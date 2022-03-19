«Динамо» уже выигрывало серию с 0-2. Но хватит ли сил на ЦСКА?

Пока армейцы явно сильнее.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Запад. Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.

Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-0.

Принцип «победный состав не меняют» и привычные козыри ЦСКА помогли Сергею Федорову выиграть второй матч у «Динамо». Позавчера, несмотря на минимальный счет и стремление бело-голубых к камбэку, армейцы победили с запасом. Предложенные высокий темп и давление затрудняли жизнь динамовцам. Армейцы перекрыли ведущие звенья соперника, превзошли в скорости и подтвердили статус фаворитов.

Второй матч начался с большинства армейцев и активности у ворот Ивана Бочарова. На голкипера бело-голубых позавчера выпала колоссальная нагрузка — 39 бросков. ЦСКА не отклонился от плана и сегодня. Динамовцев не первый матч преследуют проблемы с дисциплиной. Необязательные удаления — неслыханная щедрость для команды Федорова. Бело-голубые отбились в меньшинстве, но сил время, проведенное в обороне, не добавляет. Шайба Виталия Абрамова, обменянного по ходу регулярки из «Трактора», уже в равных составах — логичное следствие доминирующего отрезка ЦСКА.

Из-за болезни Антона Ведина, пропускающего второй матч подряд, Алексей Кудашов перевел в первое звено Владислава Ефремова. Эпизодами форвард подменял в центре Вадима Шипачева. Позавчера, несмотря на гол череповецкого гения на последней минуте, полезности от их трио было немного. Армейцы связали руки лидерам «Динамо» и выдавливали их к бортам, откуда голы даются с большим трудом.

Превосходство ЦСКА в движении сказывалось и во втором матче. Но у «Динамо» нашелся мастер, способный забивать даже из невыгодной позиции. Станислав Галиев молчал три матча, но сегодня организовал важный гол. Форвард, находясь за воротами, умудрился доставить шайбу на пятак из борьбы с Андреем Светлаковым. Удача вознаградила Галиева за старания.

Радовались болельщики бело-голубых недолго и после шайбы Галиева, и после шайбы Артема Федорова, сравнившего счет во втором периоде. ЦСКА зеркально отвечал на пропущенные голы и включался в моменты, когда соперник, казалось бы, выравнивал игру и перехватывал инициативу. Быстрая контратака «два в одного» спустя 34 секунды после гола Галиева завершилась точным броском в касание Михаила Григоренко. 24 секунды понадобилось Владиславу Каменеву, чтобы положить шайбу в дальний угол ворот Бочарова после того, как бело-голубые сделали счет 2:2. Сложно найти объяснение безвольных отрезков «Динамо». ЦСКА дважды наказал соперника за потерю концентрации, а шайба Каменева как раз стала победной.

Второй период команда Алексея Кудашова провела активнее. Бело-голубые включили ноги, создавали опасные моменты и напомнили Ивану Федотову, что сейчас идет второй раунд плей-офф, а не этап Евротура. Оказалось, что армейцы — не роботы и склонны к ошибкам и иррациональным действиям под давлением. Но два гола Федотову — пока максимум для «Динамо». Серебряный призер Олимпиады выручал команду, а вторая пропущенная шайба — следствие рикошета, а не ошибки голкипера.

Третий период начался с замены вратаря «Динамо». 41-летний Александр Попов, который начал играть на высшем уровне еще в прошлом веке, помог выйти на лед другому ветерану — Александру Еременко. Нападающий ЦСКА попал в ближний угол почти с нулевого угла. К Ивану Бочарову минимум вопросов по первым трем шайбам, но четвертый гол — на совести голкипера.

Классическая концовка с заменой Еременко на шестого полевого не спасла команду Алексея Кудашова. ЦСКА без нервотрепки довел матч до победы, и серия переезжает на север по зеленой ветке московского метрополитена — на станцию «Динамо». Для бело-голубых повторяется сценарий противостояния с «Северсталью». Динамовцы отдали два первых матча, но перевернули серию на выезде и завершили ее в семи играх. Хватит ли у Кудашова ресурсов для чудесного камбэка со структурным ЦСКА — большой вопрос.