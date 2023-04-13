Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»
«Магнитка» вылетела во втором раунде плей-офф, уступив 0-4 «Авангарду». После такого провала у магнитогорцев сменился главный тренер — Илью Воробьева заменил Андрей Разин. Вряд ли на этом посту в «Авангарде» останется и Михаил Кравец. Что ждет клубы в межсезонье?
«Магнитка»: сколько игроков Разин возьмет из «Северстали»?
Новый главный тренер в интервью «СЭ» сразу озвучил поставленную перед ним цель — Кубок Гагарина за два года контракта. При этом ранее мы сообщили, что зарплатная ведомость «Магнитки» будет сокращена — клуб уже не сможет рассчитывать на максимально разрешенные 900 миллионов рублей в год. Но амбиции при этом в Магнитогорске прежние.
Под большим вопросом будущее в «Магнитке» важнейших легионеров — вратаря Паскуале и нападающих Майе и Лайпсика. Голдобина сохранить будет проще — Николай становится ограниченно свободным агентом. При этом у некоторых игроков в следующем сезоне становятся выше зарплаты: Максим Карпов будет получать 65 миллионов рублей в год вместо 32, а Денис Зернов — 50 вместо 25. Так что пространства для маневров будет не так много.
Логично, что Разин был бы не прочь снова поработать с теми игроками, которые были у него в «Северстали». По нашей информации, «Магнитка» интересуется вратарем Александром Самоновым, защитником Даниилом Пыленковым и нападающим Игорем Гераськиным. Но готовы ли в Череповце их отдать? Со шведским защитником Робином Прессом должно быть проще. Он — неограниченно свободный агент и не скрывает, что хотел бы продолжить работу с Разиным.
«Авангард»: новый генменеджер и туманные перспективы
По сравнению с тем составом, который был у «Авангарда» в нынешнем сезоне, в следующем все должно быть намного скромнее. Точно уйдет из команды кто-то из пары Ткачев — Толчинский, при этом не исключен вариант, что Омск покинут оба звездных нападающих. Может уехать в «Нью-Джерси» и главная молодая звезда команды Арсений Грицюк. Большой интерес со стороны других клубов к выходящему на рынок свободных агентов защитнику Алексею Береглазову. Пожалуй, к положительным моментам можно отнести только действующие контракты у североамериканской связки Буше — Найт. Продлили недавно контракт на два года и с основным вратарем Василием Демченко.
А вот с приобретениями пока все туманно. Непонятно, кто будет новым генеральным менеджером команды — Максим Гафуров из «Торпедо» отказался от предложения «Авангарда», непонятная ситуация вышла и с Леонидом Вайсфельдом. Все уже ждали его объявления в новом статусе, но в последний момент в клубе решили отказаться от его кандидатуры.
Действующий генменеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин договорился о подписании контрактов с защитником Либором Шулаком и Валентином Пьяновым. Соглашения, которые должны вступить в силу с начала нового сезона, уже лежали на столе у председателя совета директоров Александра Крылова, но он решил взять паузу.
Конечно, «Авангард» не останется без усиления — в клубе интересуются Михайлисом из «Барыса», Порядиным из «Нефтехимика» и многими другими классными хоккеистами. Но пока нет четкого понимания, куда движется клуб дальше. Выиграть борьбу за качественных игроков у конкурентов будет сложно. Неизвестно и кто будет главным тренером — с уверенностью можно сказать лишь то, что Михаил Кравец покинет свой пост.
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|105
|2
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|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
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|4
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|42
|26
|90
|5
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|30
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|6
|Витязь
|68
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|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
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|68
|27
|41
|68
|9
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|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
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|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
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