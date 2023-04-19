Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан

Опасная это тенденция для российского хоккея или это исключение?

Малоизвестный хоккеист Дмитрий Гурков в определенный момент привлек больше внимания спортивных СМИ, чем старт плей-офф НХЛ и финал Кубка Гагарина. 26-летний нападающий всю взрослую карьеру провел в вертикали казахстанского «Барыса», но сомневаюсь, что судьбу игрока когда-то обсуждали активнее, чем сегодня.

Портал «Шайба.kz» сообщил, что Гурков принял решение отказаться от российского гражданства, чтобы выступить за сборную Казахстана на чемпионате мира. Законодательство страны запрещает иметь двойной паспорт. Неравнодушные болельщики обратились с открытым письмом к президенту по разным вопросам развития местного хоккея. В том числе акцентировали внимание на двойных гражданствах, которые за последние годы выдавали желающим представлять Казахстан на международных турнирах. Инициатива болельщиков запустила ряд проверок, коснувшихся многих хоккеистов.

Фото Global Look Press

Одним из первых их последствия ощутил Дмитрий Шевченко. Нападающего лишили казахстанского гражданства. По информации «Шайба.kz», от казахстанских паспортов отказались Алексей Маклюков, Егор Петухов и Антон Сагадеев — ключевые хоккеисты сборной, которые прошли не один чемпионат мира и котируются в КХЛ. Вскрытый под давлением болельщиков нарыв заставил игроков выбрать, за какую страну выступать на международных турнирах, и прибегнуть к радикальным мерам.

Гурков последовал обратному примеру и отказался от российского паспорта в пользу казахстанского. Сам Дмитрий — воспитанник московского «Динамо». После школы играл в итальянском чемпионате до 18 лет, провел сезон в литовском «Жальгирисе», а затем основательно переехал в Казахстан. Прошел вертикаль — «Снежные Барсы», «Номад», «Барыс» — и получил вызов в сборную. Дмитрий съездил на три чемпионата мира. Участвовал в олимпийской квалификации. Не впечатлял статистикой, сделав лишь одну голевую передачу в матчах ЧМ. Казахстану нападающий Гуркин интересен, но системообразующим игроком Дмитрия не назовешь.

Российская сборная ничего не потеряла от решения форварда. Хоккеистов уровня Гуркина в наших лигах наберется на 25 команд. Важнее, как ситуация отразится на будущем казахстанского хоккея. Сборная с середины 2010-х зиждется на игроках с двойным гражданством. Протекцию незаконному процессу обеспечивал бывший премьер-министр страны Аскар Мамин, занимающий по совместительству пост президента Казахстанской федерации хоккея.

Миккель Огор и Дмитрий Гурков в матче Дания — Казахстан. Фото Global Look Press

До бунта болельщиков история деликатно умалчивалась, а теперь накрыла один из важнейших процессов комплектования сборной. Теперь крайними в ситуации выставляют хоккеистов, хотя некоторые, вероятно, не знали тонкости законодательства. В любом случае говорить о процветании с таким подходом и метанием из стороны в сторону не приходится.