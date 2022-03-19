«Динамо» уже выигрывало серию с 0-2. Но хватит ли сил на ЦСКА?
Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Запад. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Абрамов — 2, 9:16 — 1:0. Галиев — 5, 15:45 — 1:1. Григоренко — 3 (Карнаухов, Слепышев), 16:19 — 2:1. Федоров — 1 (Игумнов), 31:39 — 2:2. Каменев — 2 (Окулов), 32:03 — 3:2. Попов — 1 (Гилмор, Провольнев), 42:18 — 4:2.
Вратари: Федотов — Бочаров (58:14).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 36 (15+10+11) — 30 (8+12+10).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-0.
Принцип «победный состав не меняют» и привычные козыри ЦСКА помогли Сергею Федорову выиграть второй матч у «Динамо». Позавчера, несмотря на минимальный счет и стремление бело-голубых к камбэку, армейцы победили с запасом. Предложенные высокий темп и давление затрудняли жизнь динамовцам. Армейцы перекрыли ведущие звенья соперника, превзошли в скорости и подтвердили статус фаворитов.
Второй матч начался с большинства армейцев и активности у ворот Ивана Бочарова. На голкипера бело-голубых позавчера выпала колоссальная нагрузка — 39 бросков. ЦСКА не отклонился от плана и сегодня. Динамовцев не первый матч преследуют проблемы с дисциплиной. Необязательные удаления — неслыханная щедрость для команды Федорова. Бело-голубые отбились в меньшинстве, но сил время, проведенное в обороне, не добавляет. Шайба Виталия Абрамова, обменянного по ходу регулярки из «Трактора», уже в равных составах — логичное следствие доминирующего отрезка ЦСКА.
Из-за болезни Антона Ведина, пропускающего второй матч подряд, Алексей Кудашов перевел в первое звено Владислава Ефремова. Эпизодами форвард подменял в центре Вадима Шипачева. Позавчера, несмотря на гол череповецкого гения на последней минуте, полезности от их трио было немного. Армейцы связали руки лидерам «Динамо» и выдавливали их к бортам, откуда голы даются с большим трудом.
Превосходство ЦСКА в движении сказывалось и во втором матче. Но у «Динамо» нашелся мастер, способный забивать даже из невыгодной позиции. Станислав Галиев молчал три матча, но сегодня организовал важный гол. Форвард, находясь за воротами, умудрился доставить шайбу на пятак из борьбы с Андреем Светлаковым. Удача вознаградила Галиева за старания.
Радовались болельщики бело-голубых недолго и после шайбы Галиева, и после шайбы Артема Федорова, сравнившего счет во втором периоде. ЦСКА зеркально отвечал на пропущенные голы и включался в моменты, когда соперник, казалось бы, выравнивал игру и перехватывал инициативу. Быстрая контратака «два в одного» спустя 34 секунды после гола Галиева завершилась точным броском в касание Михаила Григоренко. 24 секунды понадобилось Владиславу Каменеву, чтобы положить шайбу в дальний угол ворот Бочарова после того, как бело-голубые сделали счет 2:2. Сложно найти объяснение безвольных отрезков «Динамо». ЦСКА дважды наказал соперника за потерю концентрации, а шайба Каменева как раз стала победной.
Второй период команда Алексея Кудашова провела активнее. Бело-голубые включили ноги, создавали опасные моменты и напомнили Ивану Федотову, что сейчас идет второй раунд плей-офф, а не этап Евротура. Оказалось, что армейцы — не роботы и склонны к ошибкам и иррациональным действиям под давлением. Но два гола Федотову — пока максимум для «Динамо». Серебряный призер Олимпиады выручал команду, а вторая пропущенная шайба — следствие рикошета, а не ошибки голкипера.
Третий период начался с замены вратаря «Динамо». 41-летний Александр Попов, который начал играть на высшем уровне еще в прошлом веке, помог выйти на лед другому ветерану — Александру Еременко. Нападающий ЦСКА попал в ближний угол почти с нулевого угла. К Ивану Бочарову минимум вопросов по первым трем шайбам, но четвертый гол — на совести голкипера.
Классическая концовка с заменой Еременко на шестого полевого не спасла команду Алексея Кудашова. ЦСКА без нервотрепки довел матч до победы, и серия переезжает на север по зеленой ветке московского метрополитена — на станцию «Динамо». Для бело-голубых повторяется сценарий противостояния с «Северсталью». Динамовцы отдали два первых матча, но перевернули серию на выезде и завершили ее в семи играх. Хватит ли у Кудашова ресурсов для чудесного камбэка со структурным ЦСКА — большой вопрос.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|4 : 2