реализовал выход один на один, а большинство у команды Томми Лямся не пошло, пусть хоккеисты одну попытку и реализовали. Но этого всего мало.

То, что мы увидели в субботу, будет и в третьем матче между этими командами, и в четвертом. То есть до конца серии. Один клуб с очень мощной атакой и системой, не предполагающей рисков. Второй — делающий ставку на эмоциональность, агрессивность и удачу. Но свои три козыря уфимцы должны предъявить сразу, причем проводить всю игру на одном дыхании, а этого точно не получится. Отрезками — легко, весь матч — невозможно. Отметим, что уже вторую игру неплохо проявляет себя вратарь Александр Шарыченков, осознавший, что он — единственная надежда команды. И пока российский вратарь не дергается, понимая всю сложность ситуации. Но «Трактор» сильнее. Если еще команда Анвара Гатиятулина исключит нелепые удаления, то будет совсем хорошо.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

Обмен

Российский форвард Герман Рубцов отныне — игрок «Флориды». Он не центральная фигура трейда между «Филадельфией» и новой командой. Он просто часть компенсации в серьезной сделке, по итогам которой «Пантеры» получили Клода Жиру, а «Летчики» — Оуэна Типпета. Только «Флорида» отдала пики на драфте, а «Филадельфия» — хоккеистов. Рубцов, напомним, был выбран в свое время «Филадельфией» в первом раунде, его считали одним из самых техничных центральных нападающих поколения, с ним связывали надежды. Но хоккеист не оправдал прогнозы. Мешали травмы, а также очень странные решения в карьере, которые вели его не туда. Он в свое время не вернулся с молодежного чемпионата мира в Канаде, удивив руководство «Витязя». Сидел за океаном, даже когда его звали в Россию. Затем в ковидный сезон все-таки приехал, но выглядел настолько слабо в составе «Сочи», что здесь на него махнули рукой.

We have acquired ?Claude Giroux, Connor Bunnaman & German Rubtsov and a 2024 fifth-round pick from the Philadelphia Flyers in exchange for Owen Tippett, a conditional 2024 first-round pick and a 2023 third-round pick.



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В этом сезоне Герман играл в «Лихай Вэлли» без единого шанса подняться в НХЛ. Он уже дебютировал в главной лиге, но это было три года назад, тогда в четырех встречах хоккеист ничем себя не проявил. Но хотя бы старался, а сейчас и этого не было. Один из худших показателей полезности в команде, всего шесть (2+4) набранных очков в 37 матчах. Что-то иногда мелькает в действиях Германа, но все реже и реже. Этим летом у форварда заканчивается контракт. По предыдущему он получал 125 тысяч долларов (750 тысяч полагалось ему в первой команде), но вряд ли «Флорида» даст новое соглашение. Скорее всего, Рубцов выйдет на рынок свободных агентов, и трудно представить, кто хоккеистом заинтересуется.