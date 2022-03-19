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«Динамо» уже выигрывало серию с 0-2. Но хватит ли сил на ЦСКА?

ЦСКА победил московское «Динамо» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 марта. ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 4:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пока армейцы явно сильнее.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Запад. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.
Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-0.

Принцип «победный состав не меняют» и привычные козыри ЦСКА помогли Сергею Федорову выиграть второй матч у «Динамо». Позавчера, несмотря на минимальный счет и стремление бело-голубых к камбэку, армейцы победили с запасом. Предложенные высокий темп и давление затрудняли жизнь динамовцам. Армейцы перекрыли ведущие звенья соперника, превзошли в скорости и подтвердили статус фаворитов.

17&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 3:2. ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф

Второй матч начался с большинства армейцев и активности у ворот Ивана Бочарова. На голкипера бело-голубых позавчера выпала колоссальная нагрузка — 39 бросков. ЦСКА не отклонился от плана и сегодня. Динамовцев не первый матч преследуют проблемы с дисциплиной. Необязательные удаления — неслыханная щедрость для команды Федорова. Бело-голубые отбились в меньшинстве, но сил время, проведенное в обороне, не добавляет. Шайба Виталия Абрамова, обменянного по ходу регулярки из «Трактора», уже в равных составах — логичное следствие доминирующего отрезка ЦСКА.

Из-за болезни Антона Ведина, пропускающего второй матч подряд, Алексей Кудашов перевел в первое звено Владислава Ефремова. Эпизодами форвард подменял в центре Вадима Шипачева. Позавчера, несмотря на гол череповецкого гения на последней минуте, полезности от их трио было немного. Армейцы связали руки лидерам «Динамо» и выдавливали их к бортам, откуда голы даются с большим трудом.

Превосходство ЦСКА в движении сказывалось и во втором матче. Но у «Динамо» нашелся мастер, способный забивать даже из невыгодной позиции. Станислав Галиев молчал три матча, но сегодня организовал важный гол. Форвард, находясь за воротами, умудрился доставить шайбу на пятак из борьбы с Андреем Светлаковым. Удача вознаградила Галиева за старания.

Радовались болельщики бело-голубых недолго и после шайбы Галиева, и после шайбы Артема Федорова, сравнившего счет во втором периоде. ЦСКА зеркально отвечал на пропущенные голы и включался в моменты, когда соперник, казалось бы, выравнивал игру и перехватывал инициативу. Быстрая контратака «два в одного» спустя 34 секунды после гола Галиева завершилась точным броском в касание Михаила Григоренко. 24 секунды понадобилось Владиславу Каменеву, чтобы положить шайбу в дальний угол ворот Бочарова после того, как бело-голубые сделали счет 2:2. Сложно найти объяснение безвольных отрезков «Динамо». ЦСКА дважды наказал соперника за потерю концентрации, а шайба Каменева как раз стала победной.

Михаил Фисенко у&nbsp;ворот Ивана Федотова.

Второй период команда Алексея Кудашова провела активнее. Бело-голубые включили ноги, создавали опасные моменты и напомнили Ивану Федотову, что сейчас идет второй раунд плей-офф, а не этап Евротура. Оказалось, что армейцы — не роботы и склонны к ошибкам и иррациональным действиям под давлением. Но два гола Федотову — пока максимум для «Динамо». Серебряный призер Олимпиады выручал команду, а вторая пропущенная шайба — следствие рикошета, а не ошибки голкипера.

Третий период начался с замены вратаря «Динамо». 41-летний Александр Попов, который начал играть на высшем уровне еще в прошлом веке, помог выйти на лед другому ветерану — Александру Еременко. Нападающий ЦСКА попал в ближний угол почти с нулевого угла. К Ивану Бочарову минимум вопросов по первым трем шайбам, но четвертый гол — на совести голкипера.

Классическая концовка с заменой Еременко на шестого полевого не спасла команду Алексея Кудашова. ЦСКА без нервотрепки довел матч до победы, и серия переезжает на север по зеленой ветке московского метрополитена — на станцию «Динамо». Для бело-голубых повторяется сценарий противостояния с «Северсталью». Динамовцы отдали два первых матча, но перевернули серию на выезде и завершили ее в семи играх. Хватит ли у Кудашова ресурсов для чудесного камбэка со структурным ЦСКА — большой вопрос.

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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
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Трактор – Сал. Юлаев
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ЦСКА – Динамо М
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