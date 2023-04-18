«Авангард» предложил Ткачеву 95 миллионов рублей. Нас это не устраивает»

В гостях у «СЭ» побывал известный хоккейный агент Шуми Бабаев, который откровенно рассказал о непростых ситуациях со своими клиентами.

— Как проходят переговоры с «Авангардом» о продлении контрактов с нападающими Владимиром Ткачевым, Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком на фоне появляющейся информации в СМИ о ваших завышенных требованиях?

— В случае с Ткачевым клуб предложил зарплату в 95 миллионов рублей за сезон, как у Корбэна Найта и Рида Буше. Нас это не устраивает.

— Разве мало?

— Почему это должно быть нормально, разве праздник какой-то наступил? Ткачев и Толчинский — лидеры «Авангарда», которые тащили на себе команду в трудные моменты в течение всего сезона. К тому же Владимир сам из Омска, зачем его сравнивать с другими?

— Вы в тесном контакте с исполняющим обязанности генерального менеджера «Ястребов» Рашидом Хабибулиным?

— Пытаемся общаться. Мы знакомы больше 20 лет. У нас были нормальные отношения, но, как только Хабибулин стал генменеджером, ситуация кардинально поменялась. Я превратился в сторону, против которой он борется. Знаете, что первым делом сделал этот функционер, когда вступил в должность в «Авангарде»? Попытался обменять Толчинского.

— Когда это произошло?

— Вот сразу же после того, как Хабибулин занял свой пост в декабре 2022-го. Помимо обмена Толчинского Рашид хотел порезать зарплату Белякову и отдать Михайлова. Это мои клиенты. Я первый, до кого он докопался.

— А зачем менять Толчинского?

— Не знаю. Мы уже нашли ему вариант с другой командой. Если бы не вмешательство Крылова (председатель совета директора клуба. — Прим. «СЭ») и Кравеца (главный тренер. — Прим. «СЭ»), Толчинского после дедлайна в Омске не было бы.

Сергей Толчинский. ХК «Авангард»

— Может, есть объяснение этому замыслу, который мы не понимаем?

— Сэкономить деньги или на следующий год на Толчинского средств уже не будет. Вот такое объяснение. Сколько мне надо просить сейчас для Сергея? Я еще должен потребовать прибавки в 50 процентов сверху за эти поступки.

— Сейчас в Омске хотят удержать Толчинского?

— Предложение сделано, но оно нас и близко не устроило.

— В пределах 70-80 миллионов рублей в год?

— Да.

— Вы уже думаете о других клубах?

— Сначала ждем, что скажет «Авангард».

— Сами игроки хотят остаться?

— Я ни от одного из них не слышал, что они не хотят выступать в Омске. Ребята нормально относятся и к городу, и к клубу. Я уже говорил, что Толчинский был готов подписать контракт с «Авангардом» на пять лет — его не дали. То, что нам предлагают, — смех.

— Что-то может поменяться?

— Не думаю. Ситуация закрыта.

— С Грицюком — тоже?

— Арсений поедет в НХЛ.

Арсений Грицюк. ХК «Авангард»

— Но просить для него 110 миллиона на два года — откровенный перебор.

— Нет, есть клубы в КХЛ, которые могут предложить ему такой договор через процедуру оффершита. И еще о том, как оценивают хоккеиста в самом «Авангарде». Хабибулин прямым текстом сказал Грицюку, что если тот хочет больших денег, то пусть меняет агента.

— Арсения огромный контракт легко может прибить.

— Я раньше наошибался, когда выбивал молодым ребятам большие деньги. Они все быстро закончили на высоком уровне. Эту ошибку уже не совершаю. Грицюк потихоньку поднимается по зарплате — из года в год.

— Куда перейдет лучший снайпер «Сибири» Александр Шаров?

— Самый реальный вариант — «Салават Юлаев».

— Линден Вей остается в «Барысе»?

— Нет, подпишет соглашение с одним из клубов Западной конференции.

Полностью интервью Бабаева — скоро на сайте «СЭ»