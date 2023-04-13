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Сегодня, 10:30

Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Сергей Толчинский и Андрей Разин.
Фото «СЭ»
Свежие новости о переходах в КХЛ, о которых скоро объявят официально.

«Магнитка» вылетела во втором раунде плей-офф, уступив 0-4 «Авангарду». После такого провала у магнитогорцев сменился главный тренер — Илью Воробьева заменил Андрей Разин. Вряд ли на этом посту в «Авангарде» останется и Михаил Кравец. Что ждет клубы в межсезонье?

Андрей Разин в «Северстали».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Магнитка»: сколько игроков Разин возьмет из «Северстали»?

Новый главный тренер в интервью «СЭ» сразу озвучил поставленную перед ним цель — Кубок Гагарина за два года контракта. При этом ранее мы сообщили, что зарплатная ведомость «Магнитки» будет сокращена — клуб уже не сможет рассчитывать на максимально разрешенные 900 миллионов рублей в год. Но амбиции при этом в Магнитогорске прежние.

Под большим вопросом будущее в «Магнитке» важнейших легионеров — вратаря Паскуале и нападающих Майе и Лайпсика. Голдобина сохранить будет проще — Николай становится ограниченно свободным агентом. При этом у некоторых игроков в следующем сезоне становятся выше зарплаты: Максим Карпов будет получать 65 миллионов рублей в год вместо 32, а Денис Зернов — 50 вместо 25. Так что пространства для маневров будет не так много.

Андрей Разин. «Я долго ждал этого шанса и дождался». Разин — о приходе в «Магнитку»

Логично, что Разин был бы не прочь снова поработать с теми игроками, которые были у него в «Северстали». По нашей информации, «Магнитка» интересуется вратарем Александром Самоновым, защитником Даниилом Пыленковым и нападающим Игорем Гераськиным. Но готовы ли в Череповце их отдать? Со шведским защитником Робином Прессом должно быть проще. Он — неограниченно свободный агент и не скрывает, что хотел бы продолжить работу с Разиным.

Сергей Толчинский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Авангард»: новый генменеджер и туманные перспективы

По сравнению с тем составом, который был у «Авангарда» в нынешнем сезоне, в следующем все должно быть намного скромнее. Точно уйдет из команды кто-то из пары Ткачев — Толчинский, при этом не исключен вариант, что Омск покинут оба звездных нападающих. Может уехать в «Нью-Джерси» и главная молодая звезда команды Арсений Грицюк. Большой интерес со стороны других клубов к выходящему на рынок свободных агентов защитнику Алексею Береглазову. Пожалуй, к положительным моментам можно отнести только действующие контракты у североамериканской связки Буше — Найт. Продлили недавно контракт на два года и с основным вратарем Василием Демченко.

А вот с приобретениями пока все туманно. Непонятно, кто будет новым генеральным менеджером команды — Максим Гафуров из «Торпедо» отказался от предложения «Авангарда», непонятная ситуация вышла и с Леонидом Вайсфельдом. Все уже ждали его объявления в новом статусе, но в последний момент в клубе решили отказаться от его кандидатуры.

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Действующий генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин договорился о подписании контрактов с защитником Либором Шулаком и Валентином Пьяновым. Соглашения, которые должны вступить в силу с начала нового сезона, уже лежали на столе у председателя совета директоров Александра Крылова, но он решил взять паузу.

Конечно, «Авангард» не останется без усиления — в клубе интересуются Михайлисом из «Барыса», Порядиным из «Нефтехимика» и многими другими классными хоккеистами. Но пока нет четкого понимания, куда движется клуб дальше. Выиграть борьбу за качественных игроков у конкурентов будет сложно. Неизвестно и кто будет главным тренером — с уверенностью можно сказать лишь то, что Михаил Кравец покинет свой пост.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?

Победитель регулярки опять остался без Кубка Гагарина. Взять трофей получилось только у ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
1. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
4. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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17.04 19:30
Ак Барс – ЦСКА
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