Главный талант «Авангарда» уедет в НХЛ. Клуб не хочет продлевать с ним контракт за требуемую сумму

Обзор дня Алексея Шевченко.

Противостояние «Авангарда» с агентом может привести к тому, что российские болельщики потеряют хорошего игрока. Представитель Арсения Грицюка Шуми Бабаев не намерен соглашаться с предложением клуба и готов пойти на крайние меры при переговорах.

Ситуация хоть и простая, но от этого не менее запутанная. Арсений — ограниченно свободный агент, правами владеет омский клуб. И по идее «Авангард» имеет первое слово при переговорах. Но контракт закончился, и Грицюк вполне может не согласиться с новыми условиями. У него есть запасной вариант. В «Нью-Джерси» (правда, по заверениям агента) хоккеиста ждут и готовы дать шанс.

Но Грицюк, звезда сезона-2021/22, провел довольно неровный чемпионат. По цифрам, конечно, так и не скажешь. Арсений набрал 40 очков в 66 матчах, а это на 12 баллов больше, чем в прошлом сезоне. Но к цифрам нужно относиться осторожно. Например, в прошлом сезоне в карьере Арсения было лишь 39 матчей. Кроме того, он блестяще провел плей-офф, набрав 10 очков в 13 играх. В нынешнем сезоне у него 4 (3+1) в 11 встречах.

Хотя статистика не дает объективной оценки. Грицюк играет неплохо, но точно не прогрессирует. По крайней мере, темп совершенно не тот, который от него ждали. Ехать за океан будет серьезной ошибкой, тем более «Дэвилз» уже совсем не тот клуб, что драфтовал хоккеиста. Теперь эта команда выходит в плей-офф, хочет бороться за кубок и нынешним летом ничего не изменится. Готов ли Грицюк усилить команду? В этом есть сомнения.

Он-то как раз и готов остаться, но «Авангард» не хочет идти на предложение агента. 110 миллионов за два сезона в клубе считают слишком серьезной суммой, по мнению руководства, хоккеист не наиграл на нее.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Да, вполне вероятно, кому-то такие требования кажутся преувеличенными. Но уж не «Авангарду» говорить о завышенных зарплатах. Аргумент агента Арсения понятный и правильный. Омск платит 40-50 миллионов тем, кто и близко не подбирается к такой статистике. У Телегина — 35 миллионов (18 очков в сезоне), у того же Жаркова — 40 (10 очков). У Арсения условия в два раза меньше, а пользы гораздо больше.

И потом благодаря лимитам сейчас именно такие суммы на рынке. Мы никак не можем смириться, что Валентин Пьянов идет по цене 50 миллионов, а этот хоккеист не считается перспективным на уровне КХЛ. Почему же непременно должны экономить на Грицюке? Сэкономьте на других. Наиль Якупов получает 35 миллионов, хотя он пропустил весь сезон, а когда восстановился, то не принес пользы.

Проблема и в том, что руководители «Авангарда» очень не любят агента Шуми Бабаева. Они разозлились на него после того, как в Северную Америку уехал Егор Чинахов, и до сих пор не простили. Фраза, сказанная Арсению, мол, если поменяешь агента, то получишь 110 миллионов, говорит о непрофессионализме тех, кто отвечает за переговоры.

Арсений Грицюк и Егор Савиков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Смысл помнить только плохое, когда надо работать здесь и сейчас? Тем более Бабаев ведь не выкручивает руки, не просит каких-то заоблачных сумм (например, 120 миллионов за Ткачева — это перебор).

На проблему в переговорах с Арсением надо смотреть глубже. «Авангард» раньше хотя бы старался походить на системный клуб, где есть понятный штат. Сейчас же на посту генерального менеджера человек, который постоянно напоминает, что ему не хочется работать на этой должности и отвечать за селекцию. Нет главного тренера. Тот, кто довел команду до финала конференции, не имеет шансов продлить соглашение. Кто за что отвечает? С кого спрашивать за решения? Непонятно.

Так что потеря Арсения Грицюка — это еще не самое страшное. Будущее клуба непонятно. Они могут превратиться в богатого середняка типа «Автомобилиста», а у екатеринбургского клуба не очень хорошая репутация.