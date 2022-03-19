Легионеры «Трактора» вспомнили, зачем играют в России. Они помогли сравнять счет в серии с «Салаватом»

Результативные баллы Гики и Бэйлена, сейвы Романа Вилла выровняли положение двух матчей в Челябинске.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. «Восток». Второй матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бывальцев — 1 (бол., Ткачев, Тертышный), 24:01 — 1:0. Кравцов — 3 (бол., Гика, Бэйлен), 24:54 — 2:0. Хафизуллин — 1 (бол., Шмелев, Кадейкин), 38:38 — 2:1. Седлак — 3 (Гика), 55:24 — 3:1. Тертышный — 2 (п.в., Гика), 57:26 — 4:1.

Вратари: Вилл — Шарыченков (56:54 — 57:26).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (7+21+11) — 18 (6+6+6).

Судьи: Оленин, Раводин.

19 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В.Белоусова.

Счет в серии: 1-1.

«Знали, как соперник играет. Никаких неожиданностей не было. У нас есть свой план, мы его придерживаемся. Надо более нагло играть перед воротами соперника. Эту игру разберем, все поправим, и, думаю, все будет хорошо. Всю игру приходится взламывать оборону. Соперник играет плотно от красной линии к своим воротам. Сложностей нет. Моменты есть, и их надо реализовывать», — рассказывал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения в стартовом матче серии с «Салаватом Юлаевым».

Проблемы своей команды в игре двухдневной давности рулевой черно-белых обозначил максимально точно. Пока его хоккеисты вкатывались в противостояние с Уфой как академики с тросточками, пытаясь поставить в тупик соперника не самым высоким темпом и каруселями вдоль бортов, команда из столицы Башкирии выстроила максимально плотную оборону, которая не пускала никого под ворота и забирала все подборы от поймавшего кураж Александра Шарыченкова.

«Трактор» все 60 минут, которыми можно было усыпить самого шумного младенца, без какого-либо огня стучался в стену. Однако прошли сутки и челябинцы действительно грамотно перестроили свой хоккей. Вместо мудреных и медленных раскатов — максимально быстрая доставка шайбы в чужую зону через вброс и подставления. А вместо легких кистевых с периметра куча набросов от защитников, навал на пятак и максимальная нацеленность на ворота. Вот только в первом периоде второго матча казалось, что мучения уральцев в атаке продолжаются. Гости же по-прежнему плотно играли у своих ворот, практически не давая шансов на добивание, и искали возможности в контратаках.

При все той же вязкой игре во втором периоде уфимцев прибили удаления, которые помогли хозяевам прервать сухую серию из четырех периодов без заброшенных шайб. Сперва гостей за фол Санникова наказал ставший не так давно отцом нападающий Алексей Бывальцев.

А меньше чем через минуту команда Гатиятулина уже повела в две, наказав Уфу за проступок Александра Кадейкина, передержавшего шайбу в перчатке во время одной из атак. И если первую шайбу в большинстве «Трактор» буквально вымучил и забил на исходе штрафного времени Санникова, то удаление первого центра «Салавата Юлаева» усилиями подкараулившего отскок перед воротами Виталия Кравцова уральцы реализовали куда быстрее.

Впрочем, первая спецбригада уфимцев под конец второй двадцатиминутки показала еще более быстрый результат и в большинстве, подаренном Альбертом Яруллиным, ответила шайбой Динара Хафизуллина всего за три секунды. Справиться с кистевым от ведущего защитника «Салавата Юлаева» прикрытый на пятачке Роман Вилл не сумел.

Правда, если выносить за скобки этот эпизод, дела у первой спецбригады команды из Башкортостана сегодня не пошли от слова «совсем». И похоже, что челябинцы очень здорово изучили действия Кадейкина и партнеров во время серии с «Сибирью», — теперь же они пожинают результаты видеоразборов и грамотно читают ходы соперника, зачастую здорово оказываясь на линии броска и не давая шайбе дойти до голкипера.

Ближе к середине третьего периода силы начали покидать парней Томи Лямся, и вместо организованного контратакующего механизма на льду появилась довольно громоздкая и медленная конструкция, которая все чаще не успевала за быстрыми выпадами хозяев, наконец-то почувствовавших запах голов. И после того как Даниил Башкиров за несколько минут до финальной сирены в формате 4х4 обрезался на чужой синей линии и позволил убежать «один в ноль» выжигавшему сегодня каждый сантиметр льда чеху Лукашу Седлаку, «Салават» остановился окончательно.

Впрочем, как бы в этот вечер ни была хороша связка Гика — Седлак, насобиравшая на двоих четыре очка и регулярно нагружавшая Александра Шарыченкова, важной домашней победы и 1-1 в серии не случилось бы без другого чеха, с ловушкой и блином. Как бы уфимцы ни были аморфны, Вилл в критические моменты не давал «Трактору» рассыпаться и моментами стоял на ушах. Чего только стоит спасение после разрывной многоходовки от ведущей тройки «Салавата».

И разве теперь кто-то может упрекнуть челябинских легионеров в отсутствии мотивации?